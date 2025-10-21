Country of Richest People: सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले टॉप 10 देश कौन से हैं? भारत की रैंकिंग क्या है?

2 . अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जहां 902 अरबपति रहते हैं.इसकी कुल वैश्विक निवल संपत्ति 6.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो सबसे ज़्यादा है. न्यूयॉर्क, सैन फ़्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स जैसे बड़े शहर अरबपतियों के घर हैं. ऐसा कहा जाता है कि मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, व्यापक बाजार और पूंजी तक पहुंच ने धन के इस संकेन्द्रण को और मजबूत किया है.

