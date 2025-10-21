Country of Richest People: सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले टॉप 10 देश कौन से हैं? भारत की रैंकिंग क्या है?

'जवान' से लेकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' तक, किंग खान के बर्थ डे पर सिनेमा हॉल में होगा शाहरुख का राज
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 21, 2025, 09:26 AM IST
1.2025 में सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले शीर्ष 10 देश कौन हैं?
यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि दुनिया भर के अति-धनी, अरबपति जैसे लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था और नवाचार को आकार देते हैं. तो आइए जानें कि 2025 में सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले शीर्ष दस देश कौन से हैं.
2. अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जहां 902 अरबपति रहते हैं.इसकी कुल वैश्विक निवल संपत्ति 6.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो सबसे ज़्यादा है. न्यूयॉर्क, सैन फ़्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स जैसे बड़े शहर अरबपतियों के घर हैं. ऐसा कहा जाता है कि मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, व्यापक बाजार और पूंजी तक पहुंच ने धन के इस संकेन्द्रण को और मजबूत किया है.
3.चीन
चीन 450 अरबपतियों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है. शंघाई, बीजिंग और शेन्ज़ेन जैसे शहर इस वृद्धि के केंद्र में हैं, जिसे उनके तेज़ी से बढ़ते तकनीकी, विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त है. बढ़ते विनियमन के बावजूद, धन सृजन मज़बूत बना हुआ है.
4.भारत
भारत 205 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है, इस साल अरबपतियों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और वित्त क्षेत्र में उद्यमियों को बढ़ावा दे रहे हैं. बढ़ते उपभोक्ता बाजार और नए उद्योग भारत के समृद्ध वर्ग का और अधिक विस्तार कर रहे हैं.
5.जर्मनी
जर्मनी 171 अरबपतियों के साथ इस सूची में चौथे स्थान पर है. पिछले साल यह संख्या 132 थी, और इस साल इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की बात कही जा रही है. मज़बूत औद्योगिक आधार, ऑटोमोटिव कंपनियों और वित्तीय सेवाओं के साथ, जर्मनी यूरोप में अरबपतियों का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है. फ़्रैंकफ़र्ट और म्यूनिख जैसे शहर प्रमुख वित्तीय केंद्र हैं.
6.रशिया
रूस में 120 से 140 अरबपति हैं. ऊर्जा, वित्त और वस्तुओं के बल पर, मास्को धन के केंद्र के रूप में हावी है. आर्थिक प्रतिबंधों और विभिन्न नीतिगत परिवर्तनों के कारण, धनी व्यक्ति काफी धन-संपत्ति बनाए हुए हैं.
7.कनाडा
कनाडा में अरबपतियों की संख्या 67 से बढ़कर 76 हो गई है. टोरंटो और वैंकूवर प्राकृतिक संसाधनों, रियल एस्टेट और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निहित धन के लिए प्रमुख शहर हैं. यहां नवप्रवर्तन को समर्थन देने वाली नीतियां उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को आकर्षित करती रहती हैं.
8.इटली
इटली के 74 अरबपति फैशन, विनिर्माण और विलासिता के सामान के क्षेत्र में मजबूत प्रभाव रखते हैं. मिलान शहर वित्तीय और फैशन की राजधानी के रूप में उभर रहा है, जहां ऐतिहासिक पारिवारिक व्यवसाय वैश्विक बाजारों में विकसित हो रहे हैं.
9.ब्राज़िल
ब्राजील में 56 अरबपति रहते हैं, जिनमें से अधिकतर साओ पाउलो में रहते हैं, जो कमोडिटी, वित्त और कृषि से लाभ उठा रहे हैं.
10.हांगकांग
लगभग 66 अरबपतियों के साथ, भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद हांगकांग एक प्रमुख वित्तीय केंद्र बना हुआ है. एशिया में इसकी रणनीतिक स्थिति रियल एस्टेट, वित्त और व्यापार में धन का समर्थन करती है. आर्थिक उतार-चढ़ाव विकास को प्रभावित करते हैं लेकिन धनी परिवारों के पास महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां होती हैं.
