एयर होस्टेस यूनिफॉर्म पहनने के बाद कौन से 5 काम नहीं कर सकती हैं? केबिन क्रू के लिए होते हैं ये नियम

8 . फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों पर नजर रखते हैं

बारबरा ने बताया कि फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों के विमान में कदम रखते ही उनका आकलन करना शुरू कर देते हैं. यात्रियों का अभिवादन करते समय हम मुस्कुराते हुए 'स्वागत है' कहते हैं. हम एक ही पल में बहुत कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यात्री आत्मविश्वास से चल रहा है या किसी तरह की कठिनाई का सामना कर रहा है, घबराया हुआ है या नशे में है. कोई बच्चे के साथ है या किसी को मदद की ज़रूरत है, इसलिए सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है.

