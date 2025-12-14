एयर होस्टेस यूनिफॉर्म पहनने के बाद कौन से 5 काम नहीं कर सकती हैं? केबिन क्रू के लिए होते हैं ये नियम

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 14, 2025, 09:13 PM IST
1. फ्लाइट अटेंडेंट के भी कई नियम होते हैं
हवाई यात्रा के कई नियम होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के भी कई नियम होते हैं? हाल ही में एक फ्लाइट अटेंडेंट ने कुछ ऐसे नियम साझा किए हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है. इन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
2.ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बारबरा बेसिलिएरी क्या बताती हैं
एयरलाइन की वर्दी पहनते समय आपको जिन चौंकाने वाले नियमों का पालन करना पड़ता है, उनका खुलासा हो चुका है. 14 साल तक फ्लाइट अटेंडेंट रहीं और अब ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बारबरा बेसिलिएरी ने बताया कि एयरलाइन कर्मचारियों को वर्दी में क्या-क्या करने की सख्त मनाही है. 33 वर्षीय बारबरा ने विशेष रूप से पांच प्रमुख नियमों का जिक्र किया, जिनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.
3. रोमांस या रोमांटिक इशारे करना मना है
बारबरा के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम प्रदर्शन करना और रोमांटिक इशारे करना (पीडीए) सख्त वर्जित है. सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम या स्नेह का प्रदर्शन करना सख्त मना है. फ्लाइट अटेंडेंट को वर्दी में रहते हुए किसी भी प्रकार के अंतरंग दृश्यों में शामिल होने की अनुमति नहीं है.
4.बोर्डिंग गेट पर कॉफी पीना भी प्रतिबंधित है
उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों को चाय या कॉफी पीते समय सावधानी बरतनी होगी. बोर्डिंग गेट पर कॉफी पीना भी प्रतिबंधित है क्योंकि इसे नियमों के विरुद्ध माना जाता है.
5.शराब पीना सख्त मना है
वर्दी में शराब पीना सख्त मना है, चाहे समय कुछ भी हो. हालांकि, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'किसी से पानी नहीं छीना जाता.'
6.रील्स या प्रमोशनल फोटो
एयर होस्टेस को यूनिफॉर्म में TikTok/Instagram रील्स या प्रमोशनल फोटो बनाने की अनुमति नहीं होती, जब तक एयरलाइन से आधिकारिक मंजूरी न मिले.
7.राजनीतिक विचार या विरोध-प्रदर्शन
एयर होस्टेस राजनीतिक विचार, विरोध-प्रदर्शन या निजी विवाद यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा सकतीं.
8.फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों पर नजर रखते हैं
बारबरा ने बताया कि फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों के विमान में कदम रखते ही उनका आकलन करना शुरू कर देते हैं. यात्रियों का अभिवादन करते समय हम मुस्कुराते हुए 'स्वागत है' कहते हैं. हम एक ही पल में बहुत कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यात्री आत्मविश्वास से चल रहा है या किसी तरह की कठिनाई का सामना कर रहा है, घबराया हुआ है या नशे में है. कोई बच्चे के साथ है या किसी को मदद की ज़रूरत है, इसलिए सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है.
