Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र
बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं
Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण
भारत के आनंदकुमार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा
Delhi BMW Accident: कार दुर्घटना में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत, जानिए कैसे तय होती है इन मामलों में बीमा की रकम
इलाज के बाद ठीक नहीं हुआ मरीज तो डॉक्टर नहीं होगा जिम्मेदार, महिला की मौत पर बोली SC
'ऐसा दौर आएगा, जहां कलाकारों की...' AI के गलत इस्तेमाल पर वरुण-जान्हवी ने जताई चिंता
Documents Checklist: फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?, ये रही डिटेल चेकलिस्ट
'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 16, 2025, 07:21 AM IST
1. विदेश जाने से पहले जान लें
किसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाना रोमांचक हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ सामान पैक करने पर ध्यान देना ही काफ़ी नहीं है. एक भी ज़रूरी दस्तावेज़ छूट जाने से आपकी योजना में देरी हो सकती है या रद्द भी हो सकती है. इसलिए घर से निकलने से पहले अपने सभी यात्रा दस्तावेज़ों की दोबारा जांच कर लेना ज़रूरी है. यहां एक आसान चेकलिस्ट दी गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको हवाई अड्डे पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
2.वीजा नियमों की जांच करें
आप पासपोर्ट के बिना देश नहीं छोड़ सकते. सुनिश्चित करें कि आपका पासपोर्ट आपकी वापसी की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध हो. अन्यथा, कई देश आपको प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे. वीज़ा आपके गंतव्य पर निर्भर करता है. कुछ देश वीज़ा-ऑन-अराइवल प्रदान करते हैं, कुछ ई-वीज़ा की आवश्यकता रखते हैं, और कुछ आपको पहले से आवेदन करने के लिए कहते हैं. हमेशा अपने गंतव्य के वीजा नियमों की जांच करें और जल्दी आवेदन करें. क्योंकि स्वीकृति मिलने में समय लग सकता है.
3.हवाई टिकट और होटल बुकिंग:
अपनी हवाई टिकट और होटल बुकिंग की पुष्टि डिजिटल और मुद्रित रूप में रखें. कुछ देश इमिग्रेशन के दौरान इनकी माँग कर सकते हैं और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो डिजिटल कॉपी का बैकअप रखना उपयोगी होता है.
4.फोटो पहचान पत्र:
आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र अपने साथ रखें. होटल में ठहरने या किसी आपात स्थिति में आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है. मूल प्रति, फोटोकॉपी और डिजिटल प्रतियाँ अपने फ़ोन या क्लाउड में सुरक्षित रखें.
5.यात्रा बीमा:
यात्रा बीमा अनिवार्य है. यह चिकित्सा समस्याओं या उड़ान रद्द होने जैसी आपात स्थितियों को कवर करता है. कुछ देशों, जैसे शेंगेन क्षेत्र में, यह अनिवार्य है. अपनी पॉलिसी की एक प्रति और आपातकालीन संपर्क नंबर हमेशा साथ रखें.
6.आपकी यात्रा योजना:
तारीखों, शहरों और गतिविधियों के साथ एक सरल यात्रा योजना आपको व्यवस्थित रहने में मदद करती है. अगर इमिग्रेशन विभाग आपसे पूछे तो यह आपके यात्रा उद्देश्य का प्रमाण भी बन सकती है.
7.गतिविधि और कार्यक्रम टिकट:
अगर आपने पहले से ही टूर या कार्यक्रमों के लिए टिकट बुक कर लिए हैं, तो उन्हें अपने फ़ोन में सेव कर लें और प्रिंटआउट अपने पास रखें. कुछ जगहों पर बिना बुकिंग के प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए कोई भी जोखिम न लें.
8.आपातकालीन संपर्क और चिकित्सा जानकारी:
आपात स्थिति में, अपने दूतावास सहित महत्वपूर्ण नंबरों की एक सूची अपने पास रखें. यदि आप दवाएँ लेते हैं, तो अपने नुस्खे और डॉक्टर के नोट साथ रखें, खासकर विशेष दवाओं या उपकरणों के लिए.
9.स्थानीय मुद्रा:
सिर्फ़ कार्ड या डिजिटल भुगतान पर निर्भर न रहें. टैक्सी, टिप या स्थानीय दुकानों जैसे छोटे-मोटे खर्चों के लिए स्थानीय मुद्रा में कुछ नकदी साथ रखें. यात्रा से पहले पैसे बदलकर आप अक्सर बेहतर दरें पा सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.