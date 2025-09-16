Documents Checklist: फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?, ये रही डिटेल चेकलिस्ट

1 . विदेश जाने से पहले जान लें

किसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाना रोमांचक हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ सामान पैक करने पर ध्यान देना ही काफ़ी नहीं है. एक भी ज़रूरी दस्तावेज़ छूट जाने से आपकी योजना में देरी हो सकती है या रद्द भी हो सकती है. इसलिए घर से निकलने से पहले अपने सभी यात्रा दस्तावेज़ों की दोबारा जांच कर लेना ज़रूरी है. यहां एक आसान चेकलिस्ट दी गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको हवाई अड्डे पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

