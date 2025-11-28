FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत के वो 4 अनोखे झरने कौन से हैं जिनका सीधा संबंध अंतरिक्ष से है?

क्या आपको पता है भारत के 4 आसे झरने हैं जिनका संबंध सीधे अंतरिक्ष से माना गया है. चलिए इन अनोखे झरनों के बारे में जानें और ये भी कि ये कैसे विज्ञान और इतिहास से जुड़े हैं.

ऋतु सिंह | Nov 28, 2025, 06:59 AM IST

1.ये झरने उल्कापिंडों के टकराने से बने थे

1

भारत के चार अनोखे झरने, लोनार, रामगढ़, लूना और ढाल, अंतरिक्षीय टकराव के जीवंत उदाहरण हैं. ये स्थान लाखों साल पहले उल्कापिंडों के टकराने से बने थे. यह दुर्लभ भूगर्भीय घटना दर्शाती है कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने पृथ्वी के भूदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया. इसी से इन अनोखे झरनों का निर्माण हुआ, जो विज्ञान और इतिहास का अद्भुत संगम हैं.
 

2.लोनार जलप्रपात, महाराष्ट्र

2

यह भारत का सबसे प्रसिद्ध और एकमात्र पूर्णतः प्रलेखित उल्कापिंड क्रेटर जलप्रपात है. इस जलप्रपात का अंतरिक्ष से सीधा संबंध है, क्योंकि इसका निर्माण लगभग 50,000 से 570,000 वर्ष पूर्व एक उच्च-वेग उल्कापिंड के टकराने से हुआ था. यहाँ मास्केलिनाइट जैसे दुर्लभ, दाब-निर्मित खनिजों की उपस्थिति, जो अत्यधिक आघात से बनते हैं, इसकी उत्पत्ति की पुष्टि करती है.
 

3.ढाल क्रेटर, मध्य प्रदेश

3

यह भारत का सबसे बड़ा (11 किमी व्यास) और एशिया के सबसे पुराने उल्कापिंड प्रभाव स्थलों में से एक है. यह 2 अरब वर्ष से भी अधिक पुराना है. हालाँकि, व्यापक क्षरण के कारण, यहाँ कोई स्पष्ट, स्थायी क्रेटर नहीं है. इसका विशाल आकार और प्राचीन उत्पत्ति इसे ब्रह्मांडीय घटनाओं का एक असाधारण ऐतिहासिक अभिलेख बनाती है.

4.लूना क्रेटर, गुजरात

4

गुजरात के कच्छ में स्थित यह क्रेटर वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प है. यहाँ वैज्ञानिकों को काँच जैसे प्रभाव के टुकड़े और कोएसाइट व स्टिशोवाइट जैसे उच्च दाब वाले खनिज मिले हैं. ये खनिज स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एक बहुत बड़े उल्कापिंड के इस स्थान से टकराने से लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का एक झरना बना था, जो गर्मी में सूख जाता है.
 

5.रामगढ़ क्रेटर, राजस्थान

5

गुजरात के कच्छ में स्थित यह क्रेटर वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प है. यहाँ वैज्ञानिकों को काँच जैसे प्रभाव के टुकड़े और कोएसाइट व स्टिशोवाइट जैसे उच्च दाब वाले खनिज मिले हैं. ये खनिज स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एक बहुत बड़े उल्कापिंड के इस स्थान से टकराने से लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का एक झरना बना था, जो गर्मी में सूख जाता है.
 

6.विविधता और चुनौती

6

भारत में कई अन्य अंतरिक्ष-प्रभावित स्थल हैं जहाँ अब स्थायी झरने नहीं हैं. कई उथले, अल्पकालिक या आर्द्रभूमि के रूप में रह गए हैं. यह दर्शाता है कि इन अंतरिक्ष-प्रभावित क्रेटरों में स्थायी झरनों का होना कितना दुर्लभ और अनोखा भूवैज्ञानिक संयोग है.

