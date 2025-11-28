भारत के वो 4 अनोखे झरने कौन से हैं जिनका सीधा संबंध अंतरिक्ष से है?

1 . ये झरने उल्कापिंडों के टकराने से बने थे

भारत के चार अनोखे झरने, लोनार, रामगढ़, लूना और ढाल, अंतरिक्षीय टकराव के जीवंत उदाहरण हैं. ये स्थान लाखों साल पहले उल्कापिंडों के टकराने से बने थे. यह दुर्लभ भूगर्भीय घटना दर्शाती है कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने पृथ्वी के भूदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया. इसी से इन अनोखे झरनों का निर्माण हुआ, जो विज्ञान और इतिहास का अद्भुत संगम हैं.

