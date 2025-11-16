FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत

Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत

Rashifal 17 November 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mobile Wallpaper: अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता

अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता

पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ

पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ

तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट

तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Intelligent Dog Breeds:  दुनिया की 10 सबसे बुद्धिमान कुत्तों की नस्लें कौन सी हैं? वफादारी कूट-कूटकर होती है भरी

कुछ कुत्ते 200 से ज़्यादा शब्द सीख सकते हैं और छोटी-मोटी समस्याओं को खुद ही सुलझा सकते हैं, यकीन मानिए! वे हमारी भावनाओं और हमारी दिनचर्या को समझते हैं और उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं. क्या आपको पता है दुनिया के 20 सबसे बुद्धिमान डॉग्स कौन माने गए हैं?

ऋतु सिंह | Nov 16, 2025, 06:26 PM IST

1.डॉग्स 'सबसे अच्छा साथी जानवर'

डॉग्स 'सबसे अच्छा साथी जानवर'
1

सभी जानते हैं कि कुत्ते अपने मालिकों के प्रति वफ़ादार होते हैं. हालाँकि, कुछ नस्ल के कुत्ते न सिर्फ़ वफ़ादार होते हैं, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी होते हैं. कुछ कुत्ते 200 से ज़्यादा शब्द सीख सकते हैं और छोटी-छोटी समस्याओं को खुद ही सुलझा सकते हैं, यकीन मानिए! वे हमारी भावनाओं, हमारी दिनचर्या को समझते हैं और उसके अनुसार ढल जाते हैं. इसीलिए उन्हें 'सबसे अच्छा साथी जानवर' कहा जाता है. उन्हें प्रशिक्षित करना भी बहुत आसान है. चलिए जानें इस लिस्ट में कौन-कौन से डॉग्स हैं.
 

Advertisement

2. बॉर्डर कोली: कुत्तों में 'प्रतिभाशाली'

 बॉर्डर कोली: कुत्तों में 'प्रतिभाशाली'
2

इस कुत्ते की नस्ल को 'बुद्धिमानों का राजा' कहा जाता है. इसे सीखने में बहुत रुचि होती है और यह बहुत फुर्तीला होता है. मूल रूप से भेड़ों को चराने के लिए पाला गया, अगर इसे उचित मानसिक व्यायाम न दिया जाए तो यह चिड़चिड़ा हो सकता है. "चेज़र" नाम का एक बॉर्डर कॉली कुत्ता 1,000 से ज़्यादा खिलौनों के नाम याद कर सकता है, तो इसकी बुद्धिमत्ता की कल्पना कीजिए!

3.पूडल: सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं, बल्कि स्मार्ट भी!

पूडल: सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं, बल्कि स्मार्ट भी!
3

पूडल के बारे में सोचते ही आपको तुरंत उसका स्टाइलिश लुक याद आता है. लेकिन साथ ही, इसमें असाधारण बुद्धिमत्ता भी होती है. ये अपने मालिकों के मूड और भावनाओं को समझने में माहिर होते हैं. इसीलिए इन्हें अक्सर 'थेरेपी डॉग' के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
 

4.गोल्डन रिट्रीवर: धैर्य और प्रेम का प्रतीक

गोल्डन रिट्रीवर: धैर्य और प्रेम का प्रतीक
4

यह अपने धैर्य, मिलनसार स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यह परिवार का, खासकर बच्चों का, सबसे अच्छा दोस्त होता है. चूँकि यह प्रशिक्षण के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देता है, इसलिए इसे 'गाइड डॉग' के रूप में और खोज एवं बचाव कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है.
 

TRENDING NOW

5.डोबर्मन पिंसर: गंभीर रूप, वफादार रक्षक

डोबर्मन पिंसर: गंभीर रूप, वफादार रक्षक
5

डोबर्मन भले ही गंभीर दिखता हो, लेकिन यह एक बहुत ही वफ़ादार और बुद्धिमान कुत्ता है. अपनी तेज़ी से सीखने की क्षमता के कारण, यह एक बेहतरीन रक्षक कुत्ता साबित होता है. लेकिन यह उतना ही स्नेही होता है जितना कि उसके मालिक का परिवार.
 
 

6.लैब्राडोर रिट्रीवर: हर किसी का पसंदीदा दोस्त

लैब्राडोर रिट्रीवर: हर किसी का पसंदीदा दोस्त
6

लैब्राडोर रिट्रीवर दुनिया का सबसे लोकप्रिय पारिवारिक कुत्ता है. इन्हें प्रशिक्षित करना आसान है और ये हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं. अपने सौम्य स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण ये सेवा कुत्तों के रूप में बहुत लोकप्रिय हैं.
 

7.जर्मन शेफर्ड: साहस और बुद्धिमत्ता का नायक

जर्मन शेफर्ड: साहस और बुद्धिमत्ता का नायक
7

जर्मन शेफर्ड अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है. ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं. इसीलिए इस नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल अक्सर पुलिस और सैन्य कार्यों में किया जाता है. इनका अपने परिवार के साथ गहरा रिश्ता होता है और ये सबसे अच्छे रक्षक होते हैं.

8.शेटलैंड शीपडॉग: छोटा आकार, बड़ा दिमाग!

शेटलैंड शीपडॉग: छोटा आकार, बड़ा दिमाग!
8

यह छोटा कुत्ता, जिसे प्यार से "शेल्टी" कहा जाता है, बेहद बुद्धिमान होता है. यह अपने मालिक के निर्देशों का पालन सबसे पहले करता है और नई चीज़ें सीखता है. इसकी गहरी समझ और वफ़ादारी इसे एक बेहतरीन पारिवारिक कुत्ता बनाती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत
Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत
Rashifal 17 November 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार
IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान
IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mobile Wallpaper: अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता
अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता
पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ
पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ
तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट
तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट
शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? तापमान गिरने संवेदनशील हो जाता है ये बॉडी पार्ट 
शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? तापमान गिरने संवेदनशील हो जाता है ये बॉडी पार्ट
ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं
ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE