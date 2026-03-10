FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

Psychological characteristics of nail biting: क्या आपकी या आपके साथी की नाखून चबाने की आदत है तो आप खुद या दोस्त के माइंडसेट ही नहीं उसकी पर्सनैलिटी को भी आसानी से समझ सकते हैं. साइकोलॉजी में नाखून चबाने वालों को किस नजर से देखा जाता है चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Mar 10, 2026, 08:59 AM IST

1.नाखून खाते हैं उनका माइंडसेट कुछ अलग होता है

नाखून खाते हैं उनका माइंडसेट कुछ अलग होता है
1

कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग पैर हिलाते हैं तो कुछ हाथ की उंगलियां भी चहलकदमी भी करती रहती हैं. वहीं कुछ का हाथ हर समय मुंह में रहता और नाखून कटर-कटर काटते रहते हैं. कई बार लोग तनाव में भी नाखून खाने लगते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि अक्सर जो नाखून खाते हैं उनका माइंडसेट कुछ अलग होता है और उनकी पर्सनैलिटी भी अलग सिगनल देती है. 

 

2.क्यों बन जाती है नाखून चबाने की आदत

क्यों बन जाती है नाखून चबाने की आदत
2

कई लोगों को यह महसूस भी नहीं होता कि वे  नाखून अक्सर चबाते रहते हैं. क्योंकि उनकी ये आदत में शुमार होता है और जब भी वह तनाव, बोरियत या गहरे विचारों में गुम होते हैं उनके मुंह में उंगलियां जाती हैं और नाखून काटना शुरू हो जाता है. इसी वजह से उनको पता ही नहीं होता कि वह कब नाखून खा रहे होते हैं. असल में मनोविज्ञान में इस व्यवहार को Onychophagia कहा जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि कई बार व्यक्ति की मानसिक स्थिति या व्यक्तित्व के संकेत भी दे सकती है. तो चलिए समझते हैं नाखून खाने वालों का माइंडेस को साइकोलॉजी कैसे देखती है (Photo Credit-AI Generated)
 

3.परफेक्शन की चाह रखने वाले लोग

परफेक्शन की चाह रखने वाले लोग
3

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नाखून चबाने वाले कई लोग परफेक्शन की ओर झुकाव रखते हैं. वे अपने काम या निर्णयों में गलती की गुंजाइश कम रखना चाहते हैं. जब चीजें उनकी योजना के मुताबिक नहीं होतीं तो भीतर निराशा या बेचैनी बढ़ सकती है. कई बार यह मानसिक तनाव अनजाने में नाखून चबाने जैसी आदत के रूप में सामने आता है. (Photo Credit-AI Generated)
 

4.तनाव और चिंता से जुड़ा व्यवहार

तनाव और चिंता से जुड़ा व्यवहार
4

विशेषज्ञ बताते हैं कि नाखून चबाना अक्सर चिंता या तनाव से जुड़ा व्यवहार हो सकता है. कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों या दबाव के समय इसे अधिक करते हैं. इससे कुछ समय के लिए मानसिक राहत महसूस हो सकती है, लेकिन यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि व्यक्ति अंदरूनी दबाव महसूस कर रहा है. (Photo Credit-AI Generated)

5.अधीरता और जल्दी प्रतिक्रिया देना

अधीरता और जल्दी प्रतिक्रिया देना
5

कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह आदत उन लोगों में भी देखी जाती है जो जल्दी अधीर हो जाते हैं. छोटी-छोटी परेशानियां या इंतजार की स्थिति उन्हें बेचैन कर सकती है. ऐसे में नाखून चबाना उनके लिए तनाव कम करने का एक अनजाना तरीका बन जाता है. (Photo Credit-AI Generated)
 

6.शरीर को लगातार सक्रिय रखने की प्रवृत्ति

शरीर को लगातार सक्रिय रखने की प्रवृत्ति
6

कई लोग स्थिर बैठने में असहज महसूस करते हैं. उनके शरीर या हाथ-पैरों में हमेशा हलचल बनी रहती है. ऐसे लोग अक्सर पैर हिलाना, उंगलियों से टेबल पर आवाज करना या नाखून चबाने जैसी हरकतें करते हैं. मनोवैज्ञानिक इसे अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा को बाहर निकालने का तरीका मानते हैं. (Photo Credit-AI Generated)
 

7.संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्तित्व

संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्तित्व
7

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह आदत उन लोगों में भी दिखाई दे सकती है जो भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं. आस-पास का तनाव, नकारात्मक माहौल या आलोचना उन्हें जल्दी प्रभावित कर सकती है. ऐसे में वे खुद को शांत करने के लिए अनजाने में यह व्यवहार दोहराते हैं. (Photo Credit-AI Generated)

8.ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति

ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति
8

जो लोग लगातार सोचते रहते हैं या किसी विचार को बार-बार मन में दोहराते हैं, उनमें भी यह आदत देखी जा सकती है. जब दिमाग लगातार सक्रिय रहता है तो शरीर कभी-कभी नाखून चबाने जैसी छोटी प्रतिक्रिया के जरिए उस मानसिक दबाव को संतुलित करने की कोशिश करता है. (Photo Credit-AI Generated)
 

9.सामाजिक घबराहट को छिपाने का तरीका

सामाजिक घबराहट को छिपाने का तरीका
9

कुछ मनोवैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि नए लोगों के बीच या सार्वजनिक माहौल में असहज महसूस करने वाले लोग भी नाखून चबा सकते हैं. यह कई बार सामाजिक घबराहट को छिपाने का एक अनजाना तरीका बन जाता है, ताकि सामने वाले को उनकी बेचैनी का एहसास न हो. (Photo Credit-AI Generated)


 

10.भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई

भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई
10

कई लोगों को अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं लगता. चाहे खुशी हो, दुख हो या डर वे उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते.ऐसे में नाखून चबाने जैसी आदत उनके भीतर की भावनात्मक बेचैनी का संकेत बन सकती है. (Photo Credit-AI Generated)


 

11.रचनात्मक और सक्रिय दिमाग

रचनात्मक और सक्रिय दिमाग
11

दिलचस्प बात यह है कि कुछ शोध यह भी बताते हैं कि अत्यधिक सक्रिय और रचनात्मक सोच वाले लोगों में भी यह व्यवहार देखा गया है.मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब दिमाग लगातार नए विचारों में व्यस्त रहता है, तो शरीर कभी-कभी इस तरह की छोटी प्रतिक्रियाओं के जरिए उस ऊर्जा को संतुलित करता है. (Photo Credit-AI Generated)

12.विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं

विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं
12

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यदि यह आदत बहुत अधिक हो जाए या इससे नाखून और त्वचा को नुकसान होने लगे, तो इसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए. तनाव प्रबंधन, ध्यान, हाथों को व्यस्त रखने वाली गतिविधियां और जागरूकता इस आदत को कम करने में मदद कर सकती हैं. जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है. (Photo Credit-AI Generated)

