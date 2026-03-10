नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

2 . क्यों बन जाती है नाखून चबाने की आदत

कई लोगों को यह महसूस भी नहीं होता कि वे नाखून अक्सर चबाते रहते हैं. क्योंकि उनकी ये आदत में शुमार होता है और जब भी वह तनाव, बोरियत या गहरे विचारों में गुम होते हैं उनके मुंह में उंगलियां जाती हैं और नाखून काटना शुरू हो जाता है. इसी वजह से उनको पता ही नहीं होता कि वह कब नाखून खा रहे होते हैं. असल में मनोविज्ञान में इस व्यवहार को Onychophagia कहा जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि कई बार व्यक्ति की मानसिक स्थिति या व्यक्तित्व के संकेत भी दे सकती है. तो चलिए समझते हैं नाखून खाने वालों का माइंडेस को साइकोलॉजी कैसे देखती है (Photo Credit-AI Generated)

