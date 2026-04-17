FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मरने से पहले अचानक ठीक क्यों दिखता है मरीज? समझिए ‘टर्मिनल ल्यूसिडिटी’ की सच्चाई, जिसमें 24 घंटे में जा सकती है जान 

मरने से पहले अचानक ठीक क्यों दिखता है मरीज? समझिए ‘टर्मिनल ल्यूसिडिटी’ की सच्चाई, जिसमें 24 घंटे में जा सकती है जान

Bhooth Bangla Box Office: 'धुरंधर 2' की आंधी को अक्षय ने किया शांत; 'भूत बंगला' ने पहले दिन दिखाया अपना असली पावर, वसूले इतने करोड़

Bhooth Bangla Box Office: 'धुरंधर 2' की आंधी को अक्षय ने किया शांत; 'भूत बंगला' ने पहले दिन दिखाया अपना असली पावर, वसूले इतने करोड़

Aaj Ka Mausam: सावधान! लू के बीच आंधी-बवंडर का 'डबल अटैक'; 70KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD का बड़ा अलर्ट

Aaj Ka Mausam: सावधान! लू के बीच आंधी-बवंडर का 'डबल अटैक'; 70KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD का बड़ा अलर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे अंतरजातीय विवाह, लेकिन कहां अब भी कड़ी है जाति की दीवार?

भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे अंतरजातीय विवाह, लेकिन कहां अब भी कड़ी है जाति की दीवार और लव मैरिज कि मिलती है सजा?

Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये

Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये

Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन

Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारतीय नोट किस चीज़ के बने होते हैं? जानिए कैसे तैयार होती है रुपये बनाने वाली ये चीज

आप रोज जिन नोटों से खरीदारी करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है वो आखिर बने किससे हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं कि नोट कागज के होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है और ये जानना आपके लिए जरूरी भी है.

ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 07:31 PM IST

1.नोट कागज नहीं, कपास से बनते हैं-यही है असली राज 

नोट कागज नहीं, कपास से बनते हैं-यही है असली राज 
1

भारत में इस्तेमाल होने वाले करेंसी नोट साधारण कागज से नहीं बनाए जाते. भारतीय रिज़र्व बैंक के मुताबिक, ये नोट खास तरह के सूती रेशों (कॉटन फाइबर) से तैयार होते हैं. यानी आपकी जेब में रखा नोट असल में “कपड़े जैसी मजबूती” रखता है. यही वजह है कि नोट बार-बार मोड़ने या इस्तेमाल करने के बावजूद जल्दी खराब नहीं होते. Photo Credit: AI
 

Advertisement

2. आम कागज से कितने अलग हैं ये नोट-आपकी जेब पर क्या असर? 

 आम कागज से कितने अलग हैं ये नोट-आपकी जेब पर क्या असर? 
2

साधारण कागज लकड़ी के गूदे से बनता है, जो जल्दी फट सकता है या खराब हो सकता है.वहीं सूती रेशों से बने नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ये 4-5 गुना ज्यादा मजबूत माने जाते हैं.इसका सीधा फायदा आम लोगों को होता है, क्योंकि नोट जल्दी खराब नहीं होते और बार-बार बदलवाने की परेशानी कम होती है. Photo Credit: AI
 

3.क्यों जरूरी है ये तकनीक आपके लिए 

क्यों जरूरी है ये तकनीक आपके लिए 
3

यह सिर्फ मजबूती की बात नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा भी इससे जुड़ी है. सूती नोटों पर वॉटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और माइक्रो प्रिंटिंग जैसी एडवांस तकनीकें आसानी से जोड़ी जा सकती हैं. इससे नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाता है,यानी आपकी मेहनत की कमाई ज्यादा सुरक्षित रहती है. Photo Credit: AI

4. कहां और कैसे बनते हैं ये नोट? 

 कहां और कैसे बनते हैं ये नोट? 
4

भारत में करेंसी छापने की प्रक्रिया बेहद सुरक्षित और गोपनीय होती है. नोटों की छपाई मुख्य रूप से नासिक, देवास, सालबोनी और मैसूर जैसी जगहों पर होती है. यहां पहले कपास को प्रोसेस कर खास कागज तैयार किया जाता है, फिर उस पर नोट प्रिंट किए जाते हैं.यह पूरा सिस्टम हाई सिक्योरिटी में चलता है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5. एक और दिलचस्प बात: पर्यावरण से भी जुड़ा है मामला 

 एक और दिलचस्प बात: पर्यावरण से भी जुड़ा है मामला 
5

कपास से बने नोट न सिर्फ मजबूत होते हैं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर माने जाते हैं. ये प्राकृतिक रेशों से बनते हैं और इन्हें रिसायकल करना भी आसान होता है, जिससे पर्यावरण पर कम असर पड़ता है. Photo Credit: AI

6.नोट की असली ताकत अब समझिए 

नोट की असली ताकत अब समझिए 
6

अगली बार जब आप नोट हाथ में लें, तो याद रखें-ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि खास तकनीक और सुरक्षा का मिश्रण है.यह जानकारी न सिर्फ आपकी जिज्ञासा मिटाती है, बल्कि आपको अपने पैसे की असली वैल्यू भी समझाती है. Photo Credit: AI
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे अंतरजातीय विवाह, लेकिन कहां अब भी कड़ी है जाति की दीवार?
भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे अंतरजातीय विवाह, लेकिन कहां अब भी कड़ी है जाति की दीवार और लव मैरिज कि मिलती है सजा?
Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये
Post Office Scheme: FD से भी बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, एक बार पैसा लगाने के बाद हर महीने पाएं 9250 रुपये
Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन
Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, जोस बटलर ने पार किया 300 का आंकड़ा
पेट्रोल-डीजल के बाद इन 3 तेलों की दुनिया भर में डिमांड, भारत में ये Oil बिकता है सबसे ज्यादा?
पेट्रोल-डीजल के बाद इन 3 तेलों की दुनिया भर में डिमांड, भारत में ये Oil बिकता है सबसे ज्यादा?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology Secrets: घर का सही नाम खोल सकता है अमीरी के रास्ते, ये नेम प्लेट लगाने से मिलेगी भगवान की कृपा
घर का सही नाम खोल सकता है अमीरी के रास्ते, ये नेम प्लेट लगाने से मिलेगी भगवान की कृपा
Cloves Tips: नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करेगा लौंग का ये सीक्रेट टोटका, घर में आएगा पैसा और खुशहाली
नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करेगा लौंग का ये सीक्रेट टोटका, घर में आएगा पैसा और खुशहाली
Abujh Muhurat 2026: अक्षय तृतीया ही नहीं, साल में इन तिथि पर भी होते हैं अबूझ मुहूर्त, किसी भी समय कर सकते हैं शुभ काम
अक्षय तृतीया ही नहीं, साल में इन तिथि पर भी होते हैं अबूझ मुहूर्त, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं शुभ काम
Numerology: इन 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन कर देता है बीमार, खूब पैसा और पावरफुल होकर भी नहीं मिलती खुशी
इन 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन कर देता है बीमार, खूब पैसा और पावरफुल होकर भी नहीं मिलती खुशी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी
MORE
Advertisement