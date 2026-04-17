भारतीय नोट किस चीज़ के बने होते हैं? जानिए कैसे तैयार होती है रुपये बनाने वाली ये चीज

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 07:31 PM IST
1.नोट कागज नहीं, कपास से बनते हैं-यही है असली राज
भारत में इस्तेमाल होने वाले करेंसी नोट साधारण कागज से नहीं बनाए जाते. भारतीय रिज़र्व बैंक के मुताबिक, ये नोट खास तरह के सूती रेशों (कॉटन फाइबर) से तैयार होते हैं. यानी आपकी जेब में रखा नोट असल में “कपड़े जैसी मजबूती” रखता है. यही वजह है कि नोट बार-बार मोड़ने या इस्तेमाल करने के बावजूद जल्दी खराब नहीं होते. Photo Credit: AI
2. आम कागज से कितने अलग हैं ये नोट-आपकी जेब पर क्या असर?
साधारण कागज लकड़ी के गूदे से बनता है, जो जल्दी फट सकता है या खराब हो सकता है.वहीं सूती रेशों से बने नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ये 4-5 गुना ज्यादा मजबूत माने जाते हैं.इसका सीधा फायदा आम लोगों को होता है, क्योंकि नोट जल्दी खराब नहीं होते और बार-बार बदलवाने की परेशानी कम होती है. Photo Credit: AI
3.क्यों जरूरी है ये तकनीक आपके लिए
यह सिर्फ मजबूती की बात नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा भी इससे जुड़ी है. सूती नोटों पर वॉटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और माइक्रो प्रिंटिंग जैसी एडवांस तकनीकें आसानी से जोड़ी जा सकती हैं. इससे नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाता है,यानी आपकी मेहनत की कमाई ज्यादा सुरक्षित रहती है. Photo Credit: AI
4. कहां और कैसे बनते हैं ये नोट?
भारत में करेंसी छापने की प्रक्रिया बेहद सुरक्षित और गोपनीय होती है. नोटों की छपाई मुख्य रूप से नासिक, देवास, सालबोनी और मैसूर जैसी जगहों पर होती है. यहां पहले कपास को प्रोसेस कर खास कागज तैयार किया जाता है, फिर उस पर नोट प्रिंट किए जाते हैं.यह पूरा सिस्टम हाई सिक्योरिटी में चलता है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो. Photo Credit: AI
5. एक और दिलचस्प बात: पर्यावरण से भी जुड़ा है मामला
कपास से बने नोट न सिर्फ मजबूत होते हैं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर माने जाते हैं. ये प्राकृतिक रेशों से बनते हैं और इन्हें रिसायकल करना भी आसान होता है, जिससे पर्यावरण पर कम असर पड़ता है. Photo Credit: AI
6.नोट की असली ताकत अब समझिए
अगली बार जब आप नोट हाथ में लें, तो याद रखें-ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि खास तकनीक और सुरक्षा का मिश्रण है.यह जानकारी न सिर्फ आपकी जिज्ञासा मिटाती है, बल्कि आपको अपने पैसे की असली वैल्यू भी समझाती है. Photo Credit: AI
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