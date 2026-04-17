भारतीय नोट किस चीज़ के बने होते हैं? जानिए कैसे तैयार होती है रुपये बनाने वाली ये चीज

1 . नोट कागज नहीं, कपास से बनते हैं-यही है असली राज

1

भारत में इस्तेमाल होने वाले करेंसी नोट साधारण कागज से नहीं बनाए जाते. भारतीय रिज़र्व बैंक के मुताबिक, ये नोट खास तरह के सूती रेशों (कॉटन फाइबर) से तैयार होते हैं. यानी आपकी जेब में रखा नोट असल में “कपड़े जैसी मजबूती” रखता है. यही वजह है कि नोट बार-बार मोड़ने या इस्तेमाल करने के बावजूद जल्दी खराब नहीं होते. Photo Credit: AI

