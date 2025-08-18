कोमा में जाने के बाद असल में क्या होता है? होश में आए लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

1 . कोमा में जाना क्या है?

1

आपने किसी फिल्म या सीरियल में किसी को कोमा में जाते हुए सुना या देखा होगा. किसी दुर्घटना या गंभीर बीमारी के बाद, व्यक्ति कुछ दिनों, महीनों या कभी-कभी सालों के लिए कोमा में चला जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अवस्था में व्यक्ति वास्तव में कैसा महसूस करता है? यह तो वही बता सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो. हालांकि बाहरी लोगों को यह गहरी नींद जैसा लग सकता है, लेकिन इससे बचे लोगों का कहना है कि कोमा बिल्कुल भी आरामदायक अनुभव नहीं होता.

