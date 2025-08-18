कोमा में जाने के बाद असल में क्या होता है? होश में आए लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

MP NEET UG Counselling 2025 पहले राउंड का रिजल्ट आज, dme.mponline.gov.in से यूं करें चेक
ऋतु सिंह | Aug 18, 2025, 09:40 AM IST
1.कोमा में जाना क्या है?
आपने किसी फिल्म या सीरियल में किसी को कोमा में जाते हुए सुना या देखा होगा. किसी दुर्घटना या गंभीर बीमारी के बाद, व्यक्ति कुछ दिनों, महीनों या कभी-कभी सालों के लिए कोमा में चला जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अवस्था में व्यक्ति वास्तव में कैसा महसूस करता है? यह तो वही बता सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो. हालांकि बाहरी लोगों को यह गहरी नींद जैसा लग सकता है, लेकिन इससे बचे लोगों का कहना है कि कोमा बिल्कुल भी आरामदायक अनुभव नहीं होता.
2.कोमा से बाहर आए लोगों ने साझा किया अनुभव
डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में कोमा से बाहर आए कई लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रेड्स ऐप पर अपने अनुभव साझा किए हैं और उनके ये अनुभव सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे हैं और लोग कोमा से जुड़े कई सवाल करने लगे हैं.
3.अनुभव कर देगा हैरान
हैरानी की बात है कि किसी ने भी कोमा को शांतिपूर्ण नींद नहीं बताया. कई लोगों ने इसे परेशान करने वाला, अवास्तविक और भयावह बताया. एक व्यक्ति ने बताया कि वह चार हफ़्तों तक कोमा में रहा. उस दौरान उसे ऐसा लगा जैसे वह अलग-अलग जगहों और समयों की यात्रा कर रहा हो. उसने यह भी दावा किया कि वह दलाई लामा और मदर टेरेसा से भी मिला था.
4.अजीब सपनों का कभी न खत्म होने वाला खेल
कुछ लोगों ने समुद्र में विमान दुर्घटना का सपना देखा, दूसरों को ऐसा लगा जैसे उन्हें अंतरिक्ष में फेंक दिया गया हो, जबकि अन्य लोगों ने इस यात्रा को "अजीब सपनों का कभी न खत्म होने वाला खेल" बताया.
5.पति को समझा था भूत
एक महिला ने लिखा कि कोमा में रहते हुए, उसने अपने पति की हत्या का सपना देखा. जब उसे होश आया, तो वह बोल नहीं पा रही थी और वेंटिलेटर पर थी, इसलिए वह सच भी नहीं पूछ पा रही थी. नतीजतन, उसे लगने लगा कि जो कुछ भी उसने देखा वह सच था. यहां तक कि जब उसका पति उससे मिलने आया, तो भी उसे लगा कि यह उसका भूत है.
6. चीखना चाहता था,लेकिन...
कई लोगों ने बताया कि कोमा में रहते हुए भी, वे नर्सों, डॉक्टरों या अपने करीबी लोगों की बातें सुन सकते थे. लेकिन उनमें प्रतिक्रिया देने की ताकत नहीं थी. एक मरीज़ ने कहा, "मैंने अपनी मां की आवाज़ सुनी, लेकिन मैं उन्हें यह नहीं बता सका कि मैं सब कुछ सुन सकता हूं. मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली."
7. फील ही नहीं हुआ की वह कोमा में है
एक व्यक्ति ने कहा कि कोमा में रहते हुए वह एक अलग ही ज़िंदगी जी रहा था. एक अन्य लिफ़्ट ड्राइवर ने कहा कि वह चार महीने से कोमा में था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने रोज़मर्रा के काम कर रहा हो. उसे पता ही नहीं था कि वह कोमा में है.
8.कोमा क्या है?
ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा, एनएचएस के अनुसार, कोमा गहरी बेहोशी की एक अवस्था है जिससे व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता. मस्तिष्क की गतिविधि गंभीर रूप से कम हो जाती है, और अक्सर रोगी बिना यांत्रिक सहायता के साँस लेने या निगलने में असमर्थ हो जाता है.
डॉक्टरों के अनुसार, कोमा कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक, और कभी-कभी सालों तक भी चल सकता है. कुछ लोग धीरे-धीरे होश में आते हैं, जबकि कुछ, दुर्भाग्य से, कभी होश में नहीं आते.
