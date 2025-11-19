FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को शाहीन के संपर्क में रहीं 19 महिलाओं की तलाश | बिहारः नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के 14-14 मंत्री होंगे- सूत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स

फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

HomePhotos

लाइफस्टाइल

कौन सी 8 चीजें लड़कियां चाहती हैं पर कभी बताती नहीं? जो आदमी समझ लेता है वो माना जाता स्मार्ट पार्टनर

आइए जानें ऐसी 8 बातें वो कौन सी हैं जिन्हे एक महिला चाहती तो है कि उसका बॉयफ्रेंड या पति बिना कहे समझ लें और जो पुरुष इसे समझ लेता है वो बेस्ट पार्टनर माना जाता है.

ऋतु सिंह | Nov 19, 2025, 08:46 AM IST

1.महिलाओं की भावनात्मक ज़रूरतें

महिलाओं की भावनात्मक ज़रूरतें
1

हर पुरुष चाहता है कि उसकी प्रेमिका या पत्नी उससे बेइंतहा प्यार करे. लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए क्या करना चाहिए. ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनको अपने पार्टनर के मन की बातों को अंदेशा पता नहीं चल पाता है इससे वो सब कुछ नहीं दे पाते जो उनकी पत्नी या गर्लफ्रेंड चाहती है. आज आपको महिलाओं के मन में दबी उन चीजों के बारे में बताएंगे जिसे वो कभी अपने पति या बॉयफ्रेंड से कहती नहीं है लेकिन चाहती है कि उसका पर्टनर उसकी डिमांड पूरी करे.  
 

Advertisement

2.छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें 

छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें 
2

लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनकी पसंद पर ध्यान देते हैं. जब आप उनके पसंदीदा रंग, खाने या भावना पर ध्यान देते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं. आपको सीधे कहने की ज़रूरत नहीं है; उन्हें अचानक उनके पसंदीदा फूल देकर या उनके लिए खाना बनाकर सरप्राइज़ दें, वे खुश हो जाएँगी.
 
 

3.खास महसूस करना

खास महसूस करना
3

महिला की अनकही इच्छाएं, संकेत जो वह आपको बताना चाहती है मराठी समाचार
हर लड़की ख़ास महसूस करना चाहती है. आपको किसी महंगे तोहफ़े की ज़रूरत नहीं; एक प्यारा सा शब्द, एक अनपेक्षित तारीफ़, या बस उसके साथ समय बिताना ही काफ़ी है. अगर आप उसकी आँखों में देखकर कहें, "तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो," तो वह समझ जाती है और खुश हो जाती है.
 

4.बस सुनने की ज़रूरत है

बस सुनने की ज़रूरत है
4

महिला की अनकही इच्छाएं, संकेत जो वह आपको बताना चाहती है मराठी समाचार
कभी-कभी लड़कियाँ अपनी समस्याओं के बारे में बात करते समय सलाह नहीं चाहतीं, वे बस शांति से सुनना चाहती हैं. उनकी भावनाओं को समझना ज़रूरी है. जब आप बिना टोके उनकी बात सुनते हैं, तो उन्हें सहारा मिलता है.
 
 

TRENDING NOW

5.कड़ी मेहनत पर ध्यान दें 

कड़ी मेहनत पर ध्यान दें 
5

महिला की अनकही इच्छाएं, संकेत जो वह आपको बताना चाहती है मराठी समाचार
लड़कियों को घर, ऑफिस या कार्यस्थल पर अपनी कड़ी मेहनत के लिए सराहना मिलना बहुत अच्छा लगता है. एक साधारण "शाबाश" या "मुझे गर्व है" उनके लिए बहुत मायने रखता है. यह कोई सीधी-सादी माँग नहीं है, लेकिन तारीफ़ खुशी को दोगुना कर देती है.
 
 

6.कठिन समय में सहायता प्रदान करें

कठिन समय में सहायता प्रदान करें
6

महिला की अनकही इच्छाएं, संकेत जो वह आपको बताना चाहती है मराठी समाचार
लड़कियों को एक साथी के सहारे की ज़रूरत होती है, खासकर मुश्किल समय में. यह कमज़ोर होने की बात नहीं है, बल्कि उनकी चिंताओं को समझने और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े होने की बात है. इससे आपको यह कहने में सुरक्षा का एहसास होता है, "मैं तुम्हारे साथ हूँ."
 

7.अव्यक्त संकेतों को समझना

अव्यक्त संकेतों को समझना
7

महिला की अनकही इच्छाएं संकेत जो वह आपको बताना चाहती है मराठी समाचार
जो बातें लड़कियां आपको सीधे तौर पर नहीं बता सकतीं, उन्हें समझना रिश्तों में समझदारी दिखाता है. इन संकेतों को पहचानने से रिश्ता और भी मज़बूत और प्यार भरा बनता है.
 

8.देखभाल दिखाने के छोटे-छोटे तरीके

देखभाल दिखाने के छोटे-छोटे तरीके
8

महिला की अनकही इच्छाएं, संकेत जो वह आपको बताना चाहती है मराठी समाचार
छोटी-छोटी बातों (जैसे उनके पसंदीदा खाने को याद रखना) के ज़रिए उनकी परवाह दिखाने से लड़कियों को ख़ास होने का एहसास होता है. इससे उन्हें यकीन होता है कि आप उन्हें सचमुच समझते हैं.
 

9.महिला की अनकही इच्छाएं संकेत

महिला की अनकही इच्छाएं संकेत
9

महिला की अनकही इच्छाएं संकेत जो वह आपको बताना चाहती है. इन पांच बातों को समझने से न सिर्फ़ आप ज़्यादा समझदार बनेंगे, बल्कि आपका रिश्ता भी मज़बूत और खुशहाल होगा. किसी लड़की के दिल की ख्वाहिशों को जानना ही प्यार की सच्ची निशानी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?
IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड
IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड
फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स
फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स
7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई
7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई
RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे ने जारी की ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप, rrbapply.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
रेलवे ने जारी की ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़
ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़
दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति
दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति
भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप
भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप
Uric Acid Control Vegetables: हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म
हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म
किताबी कीड़ा हैं दुनिया के ये 5 देश, पढ़ने पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा वक्त
किताबी कीड़ा हैं दुनिया के ये 5 देश, पढ़ने पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा वक्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE