Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम  

4 . दर्द कम करने वाले पेय पदार्थों का करें सेवन

तीसरा स्टेप है दर्द कम करने वाले पेय पदार्थों का सेवन. इसके लिए हल्दी वाला गर्म दूध, शहद और अदरक का रस और दालचीनी के साथ गर्म पानी का सेवन करना लाभकारी होगा. हल्दी शरीर की सूजन को कम करती है और दालचीनी हॉर्मोंस को संतुलित करती है. इन सभी पदार्थों का सेवन शरीर का दर्द कम करने और शरीर में जमा वसा को कम करने में मदद करेगा.