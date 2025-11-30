FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम  

Sunday Body Reset: आमतौर पर रविवार के दिन ज्यादातर लोग आराम करते हैं. लेकिन, आप इस दिन का उपयोग शरीर को अगले पूरे सप्ताह के लिए तैयार करने के लिए कर सकते हैं. यहां जानिए कुछ आसान तरीकों के बारे में, जिनसे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को रिस्टोर कर दर्द और हफ्तेभर की थकान  से छुटकारा पाया जा सकता है...

Abhay Sharma | Nov 30, 2025, 04:46 PM IST

1.हफ्तेभर की थकान और दर्द ऐसे होगी दूर 

हफ्तेभर की थकान और दर्द ऐसे होगी दूर 
1

आयुर्वेद कहता है कि हफ्ते में एक दिन शरीर को पूरा आराम देना चाहिए. इससे हफ्तेभर की थकान और दर्द से राहत मिलती है और शरीर खुद अपनी मरम्मत का काम आराम से करता है. इसके लिए रविवार के दिन या अपने अवकाश वाले दिन कुछ खास रुटीन को फॉलो करना होगा.

2.अभ्यंग को बनाएं अपनी रूटीन का हिस्सा 

अभ्यंग को बनाएं अपनी रूटीन का हिस्सा 
2

आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में गुनगुने तेल से अभ्यंग यानी मालिश करना लाभकारी होता है. तेल मालिश से वात संतुलित रहता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छा रहता है. इसके लिए सरसों के तेल में अजवाइन या अदरक मिलाकर गर्म कर लें और फिर तेल से पूरे शरीर की धीरे-धीरे मालिश करें. इससे थकान कम होगी और शरीर की जकड़न में भी आराम मिलेगा. 

3.गुनगुने पानी से नहाएं

गुनगुने पानी से नहाएं
3

दूसरा स्टेप है गुनगुने पानी से नहाना, तेल मालिश के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से नहाना चाहिए. कंधे और गर्दन पर गुनगुने पानी पड़ने से सर्दियों में होने वाली जकड़न और मांसपेशियों में होने वाले दर्द से राहत मिलेगी. अक्सर लंबे समय तक बैठे रहने और लगातार कंप्यूटर चलाने से गर्दन और कंधे में जकड़न हो जाती है. इसके लिए तेल मालिश और गुनगुने पानी से नहाना राहत देता है.

4.दर्द कम करने वाले पेय पदार्थों का करें सेवन 

दर्द कम करने वाले पेय पदार्थों का करें सेवन 
4

तीसरा स्टेप है दर्द कम करने वाले पेय पदार्थों का सेवन. इसके लिए हल्दी वाला गर्म दूध, शहद और अदरक का रस और दालचीनी के साथ गर्म पानी का सेवन करना लाभकारी होगा. हल्दी शरीर की सूजन को कम करती है और दालचीनी हॉर्मोंस को संतुलित करती है. इन सभी पदार्थों का सेवन शरीर का दर्द कम करने और शरीर में जमा वसा को कम करने में मदद करेगा.

5.स्ट्रेचिंग करें

स्ट्रेचिंग करें
5

चौथा स्टेप है स्ट्रेचिंग, इसके लिए हाथ-पैर, गर्दन, कंधे और पूरे शरीर की हल्की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. सांस से जुड़ी एक्सरसाइज भी करें.

6.हल्का भोजन 

हल्का भोजन 
6

आखिरी और पांचवा स्टेप है हल्का भोजन. शरीर को अंदरूनी तरीके से मजबूत करना भी जरूरी है. इसके लिए हल्का और पौष्टिक भोजन करें. ठंडे, बासी और बाहर के खाने से परहेज करें. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

