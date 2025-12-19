FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे 

मोटापे की समस्या इन दिनों लोगों में तेजी से बढ़ रही है, आमतौर पर लोग मोटापा कम करने के लिए तरह-तरह के नुस्खे आजमाते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और जिम में खूब पसीना बहाते हैं. लेकिन, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने बेसिक तरीके से अपना 45 किलो वजन कम कर लिया है... 

Abhay Sharma | Dec 19, 2025, 09:14 PM IST

1.कैसे कम किया 45 किलो वजन?  

कैसे कम किया 45 किलो वजन?  
1

हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल शेफ कीया (पूजा) विंगफ़ील्ड ने बताया कि उन्होंने काफी बेसिक तरीके से अपना 45 किलो वजन कम कर लिया है. इसके लिए उन्होंने वेट लॉस इंजेक्शन की मदद नहीं ली, बल्कि डाइट और रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया. आइए जानें शेफ कीया ने अपना वेट लॉस कैसे किया और कौन सा तरीका अपनाया... 

2.डाइट का मूल मंत्र 

डाइट का मूल मंत्र 
2

बैलेंस डाइट और कैलोरी कंट्रोल की मदद से शेफ ने अपना वजन कम किया, साथ ही शेफ ने अपने शाकाहारी, कार्बोहाइड्रेट खाने की जगह प्रोटीन वाली चीजें,  सब्जियां, दही और अन्य हेल्दी ऑपशंस को शामिल किया.  शेफ कीया का वजन 2021 में 111 किलो (245 पाउंड) के आसपास था, तब उन्होंने हेल्दी और फिट रहने के लिए वजन कम करने का फैसला लिया. 

3.नहीं खाना छोड़ा चिप्स

नहीं खाना छोड़ा चिप्स
3

शेफ ने वो चीजें नहीं खानी नहीं छोड़ीं, जो उन्हें सबसे अधिक पसंद थीं. जैसे आलू के चिप्स, इसके सेवन के लिए शेफ ने स्मार्ट तरीके अपनाया, वह चिप्स को हमेशा दही के साथ खाती थीं, ताकि प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाए और तुरंत शुगर स्पाइक होने की समस्या भी न हो. वहीं, कई लोग वजन कम करने के लिए खाना-पीना तक छोड़ देते हैं. पर कम खाने से वजन कम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. इससे आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है. इसके लिए स्मार्ट तरीका अपनाएं. 

4.रूटीन में शामिल किया बॉक्सिंग और रेगुलर एक्सरसाइज 

रूटीन में शामिल किया बॉक्सिंग और रेगुलर एक्सरसाइज 
4

वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से. शेफ कीया ने अपना वजन घटाने के लिए वेट ट्रेनिंग, बॉक्सिंग और रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल किया, इससे उनकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हुईं. इससे उनका वजन कुछ ही समय में 66 किलो तक पहुंच गया. वजन घटाने के लिए उन्होंने मेंटल स्टेबिलिटी और खुद से प्यार करने पर भी ध्यान दिया.. 

5.स्मार्ट और बैलेंस तरीके से घटाएं वजन

स्मार्ट और बैलेंस तरीके से घटाएं वजन
5

मेंटल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, शेफ कीया ओवरवेट थीं तब जितना अपने आपसे प्यार करती थीं और स्लिम होने के बाद भी वह अपने आपको उतना प्यार करती हैं. प्रोफेशनल शेफ कीया की Weight Loss Story में यह दिखता है कि इसके लिए किसी भी फ़ेवरेट फ़ूड को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका सेवन स्मार्ट और बैलेंस तरीके से किया जा सकता है.

