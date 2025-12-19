Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे 

3 . नहीं खाना छोड़ा चिप्स

3

शेफ ने वो चीजें नहीं खानी नहीं छोड़ीं, जो उन्हें सबसे अधिक पसंद थीं. जैसे आलू के चिप्स, इसके सेवन के लिए शेफ ने स्मार्ट तरीके अपनाया, वह चिप्स को हमेशा दही के साथ खाती थीं, ताकि प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाए और तुरंत शुगर स्पाइक होने की समस्या भी न हो. वहीं, कई लोग वजन कम करने के लिए खाना-पीना तक छोड़ देते हैं. पर कम खाने से वजन कम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. इससे आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है. इसके लिए स्मार्ट तरीका अपनाएं.