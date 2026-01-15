FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Weight Loss Roti Flour: वजन बढ़ने से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये रोटियां, जल्द हो जाएंगे स्लिम ट्रिम

खाने की थाली की बात करते हैं तो उसमें रोटियां होना स्वभाविक है. इसमें चाहे फिर आपका लंच हो या डिनर, जब भी बात वेट लॉस की आती है तो लोग संशय में रहते हैं कि क्या रोटी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन रोटी के बिना लोगों की डाइट पूरी नहीं होती. ऐसे में कौन सी रोटियां हैं, जो हमें डाइट में शामिल करनी चाहिए...

नितिन शर्मा | Jan 15, 2026, 12:48 PM IST

1.कौन सी रोटी है बेहतर

कौन सी रोटी है बेहतर
1

मौसम के हिसाब और हेल्थ को देखते हुए ज्यादातर लोग गेहूं की रोटी की जगह पर बेसन से लेकर रागी की रोटियां शामिल करते हैं, लेकिन इसमें में भी सवाल उठता है कि आखिर वेट लॉस करने के लिए डाइट में कौन से आटे की रोटियां शामिल करनी चाहिए. आइए जानते हैं कौन से आटे की रोटियां वजन के लिए ज्यादा प्रभावशाली हैं...

2.एक्सपर्ट ने बताया ये रोटियां है बेस्ट

एक्सपर्ट ने बताया ये रोटियां है बेस्ट
2

डाइटिशियन एक्सपर्ट बताते हैं कि किसी भी आटे की रोटियां उसके गुणों पर प्रभावशाली होती हैं. जैसे रागी से लेकर बेसन या गेंहू के आटे में अलग अलग विटामिन होते हैं.

3.रागी

रागी
3

अगर आप मोटापे से परेशान हैं और पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो रागी के आटे की रोटी को डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह आपकी भूख को कम करने के साथ ही रागी में मिलने वाला फाइबर पेट को काफी देर तक भरा हुआ रखता है. इसमें मिलने वाले कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है. 

4.बेसन

बेसन
4

बेसन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये मेटाबॉलिज्म को तेज कर खाना पचाने में मदद करता है, लेकिन इसके सेवन के साथ ही एक्सरसाइज और वर्कआउट करना बेहद जरूरी है. यह मोटापे को कम करने के साथ ही मांसपेशियों को मजबूत करता है.

5.गेहूं

गेहूं
5

वजन कम करने के लिए गेहूं की रोटियां सबसे कम प्रभावी होती हैं. इनकी वजह गेहूं में ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से लोगों को पेट फूलने की समस्या हो सकती है. हालांकि इसका को मोटा यानी चोकर की रोटियां खाना सेहत को सही बनाये रखता है.

6.इस आटे की रोटियां हैं बेस्ट

इस आटे की रोटियां हैं बेस्ट
6

वजन कम करने की बात करें तो गेहूं की रोटियों की जगह पर रागी और बेसन की रोटियां खाना ज्यादा फायदेमंद है. इसकी वजह इनमें फाइबर से लेकर कैल्शियम और प्रोटीन का भरपूर मात्रा में पाया जाना है, जो बार बार भूख को कम करने के साथ ही वजन घटाने में मदद करती हैं. 

7.इस तरह की रोटियां भी कर सकते हैं शामिल

इस तरह की रोटियां भी कर सकते हैं शामिल
7

वजन को तेजी को कम करने के साथ ही शरीर तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने के लिए किसी भी एक आटे की रोटी पर निर्भर न रहें. वेट लॉस के लिए नियमित रूप से 50 प्रतिशत गेहूं + 25 प्रतिशत रागी और 25 प्रतिशत बेसन के आटे को मिलाकर इसकी रोटियां डाइट में शामिल करें. इससे वजन कंट्रोल में रहता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

