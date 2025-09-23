2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

7 . नियम सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बना है

7

यह नियम सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है. हालाँकि यह कानून सख्त है, लेकिन पुलिस इसे लागू करने में ज़्यादा सख़्त नहीं है. इसके अलावा, कई पर्यटक जानकारी के अभाव में इस नियम का पालन नहीं करते हैं. कार्मेल में काउबॉय बूट या अन्य जूते पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर उनकी एड़ी 2 इंच से कम और एड़ी का निचला हिस्सा 1 वर्ग इंच या उससे ज़्यादा हो.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.