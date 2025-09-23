2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 23, 2025, 09:37 AM IST
1.हाई हील रहता है हमेशा फैशन में
हाई हील की सैंडल-शूज लड़कियों के फैशन का एक हिस्सा माना जाता हैं. लगभग सभी लड़कियों को हाई हील पहनना बहुत पसंद होता है. लेकिन अगर आप एक खास शहर में घूमने का प्लान बना रही हैं, तो आपको यह नियम ज़रूर जान लेना चाहिए. इस शहर में 2 इंच या उससे ज़्यादा हाई हीलके जूते पहनना मना है.
2. म्यूनिसिपल कोड में हील पहनना गैरकानूनी है
यह कोई अफवाह या शहरी किवदंती नहीं है, बल्कि शहर के म्यूनिसिपल कोड में शामिल है कि आप 2 इंच से ऊपर का हील इस शहर में नहीं पहन सकती हैं.
3.इस देश के शहर में लागू है ये नियम
यह नियम अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया के कार्मेल-बाय-द-सी शहर में लागू किया गया है. शहर की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर चिंताओं के कारण इसे 1963 में लागू किया गया था.
4.क्यों मना है हाई हील पहनना?
कार्मेल एक छोटा और खूबसूरत तटीय शहर है, जहां पुराने घर, संकरी गलियां और पैदल रास्ते हैं. यहां सरू और मोंटेरे पाइन जैसे पेड़ उगते हैं, जिससे फुटपाथ और रास्ते ऊबड़-खाबड़ हो जाते हैं.
5.हाई हील पहनने के लिए लेना होता है सरकारी परमिट
इन ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर ऊंची, पतली हील पहनकर चलना खतरनाक हो सकता है. इससे कई दुर्घटनाएं हुई हैं, खासकर उन पर्यटकों के बीच जो शहर से अनजान हैं. इसलिए, शहर ने सुरक्षा कारणों से हाई हील पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है. कानून के अनुसार, जो महिलाएं 2 इंच या उससे ऊंची हील पहनना चाहती हैं, उन्हें सरकारी परमिट लेना होगा.
6.परमिट लेना न तो मुश्किल है और न ही महंगा
यहां परमिट प्राप्त करना न तो मुश्किल है और न ही महंगा. आप कार्मेल-बाय-द-सी नगर प्रशासन से इसे आसानी से मुफ़्त में प्राप्त कर सकते हैं. यह आपके नाम और नगर क्लर्क के हस्ताक्षर वाला एक आधिकारिक प्रमाणपत्र होता है.
7.नियम सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बना है
यह नियम सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है. हालाँकि यह कानून सख्त है, लेकिन पुलिस इसे लागू करने में ज़्यादा सख़्त नहीं है. इसके अलावा, कई पर्यटक जानकारी के अभाव में इस नियम का पालन नहीं करते हैं. कार्मेल में काउबॉय बूट या अन्य जूते पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर उनकी एड़ी 2 इंच से कम और एड़ी का निचला हिस्सा 1 वर्ग इंच या उससे ज़्यादा हो.
