कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल

1 . कांजीवरम और बनारसी साड़ियों के नाम पर धोखाधड़ी

कांजीवरम और बनारसी साड़ियों का फैशन कभी नहीं जाता और हर बड़े ओकेजन पर यही साड़ियां पहनी भी जाती हैं. ये साड़ियां न केवल एक संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हैं बल्कि इन्हें पहनना भी अपने आप में एक अलग अनुभव देता है. लेकिन समय के साथ इन साड़ियों में भी मिलावट शुरू हो गई है. बाजार में बड़ी मात्रा में नकली और मशीन-मेड साड़ियां हैंडमेड ओरिजनल कांजीवरम और बनारसी कह के बेच दी जा रही हैं. अगर आप शादी, त्योहार या खास मौके पर महंगी साड़ी खरीदते समय अगर पहचान गलत हो जाए, तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भरोसे का भी होता है. इस आर्टिकल में हम आपको विश्लेषणात्मक तरीके से बताएंगे कि असली कांजीवरम और बनारसी साड़ी की पहचान कैसे करें.