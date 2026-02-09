कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों से संवाद, PM मोदी का छात्रों को सफलता का मंत्र, PM की 'परीक्षा पे चर्चा' का दूसरा एपिसोड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा' | दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूलों को ईमेल से धमकी भरा मैसेज भेजा, दिल्ली के कई स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी, दिल्ली के स्कूलों में धमकी के बाद तलाशी ली गई, दिल्ली पुलिस को तलाशी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला, एलकॉन स्कूल, बाल भारती स्कूल को धमकी दी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Feb 09, 2026, 07:25 AM IST
1.कांजीवरम और बनारसी साड़ियों के नाम पर धोखाधड़ी
कांजीवरम और बनारसी साड़ियों का फैशन कभी नहीं जाता और हर बड़े ओकेजन पर यही साड़ियां पहनी भी जाती हैं. ये साड़ियां न केवल एक संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हैं बल्कि इन्हें पहनना भी अपने आप में एक अलग अनुभव देता है. लेकिन समय के साथ इन साड़ियों में भी मिलावट शुरू हो गई है. बाजार में बड़ी मात्रा में नकली और मशीन-मेड साड़ियां हैंडमेड ओरिजनल कांजीवरम और बनारसी कह के बेच दी जा रही हैं. अगर आप शादी, त्योहार या खास मौके पर महंगी साड़ी खरीदते समय अगर पहचान गलत हो जाए, तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भरोसे का भी होता है. इस आर्टिकल में हम आपको विश्लेषणात्मक तरीके से बताएंगे कि असली कांजीवरम और बनारसी साड़ी की पहचान कैसे करें.
2.रेशम (Silk) की जांच सबसे पहला कदम है
असली कांजीवरम और बनारसी साड़ी शुद्ध रेशम से बनती हैं. दोनों ही साड़ियों का बेस रेशम ही होता है. असली रेशम छूने में मुलायम लेकिन भारी होता है जबकि नकली रेशमी साड़ी हल्की और फिसलन भरी होती हैं. रेशम गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म महसूस होता है. कांजीवरम में मुलबरी सिल्क से बनती है बनारसी में कटान सिल्क का इस्तेमाल होता है.
3.बनारसी को जरी से पहचानें
इन साड़ियों की पहचान ज़री से की जाती है. जरी से सबसे बड़ा फर्क नजर आता है. असली साड़ियों में शुद्ध चांदी के तार की ज़री होती है, जिस पर सोने की पॉलिश चढ़ी होती है. जबकि नकली ज़री रेश्मी धागे जैसी होगी और उसमें बहुत चमक भी होती है. जरी को छूकर आप उसके उभार से समझ सकते हैं कि ये तार की बुनाई है या धागे की. अगर ये नकली तार पर कोटिंग कर बनी होगी तो कुछ समय बाद काली पड़ जाएगी और असली ज़री वक़्त के साथ और खूबसूरत होती जाती है.
4.कांजीवरम साड़ी की खास पहचान
कांजीवरम साड़ी की सबसे बड़ी पहचान उसका बॉर्डर और पल्लू होते हैं. बॉर्डर और पल्लू अलग रेशम से बुने जाते हैं.बाद में इन्हें कोरवाई तकनीक से जोड़ा जाता है. खींचने पर भी बॉर्डर अलग नहीं होता जबकि नकली कांजीवरम में बॉर्डर चिपका हुआ या सिलाई जैसा दिखता है.
5.बनारसी साड़ी हैंडमेड या मशीन मेड ऐसे समझें
बनारसी साड़ी हाथ से बुनी जाती है और इसमें समय लगता है. असली बनारसी की पहचान ये है कि साड़ी में बनी डिज़ाइन दोनों तरफ लगभग समान सी नजर आती है. धागों की उलझन अंदर दिखेगी और यही हाथ की बुनाई का सबूत है जबकि मशीन-मेड में पीछे का हिस्सा साफ और सपाट होता है
6.वजन भी सच बताता है
असली कांजीवरम और बनारसी साड़ी भारी होती है. अगर साड़ी बहुत हल्की है और दाम ज़्यादा है तो सावधान हो जाइए क्योंकि शुद्ध ज़री और रेशम वजन बढ़ाते हैं.
7.GI टैग जरूर चेक करें
साड़ियों को चेक करने के लिए उसका GI टैग (Geographical Indication) चेक करें क्योंकि ये सरकार की गारंटी है. कांजीवरम साड़ी -तमिलनाडु और बनारसी साड़ी- वाराणसी, उत्तर प्रदेश का टैग होगा. GI टैग वाली साड़ी की प्रामाणिकता अधिक होती है.
8. कीमत भी बता देगी सच
कीमत अगर बहुत कम है और साड़ी काफी काम वाली दिख रही तो समझ लें दाल में काला है. क्योंकि असली कांजीवरम या बनारसी साड़ी सस्ती नहीं होती क्योंकि ये असली रेशम, चांदी के तार से महीनों की मेहनत और हाथ कि बुनाई से तैयार होती हैं. ऑफर के नाम पर बहुत सस्ती साड़ी अक्सर नकली होती है.
9.फोल्ड टेस्ट करें
असली साड़ी को मोड़ने पर मोटाई महसूस होगी और नकली साड़ी कागज़ जैसी सपाट हो जाती है.
10.दस्तावेज़ और प्रमाण मांगें
साड़ियों से जुड़े दस्तावेज़ और प्रमाण मांगें क्योंकि असली दुकानदार के पास ये जरूर होते हैं. जैसे हैंडलूम मार्क और GI सर्टिफिकेट. साथ ही बुनकर या क्लस्टर की जानकारी भी लें.
11.सबसे बड़ा संकेत: समय के साथ खूबसूरती
असली कांजीवरम और बनारसी साड़ी समय के साथ और खूबसूरत होती हैं. ये रंग नहीं छोड़ती और इनकी चमक बढ़ती है और पीढ़ियों तक चलती है. जबकि नकली साड़ियां जल्दी काली और फट जाती हैं.
12.ये साड़ियां संस्कृति, मेहनत और विरासत हैं
असली कांजीवरम और बनारसी साड़ी केवल कपड़ा नहीं, बल्कि संस्कृति, मेहनत और विरासत है. सही जानकारी के साथ खरीदारी करेंगे तो न सिर्फ धोखा खाने से बचेंगे, बल्कि बुनकरों की मेहनत का सही सम्मान भी करेंगे.
