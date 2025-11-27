क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?

1 . व्हाइट हउस क्यों हो गया था काला

1

"व्हाइट हाउस, जो आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध है, कभी काला था. हां, आप सही सुना! 1814 में ब्रिटिश सेना ने व्हाइट हाउस को आग लगा दी थी, जिससे इसका अधिकांश हिस्सा जल गया था. आग के बाद, जब इसका पुनर्निर्माण किया गया, तो इसकी दीवारों पर काले धब्बे थे. इन धब्बों को छुपाने के लिए, दीवारों को सफेद रंग में रंग दिया गया था. इस तरह व्हाइट हाउस का नाम पड़ा."

