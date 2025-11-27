क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?

जम्मू- माता वैष्णो देवी कॉलेज में मुसलमान छात्रों के एडमिशन के खिलाफ बवाल, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी | छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट कल्पना भागवत के खाते में पाकिस्तान से आ रहा था पैसा, घर से 19 करोड़ का चेक और संदिग्ध सर्टिफिकेट मिले, विदेशी नंबरों से संपर्क और अफगान नेटवर्क से चैट भी पुलिस को मिली | देश भर में 15 जगहों पर ED की छापामारी | गुजरात, राजस्थान में भी ED की छापामारी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 27, 2025, 10:47 AM IST
1.व्हाइट हउस क्यों हो गया था काला
"व्हाइट हाउस, जो आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध है, कभी काला था. हां, आप सही सुना! 1814 में ब्रिटिश सेना ने व्हाइट हाउस को आग लगा दी थी, जिससे इसका अधिकांश हिस्सा जल गया था. आग के बाद, जब इसका पुनर्निर्माण किया गया, तो इसकी दीवारों पर काले धब्बे थे. इन धब्बों को छुपाने के लिए, दीवारों को सफेद रंग में रंग दिया गया था. इस तरह व्हाइट हाउस का नाम पड़ा."
2.क्यों हुआ सफेद रंग का व्हाइट हाउस
इन धब्बों को छुपाने के लिए, दीवारों को सफेद रंग में रंग दिया गया था. इस तरह व्हाइट हाउस का नाम पड़ा. सफेद रंग आग को रोकने में मदद करता है और दीवारों को मजबूत बनाता है.
3. गुलामों ने बनाया था व्हाइट हाउस
व्हाइट हाउस का निर्माण गुलामों की मदद से किया गया था. कई राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल के दौरान गुलामों का इस्तेमाल किया था.
4.गुप्त कमरे और सुविधाएं
व्हाइट हाउस में कई गुप्त कमरे और सुविधाएं हैं, जैसे कि एक बॉलिंग एले, एक स्विमिंग पूल, एक म्यूजिक रूम और एक सिनेमा हॉल.
5.क्या सच में एबिगैल एडम्स और अब्राहम लिंक्सन की आत्मा भटकती है?
व्हाइट हाउस में प्रेत की कहानियां प्रचलित हैं. कई लोगों ने व्हाइट हाउस में प्रेत देखने का दावा किया है, जिनमें एबिगैल एडम्स और अब्राहम लिंक्सन शामिल हैं. लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसपर कोई खुल कर बात नहीं किया. हालांकि कई किस्से लोकप्रिय जरूर हैं.
6.व्हाइट हाउस का पहले नाम क्या था और किसने रखा था
व्हाइट हाउस का नाम 1901 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने रखा था. इससे पहले इसे "प्रेसिडेंट्स हाउस" या "एक्सीक्यूटिव मेंशन" कहा जाता था.
डिस्केलमरः यहां दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और गूगल से ली गई है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है.
