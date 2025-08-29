वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य

Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ
लाइफस्टाइल
Aug 29, 2025
1.नीतियों में स्त्रियों को लेकर कड़े शब्दों का किया था प्रयोग
आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियों में ऐसी बातें लिखी हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वह स्त्रियों की आजादी और कुछ विचारों के विरोधी थे. ऐसा माना जाता है कि अगर वह विवाहित होते तो शायद ही कोई पत्नी उनकी नीतियों पर सहमत होती क्योंक नीतियों में स्त्रियों को लेकर कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है.
2.चाणक्य नीति पढ़ी होगी
आपने विवाह, वैवाहिक जीवन और रिश्तों के बारे में आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पढ़ी होगी या उसका पालन भी किया होगा. लेकिन आचार्य चाणक्य के वैवाहिक जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता हो.
3.प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंधों के बारे बहुत कुछ लिखा है
आचार्य चाणक्य ने स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी, प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहा है. उनकी चाणक्य नीति में इस बारे में जानकारी दी गई है. प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में इतनी जानकारी देने वाले आचार्य चाणक्य क्या विवाहित थे?
4.आचार्य चाणक्य का उल्लेख कई धर्मग्रंथ में है
आचार्य चाणक्य का उल्लेख मुद्राराक्षस, बृहत् कथाकोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध धर्मग्रंथ महावंश और जैन पुराण में मिलता है. आचार्य चाणक्य का जीवन राजनीति, शिक्षा और धर्म के विचारों पर आधारित था. उन्होंने अपना जीवन राज्य के कल्याण के लिए समर्पित किया.
5.चाणक्य ने एक ब्राह्मण महिला से विवाह किया था!
थॉमस आर. ट्रॉटमैन जैसे आधुनिक विद्वान चाणक्य के जीवन के सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं. उनके अनुसार, चाणक्य ने एक ब्राह्मण महिला से विवाह किया था. लेकिन बाद में, अपनी गरीबी से अपमानित होकर, उन्होंने राजनीति का रुख किया.
6.अर्थशास्त्र या मुद्राराक्षस जैसे ग्रंथों में उनकी पत्नी का जिक्र नहीं
अर्थशास्त्र या मुद्राराक्षस जैसे ग्रंथों में उनकी पत्नी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता. लेकिन बृहत्कथाकोश के अनुसार, उनकी पत्नी का नाम यशोमती था. कई इतिहासकारों के अनुसार, चाणक्य विवाहित नहीं थे. वैदिक संस्कृति के अनुसार, चाणक्य ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था.
7.इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हैं
कुल मिलाकर, इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हैं कि चाणक्य विवाहित थे या नहीं. हालाँकि, बृहत् कथाकोश और ट्रॉटमैन जैसे विद्वानों के साहित्य में उल्लेख है कि चाणक्य विवाहित थे.
8. वैवाहिक जीवन के बारे में अलग-अलग जानकारी
इस प्रकार, ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत चाणक्य के वैवाहिक जीवन के बारे में अलग-अलग जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे स्पष्ट निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है.
