FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gujarat: सर्वे के लिए गए अधिकारी उल्टे पांव भागे, धनुष-बाण लेकर गांव वालों ने कर दिया हमला, 47 घायल

Gujarat: सर्वे के लिए गए अधिकारी उल्टे पांव भागे, धनुष-बाण लेकर गांव वालों ने कर दिया हमला, 47 घायल

Weather Update: दिल्ली-NCR में कान खड़े कर देने वाली ठंड, 16 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

Weather Update: दिल्ली-NCR में कान खड़े कर देने वाली ठंड, 16 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 

मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Hair Dye: व्हाइट हेयर को काला करना है? मेहंदी में मिला लें बस ये 2 चीजे और तैयार हो जाएगा परमानेंट हेयर डाई

व्हाइट हेयर को काला करना है? मेहंदी में मिला लें बस ये 2 चीजे और तैयार हो जाएगा परमानेंट हेयर डाई

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता

केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता

10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Hair Dye: व्हाइट हेयर को काला करना है? मेहंदी में मिला लें बस ये 2 चीजे और तैयार हो जाएगा परमानेंट हेयर डाई

अगर आप कैमिकल बेस कलर लगा लगाकर अपने सफेद बालों को और सफेद कर चुके हैं तो रुकिए, क्या आपको पता है आप नेचुरल तरीक से ही बालों को हमेशा के लिए काले कर सकते हैं. जी हां, ये सच है कि आप घर पर एक घर पर मेहंदी के साथ 2 चीजों के मिलाकर ब्लैक हेयर डाई बना सकते हैं.

ऋतु सिंह | Dec 14, 2025, 07:26 AM IST

1.मेहंदी में बस 2 चीजें मिलाकर बनता है ये केश काला पाउडर

मेहंदी में बस 2 चीजें मिलाकर बनता है ये केश काला पाउडर
1

अगर आपको ये लगता है कि सफेद बालों को केवल केमिलक बेस हेयर कलर या डाई से ही काला किया जा सकता है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी. मेहंदी में बस 2 चीजें मिलाकर आप बालों के लिए नेचुरल परमानेंट हेयर डाई बना सकते हैं और खास बात ये है कि इसे कई महीनों तक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें और जब जरूरत हो जड़ पर रिटचिंग की आप पानी में घोल कर लगा भी सकते हैं. 

Advertisement

2.सबसे पहले बालों पर मेहंदी लगाएं

सबसे पहले बालों पर मेहंदी लगाएं
2

तो सबसे पहले ये समझ लें कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं तो आपको पहले मेहंदी लगाकर इसे लाल करना होगा. और काले-सफेद का मिक्स है तो आप यहां बताई जाने वाली नेचुरल डाई को एक साथ ही लगा सकते हैं. तो सबसे पहले ये जान लें कि सफेद बाल जितने लाल होंगे बालों पर उतना गहरा भूरा या काला रंग चढ़ेगा. बाल पर आपको बस जड़ में टचिंग की ही जरूरत होगी. पहली बार में ये आपको पूरे बालों में यानी जड़ से अंत तक लगाना होगा. तो अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से आप सारी सामग्री लेंगे. 

3.ऐसे बनाए हेयर डाई पाउडर

ऐसे बनाए हेयर डाई पाउडर
3

अब एक कटोरी मेहंदी में एक कटोरी इंडिगो पाउडर और आधा कटोरी आंवला पाउडर मिलाएं और इसमें चुटकी भर नमक मिक्स कर इस पाउडर को एयर टाइट डिब्बे में रख दें. अब जितना आपको जरूरत  हो इसे एक बाउल में लें. और इसका पेस्ट कैसे बनाना है चलिए जान लें.

4.ऐसे बनाएं नेचुरल हेयर कलर

ऐसे बनाएं नेचुरल हेयर कलर
4

अब इस हेयर डाई पाउडर को घोलने के लिए चायपत्ती-कॉफी और दालचीनी का पानी उबाल लें. चाहें तो चुकंद का रस भी मिक्स करें(ये ऑप्शनल है). पानी जब गुनगुना ठंडा हो जाए तो इसे मेहंदी वाले पाउडर में मिक्सकर पेस्ट जैसा बना लें. बस इसे ढककर 5 मिनट रखें. अब बालों पर लगाने से पहले इस पेस्ट में 2 चम्मच कोई भी तेल मिक्स कर लें. हो गई आपकी नेचुरल हेयर डाई तैयार.

TRENDING NOW

5.बालों पर पेस्ट लगाने से पहले क्या करें

बालों पर पेस्ट लगाने से पहले क्या करें
5

बालों पर पेस्ट लगाने से पहले आपके बाल शैंपू से धुले होने चाहिए और हल्के गीले रहने चाहिए. कभी भी एकदम सूखे बालों पर मेहंदी का ये पेस्ट न लगाएं. अब पेस्ट को जड़ से एंड तक पहली बार लगा लें और 
ठंड का दिन हो तो इसे लगाने के बाद पॉलीथिन से पूरी तरह बालों को ठक लें और कोई गर्म कपड़े से बालों को ढ़क लें. क्योंकि जितनी गर्मी बालों को मिलेगी बालों पर रंग उतना ही गहरा चढ़ेगा.

6.बालों को धोने का तरीका भी जान लें

बालों को धोने का तरीका भी जान लें
6

अब करीब बालों पर ये डाई 45 मिनट के लिए रखें और सादे पानी से धो दें. शैंपू हमेशा 3 दिन बाद करें. देखिए आपके बालों पर गहरा भूरा रंग आ चुका होगा. लगातार लगाने से रंग गहरा ही होता जाएगा. अब केवल रूट टचअप की जरूरत आपको 20 से 25 दिन में होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Hair Dye: व्हाइट हेयर को काला करना है? मेहंदी में मिला लें बस ये 2 चीजे और तैयार हो जाएगा परमानेंट हेयर डाई
व्हाइट हेयर को काला करना है? मेहंदी में मिला लें बस ये 2 चीजे और तैयार हो जाएगा परमानेंट हेयर डाई
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता
केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता
10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी
बेहिसाब खर्च और शाही ठाठ, जानिए किसने की 2025 की सबसे हाई-प्रोफाइल शादी
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
Good Luck Tips: खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त 
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement