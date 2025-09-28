Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

'मैं प्रेग्नेंट थी, तब चल रहा था अफेयर..', कुनिका संग कुमार सानू के रिश्ते पर पत्नी का बयान
1.लंबा जीवन पाने के लिए जरूरी है ये...
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल गए हैं. गलत खानपान और व्यायाम की कमी के कारण कई लोग कम उम्र में ही कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. कैंसर, हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल आज की आम बीमारियां हो गई हैं. यही वजह है कि इस दौर में लोग लंबा जीवन नहीं जी पाते, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सही खानपान और जीवनशैली में कुछ जरूरी बदलाव करके आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं.
2.कुछ बीज आपकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं
अमेरिकी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. पाल मनिकम के अनुसार कुछ बीज मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. डॉ. पाल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ऐसे ही 5 बीजों के बारे में बताया है, जिनका नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है. तो चलिए जानें किन बीजों को अपनी डेली डाइट में शामिल कर अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.
3.कद्दू के बीज
कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है. मुट्ठी भर कद्दू के बीज दैनिक आवश्यकता का लगभग 37 प्रतिशत प्रदान करते हैं. मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और हृदय गति को नियंत्रित करता है. इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एक एमिनो एसिड होता है, जो नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है. इसलिए जिन लोगों को अनिद्रा, तनाव और थकान की समस्या है, उन्हें अपने आहार में कद्दू के बीजों को ज़रूर शामिल करना चाहिए.
4.चिया सीड्स
चिया सीड्स मोटापे की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं. ये बीज वजन कम करने में काफी मददगार होते हैं. इन्हें पानी या दूध में मिलाकर खाया जा सकता है. इनमें घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं. इससे शरीर पूरे दिन ऊर्जावान बना रहता है. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो दिमाग और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है. पेट में सूजन और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए चिया सीड्स का सेवन एक बेहतरीन विकल्प है. आप चिया सीड्स को स्मूदी, ओटमील, दही आदि में मिलाकर सेवन कर सकते हैं.
5.अलसी के बीज
अलसी के बीज हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें लिग्नान नामक पादप यौगिक, एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रोजेनिक गुण होते हैं. ये पोषक तत्व पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं. अलसी के बीज खाते समय, उन्हें ब्लेंडर में पीस लें, क्योंकि साबुत बीज आसानी से अवशोषित नहीं होते. इन्हें स्मूदी, दही आदि में मिलाया जा सकता है. आप अलसी के बीजों की घर पर बनी चटनी भी बना सकते हैं.
6.सूरजमुखी के बीज
विटामिन ई और सेलेनियम से भरपूर सूरजमुखी के बीज प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाने और थायरॉइड को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. इनमें विटामिन ई और सेलेनियम होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाता है और थायरॉइड के कार्य को बनाए रखता है. विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं को क्षति से बचाता है. आप इन्हें कच्चा या हल्का भूनकर खा सकते हैं. इन्हें सलाद, सब्ज़ियों, स्मूदी, लस्सी, स्प्रेड और डिप में डालकर भी खाया जा सकता है.
7.तिल
तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मज़बूत बनाने में मदद करते हैं. इनमें कुछ स्वस्थ वसा भी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. आप इन्हें सब्ज़ियों, स्मूदी या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं. तिल के लड्डू भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
