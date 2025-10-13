FacebookTwitterYoutubeInstagram
Helicopter Wedding: हेलीकॉप्टर से शादी में जाना चाहते हैं? कैसे बुक करें और कितना खर्च आएगा? यहां जानें पूरी डिटेल

आजकल लोग शादी समारोह ही नहीं, शादी में खुद की ग्रैंड एंट्री के लिए भी खूब खर्च कर रहे हैं. सबसे ज्यादा इन दिनों ट्रेंड कर रहा है तो वह है हेलीकॉप्टर से शादी में पहुंचना और दुल्हन को ससुराल हेलीकॉप्टर से ले जाना. लेकिन क्या आपको पता है इसके लिए क्या फॉरमेलिटीज निभानी होती है और कितना खर्च आता है?

ऋतु सिंह | Oct 13, 2025, 07:03 AM IST

1.हेलीकॉप्टर वेडिंग का बढ़ गया है चलन

हेलीकॉप्टर वेडिंग का बढ़ गया है चलन
1

भारत में इस समय भव्य शादियों का चलन है. कई जोड़े और उनके परिवार शादी समारोह को बेहद शाही और आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप आज किसी शादी में हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आइए जानें कि हेलीकॉप्टर कैसे बुक करें और इसकी कीमत कितनी है. आजकल शादी के लिए हेलीकॉप्टर से दूल्हा-दुल्हन का आने और जाने का का चलन है. तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हेलीकॉप्टर कैसे बुक करें और इसके लिए क्या-क्या अनुमतियां ज़रूरी हैं. 
 

2.हेलीकॉप्टर वेडिंग पैकेज दिए जा रहे

हेलीकॉप्टर वेडिंग पैकेज दिए जा रहे
2

इंडियन फ्लाई सर्विसेज जैसी कंपनियाँ पूरे भारत में शादियों के लिए बेहतरीन हेलीकॉप्टर पैकेज प्रदान करती हैं. इंडियामार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आपको अपने शहर में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को ढूँढ़ने में मदद करते हैं.  
 

3.कलेक्टर से लिखित अनुमति आवश्यक है

कलेक्टर से लिखित अनुमति आवश्यक है
3

बुकिंग के लिए स्थानीय कलेक्टर से लिखित अनुमति आवश्यक है. कम से कम 30 मीटर का समतल लैंडिंग क्षेत्र और पुलिस व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था भी अनिवार्य है.
 

4.कंपनी को पहचान पत्र देना होगा

कंपनी को पहचान पत्र देना होगा
4

बुकिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए ग्राहकों को हेलीकॉप्टर कंपनी को पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे.  
 

5.पैकेज उड़ान की अवधि और दूरी पर तय होता है

पैकेज उड़ान की अवधि और दूरी पर तय होता है
5

हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां विशेष शादियों के लिए पैकेज उपलब्ध कराती हैं, जिनमें दूल्हा-दुल्हन के प्रवेश और प्रस्थान के साथ-साथ विशेष अतिथियों का आगमन भी शामिल है. पैकेज उड़ान की अवधि और हेलीकॉप्टर के प्रकार पर निर्भर करता है.  

 

6.60,000 से 150,000 तक का आता है खर्च

60,000 से 150,000 तक का आता है खर्च
6

हेलीकॉप्टर किराये की दरें आमतौर पर प्रति घंटे के हिसाब से होती हैं, और पैकेज आकार और विलासिता के अनुसार अलग-अलग होते हैं. आमतौर पर, हेलीकॉप्टर का किराया 60,000 से 150,000 तक हो सकता है. लेकिन इसमें और भी कई लागत जुड़ सकती है.
 

7.सुरक्षा और अन्य शुल्कों का खर्च 5 लाख तक जा सकता है

सुरक्षा और अन्य शुल्कों का खर्च 5 लाख तक जा सकता है
7

लैंडिंग साइट की तैयारी, सुरक्षा और अन्य शुल्कों सहित हेलीकॉप्टर से भेजने की लागत लगभग 5 लाख तक पहुंच सकती है.

