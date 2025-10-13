Helicopter Wedding: हेलीकॉप्टर से शादी में जाना चाहते हैं? कैसे बुक करें और कितना खर्च आएगा? यहां जानें पूरी डिटेल

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO
ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग
रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य
Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि
Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?
क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स
Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व
पहली भारतीय 'मिसेज यूनिवर्स' बनीं शेरी सिंह ने रचा इतिहास, 122 प्रतियोगियों को हराकर अपने नाम किया ताज
आप दोनों पर 200 प्रतिशत टैरिफ..., ट्रंप ने फिर भारत-पाक युद्ध रोकने का लिया श्रेय, नोबेल पुरस्कार पर भी दिया बड़ा बयान
ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पालने वाले बच्चों की पर्सनालिटी में होती हैं ये खूबियां, जो न्यूक्लियर फैमेली नहीं दे पाती
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 13, 2025, 07:03 AM IST
1.हेलीकॉप्टर वेडिंग का बढ़ गया है चलन
भारत में इस समय भव्य शादियों का चलन है. कई जोड़े और उनके परिवार शादी समारोह को बेहद शाही और आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप आज किसी शादी में हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आइए जानें कि हेलीकॉप्टर कैसे बुक करें और इसकी कीमत कितनी है. आजकल शादी के लिए हेलीकॉप्टर से दूल्हा-दुल्हन का आने और जाने का का चलन है. तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हेलीकॉप्टर कैसे बुक करें और इसके लिए क्या-क्या अनुमतियां ज़रूरी हैं.
2.हेलीकॉप्टर वेडिंग पैकेज दिए जा रहे
इंडियन फ्लाई सर्विसेज जैसी कंपनियाँ पूरे भारत में शादियों के लिए बेहतरीन हेलीकॉप्टर पैकेज प्रदान करती हैं. इंडियामार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आपको अपने शहर में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को ढूँढ़ने में मदद करते हैं.
3.कलेक्टर से लिखित अनुमति आवश्यक है
बुकिंग के लिए स्थानीय कलेक्टर से लिखित अनुमति आवश्यक है. कम से कम 30 मीटर का समतल लैंडिंग क्षेत्र और पुलिस व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था भी अनिवार्य है.
4.कंपनी को पहचान पत्र देना होगा
बुकिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए ग्राहकों को हेलीकॉप्टर कंपनी को पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे.
5.पैकेज उड़ान की अवधि और दूरी पर तय होता है
हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां विशेष शादियों के लिए पैकेज उपलब्ध कराती हैं, जिनमें दूल्हा-दुल्हन के प्रवेश और प्रस्थान के साथ-साथ विशेष अतिथियों का आगमन भी शामिल है. पैकेज उड़ान की अवधि और हेलीकॉप्टर के प्रकार पर निर्भर करता है.
6.60,000 से 150,000 तक का आता है खर्च
हेलीकॉप्टर किराये की दरें आमतौर पर प्रति घंटे के हिसाब से होती हैं, और पैकेज आकार और विलासिता के अनुसार अलग-अलग होते हैं. आमतौर पर, हेलीकॉप्टर का किराया 60,000 से 150,000 तक हो सकता है. लेकिन इसमें और भी कई लागत जुड़ सकती है.