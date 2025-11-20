FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?

आज के समय में आपकी खराब दिनचर्या और डाइट पूरी सेहत को बिगाड़ देती है. ऐसे में दिनचर्या में कुछ चीजों को बदलाव करना बेहद जरूरी है. इन्हीं में से एक डिनर करने के बाद वॉक है. डॉक्टरों और न्यूट्रिशन के अनुसार, डिनर के बाद वॉक करने की आदत से शरीर में कई बदलाव होते हैं. आइए जानते हैं.

नितिन शर्मा | Nov 20, 2025, 04:18 PM IST

1.डिनर के बाद वॉक के फायदे

डिनर के बाद वॉक के फायदे
1

एक्सपर्ट्स के अनुसार, वॉक करना एक अच्छी आदत है. वहीं रात के खाने के बाद वॉक करना न सिर्फ आपके वजन को कंट्रोल करता है. यह बीपी से लेकर बैड कोलेस्ट्रॉल तक को बढ़ने से रोकता है. आइए जानते हैं इसके फायदे

2.ब्लड शुगर रहता है कंट्रोल

ब्लड शुगर रहता है कंट्रोल
2

रात का खाना खाने के बाद वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है.व इसके साथ ही बड़े मसल ग्रुप एक्टिवेट रहते हैं. इससे एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं खाना खाने के बाद वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है. इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है.

3.बेहतर होता है डाइजेशन

बेहतर होता है डाइजेशन
3

खाना खाने के बाद वॉक करने से पेट और आंत सही रहती है. इससे डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खाना पचाता है. खाना खाने के बाद वॉक करने से डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है. इसके साथ ही  न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से एब्जॉर्प्शन होते हैं.

4.कम हो जाती है ब्लोटिंग 

कम हो जाती है ब्लोटिंग 
4

रात के खाने के वॉक करने से ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती है. इसके साथ ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सही रहता है. खाना अच्छे से और जल्दी डाइजेस्ट होता है. 

5.बढ़ जाता है ट्राइग्लिसराइड

बढ़ जाता है ट्राइग्लिसराइड
5

खाना खाने के तुरंत बाद ट्राइग्लिसराइड लेवल तेजी से बढ़ जाता है. इससे हार्ट से लेकर ब्लड वेसल की फंक्शन को नुकसान पहुंचता है. ऐसे में वॉक करने से सर्कुलेटिंग फैट को एनर्जी में बदलता है, जिससे नसों की दीवारों पर उनका जमाव कम हो जाता है. यह लोग रेगुलर खाना खाने के बाद चलते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफ़ाइल बेहतर होता है. इसके साथ ही प्लाक का जमाव कम हो जाता है.

6.अच्छी आती है नींद

अच्छी आती है नींद
6

खाना खाने के बाद चलने से नींद की क्वालिटी अच्छी होती है. इससे एक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, जिससे जलदी नींद आने में मदद होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

