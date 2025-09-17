Walk Benefits: खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल

2 . ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है

खाने के बाद टहलना मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है. कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन खाने के बाद शर्करा का स्तर बढ़ जाता है. अगर आप 10 मिनट टहलते हैं, तो मांसपेशियां ग्लूकोज का उपयोग करती हैं. यह शर्करा के स्तर को तेज़ी से बढ़ने से रोकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खाने के बाद 10 मिनट टहलने से टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम होता है.