लाइफस्टाइल

Walk Benefits: खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल

बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, लेकिन अगर आप खाने के तुरंत बाद 10 मिनट टहलें, तो आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे. ऐसा करने से वजन से लेकर ब्लड शुगर तक कंट्रोल में रहेगा. यही वजह है कि डॉक्टर खाने के बाद 10 मिनट ज़रूर टहलने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे.

नितिन शर्मा | Sep 17, 2025, 10:15 AM IST

1.बेहतर पाचन

बेहतर पाचन
1

कई लोग खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं. इससे पाचन संबंधी समस्याएँ होती हैं. लेकिन अगर आप खाने के बाद 10 मिनट टहलें, तो पेट की मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाएँगी. इससे भोजन आसानी से आंतों से होकर गुज़रेगा. इससे अपच, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से बचाव होगा. टहलने से पाचन क्रिया बेहतर होती है.

2.ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है
2

खाने के बाद टहलना मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है. कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन खाने के बाद शर्करा का स्तर बढ़ जाता है. अगर आप 10 मिनट टहलते हैं, तो मांसपेशियां ग्लूकोज का उपयोग करती हैं. यह शर्करा के स्तर को तेज़ी से बढ़ने से रोकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खाने के बाद 10 मिनट टहलने से टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम होता है.

3.वजन नियंत्रण

वजन नियंत्रण
3

जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं और उसे नियंत्रित रखना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है. खाने के बाद टहलने से आपका मेटाबॉलिज़्म बढ़ता है. इससे आपके शरीर की अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है. इससे वज़न बढ़ने की संभावना कम हो जाती है.

4.दिल के लिए अच्छा

दिल के लिए अच्छा
4

पैदल चलना आपके हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार है. अगर आप नियमित रूप से पैदल चलते हैं, तो आपका हृदय स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यह आपके शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने से रोकता है. यह उच्च रक्तचाप से भी बचाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हृदय रोग का खतरा काफी कम हो जाएगा.

5.तनाव कम हो जाता है

तनाव कम हो जाता है
5

तनाव कई बीमारियों का कारण बनता है. हालाँकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खाने के बाद थोड़ी देर टहलने से भी तनाव और चिंता कम हो सकती है. टहलते समय शांति और ताज़ी हवा आपके मन को सुकून देती है. इससे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं. इससे मानसिक थकान दूर होती है.

6.धीरे धीरे चले

धीरे धीरे चले
6

लेकिन खाने के तुरंत बाद न टहलें, बल्कि 10-15 मिनट बाद ही टहलें. साथ ही, तेज़ चलने की बजाय धीरे-धीरे चलने की कोशिश करें. बस 10 या 15 मिनट ही काफी हैं. अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही टहलें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

