सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा टाइम हे बेस्ट, जानें कितनी देर और कब टहलने पर मिलता है फायदा

सर्दियों में आपको कब टहलना चाहिए? अगर आपका जवाब है सुबह-सुबह, तो बता दें कि आप गलत हैं. जी हाँ, क्योंकि मौसम के अनुसार सुबह की सैर का समय भी बदलता रहता है. इसके लिए आइए जानते हैं कि सर्दियों में आपको कितनी देर टहलना चाहिए और ठंड के मौसम में टहलने का सही समय क्या है.

नितिन शर्मा | Oct 30, 2025, 09:12 AM IST

1.सर्दियों के मौसम में टहलने के टिप्स

सर्दियों के मौसम में टहलने के टिप्स
1

'इस सर्दी में, मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाना चाहता हूँ' ये वाक्य आपने अपने दोस्त या घर में किसी से ज़रूर सुना होगा. क्योंकि, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर हम सर्दियों के चार महीनों में अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो साल भर स्वस्थ रहेंगे. इसलिए लोग कहते हैं कि सर्दियों में सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना या टहलना हमारे लिए अच्छा होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में हमें कब टहलना चाहिए? अगर आपका जवाब है सुबह-सुबह, तो बता दें कि आप गलत हैं. जी हाँ, क्योंकि मौसम के अनुसार सुबह की सैर का समय भी बदलता रहता है.

2.सर्दी हो या गर्मी व्यायाम है जरूरी

सर्दी हो या गर्मी व्यायाम है जरूरी
2

इसलिए, मौसम चाहे कोई भी हो, दिन में किसी न किसी तरह का व्यायाम ज़रूरी है. सर्दी हो या गर्मी, फिट रहने के लिए पैदल चलना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. लेकिन सर्दियों में सुबह टहलना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए, आइए जानते हैं कि सर्दियों में कितनी देर टहलना चाहिए और ठंड के मौसम में टहलने का सही समय क्या है.

3.सर्दियों में कितनी देर टहलना चाहिए 

सर्दियों में कितनी देर टहलना चाहिए 
3

ठंड के दिनों में आपको रोज़ाना कम से कम 1 घंटा टहलना चाहिए. शरीर को गर्म होने में 15-20 मिनट लगते हैं. इसके बाद, आपको लगभग 45 मिनट तक तेज़ चलना चाहिए. इस तरह, 1 घंटे की सैर में आप लगभग 7-8 हज़ार कदम पूरे कर लेते हैं. पूरे दिन की गतिविधि से आप 2 हज़ार कदम पूरे कर लेते हैं. 1 घंटे की सैर से आप पूरे दिन में 10 हज़ार कदम पूरे कर सकते हैं.

4.ठंड में टहलने का सही समय क्या है 

ठंड में टहलने का सही समय क्या है 
4

सर्दियों में सुबह 9 से 10 बजे जब धूप निकली हो तब टहलने जाएं. तेज़ धूप में टहलने से शरीर को गर्मी मिलती है. इस समय वातावरण में ठंड कम होती है. सुबह की धूप में टहलने से शरीर को विटामिन डी मिलता है. आप शाम 4-5 बजे तक कभी भी टहल सकते हैं.

5.सर्दियों में इस समय टहलना खतरनाक

सर्दियों में इस समय टहलना खतरनाक
5

डॉक्टर ठंड के मौसम में सुबह की सैर पर न जाने की सलाह देते हैं. यानी सुबह-सुबह टहलने नहीं जाना चाहिए. सर्दियों में तो सुबह 4-5 बजे भी टहलने नहीं जाना चाहिए. इस समय सबसे ज़्यादा ठंड होती है. सुबह के समय हमारे शरीर में रक्त प्रवाह धीमा होता है. इस समय टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. सर्दियों में सुबह जल्दी उठकर टहलने से रक्तचाप उच्च रहता है और हृदय पर दबाव पड़ने का खतरा रहता है.

