सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा टाइम हे बेस्ट, जानें कितनी देर और कब टहलने पर मिलता है फायदा
तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल
Weather Update:अब यूपी के इन 17 जिलों में दिखेगा मोंथा तूफान का असर, 40 की रफ्तार से हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश
'मोदी जी वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे'.. राहुल गांधी के बयान पर भड़के अमित शाह, देखें गृह मंत्री का रिएक्शन
मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल
मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार
ये हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, 220 किलोमीटर है चौड़ाई
बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य
कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक
Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Oct 30, 2025, 09:12 AM IST
1.सर्दियों के मौसम में टहलने के टिप्स
'इस सर्दी में, मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाना चाहता हूँ' ये वाक्य आपने अपने दोस्त या घर में किसी से ज़रूर सुना होगा. क्योंकि, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर हम सर्दियों के चार महीनों में अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो साल भर स्वस्थ रहेंगे. इसलिए लोग कहते हैं कि सर्दियों में सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना या टहलना हमारे लिए अच्छा होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में हमें कब टहलना चाहिए? अगर आपका जवाब है सुबह-सुबह, तो बता दें कि आप गलत हैं. जी हाँ, क्योंकि मौसम के अनुसार सुबह की सैर का समय भी बदलता रहता है.
2.सर्दी हो या गर्मी व्यायाम है जरूरी
इसलिए, मौसम चाहे कोई भी हो, दिन में किसी न किसी तरह का व्यायाम ज़रूरी है. सर्दी हो या गर्मी, फिट रहने के लिए पैदल चलना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. लेकिन सर्दियों में सुबह टहलना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए, आइए जानते हैं कि सर्दियों में कितनी देर टहलना चाहिए और ठंड के मौसम में टहलने का सही समय क्या है.
3.सर्दियों में कितनी देर टहलना चाहिए
ठंड के दिनों में आपको रोज़ाना कम से कम 1 घंटा टहलना चाहिए. शरीर को गर्म होने में 15-20 मिनट लगते हैं. इसके बाद, आपको लगभग 45 मिनट तक तेज़ चलना चाहिए. इस तरह, 1 घंटे की सैर में आप लगभग 7-8 हज़ार कदम पूरे कर लेते हैं. पूरे दिन की गतिविधि से आप 2 हज़ार कदम पूरे कर लेते हैं. 1 घंटे की सैर से आप पूरे दिन में 10 हज़ार कदम पूरे कर सकते हैं.
4.ठंड में टहलने का सही समय क्या है
सर्दियों में सुबह 9 से 10 बजे जब धूप निकली हो तब टहलने जाएं. तेज़ धूप में टहलने से शरीर को गर्मी मिलती है. इस समय वातावरण में ठंड कम होती है. सुबह की धूप में टहलने से शरीर को विटामिन डी मिलता है. आप शाम 4-5 बजे तक कभी भी टहल सकते हैं.
5.सर्दियों में इस समय टहलना खतरनाक
डॉक्टर ठंड के मौसम में सुबह की सैर पर न जाने की सलाह देते हैं. यानी सुबह-सुबह टहलने नहीं जाना चाहिए. सर्दियों में तो सुबह 4-5 बजे भी टहलने नहीं जाना चाहिए. इस समय सबसे ज़्यादा ठंड होती है. सुबह के समय हमारे शरीर में रक्त प्रवाह धीमा होता है. इस समय टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. सर्दियों में सुबह जल्दी उठकर टहलने से रक्तचाप उच्च रहता है और हृदय पर दबाव पड़ने का खतरा रहता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.