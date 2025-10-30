सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा टाइम हे बेस्ट, जानें कितनी देर और कब टहलने पर मिलता है फायदा

1 . सर्दियों के मौसम में टहलने के टिप्स

'इस सर्दी में, मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाना चाहता हूँ' ये वाक्य आपने अपने दोस्त या घर में किसी से ज़रूर सुना होगा. क्योंकि, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर हम सर्दियों के चार महीनों में अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो साल भर स्वस्थ रहेंगे. इसलिए लोग कहते हैं कि सर्दियों में सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना या टहलना हमारे लिए अच्छा होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में हमें कब टहलना चाहिए? अगर आपका जवाब है सुबह-सुबह, तो बता दें कि आप गलत हैं. जी हाँ, क्योंकि मौसम के अनुसार सुबह की सैर का समय भी बदलता रहता है.