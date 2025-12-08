FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Skin Care का खतरनाक ट्रेंड! क्या वाकई पीरियड ब्लड लगाने से आता है चेहरे पर ग्लो? जानें डॉक्टरों का क्या है कहना

Period Mask or Menstrual Masking: सोशल मीडिया पर आए दिन अनोखे ट्रेंड सामने आते रहते हैं. इन दिनों स्किन केयर का एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, इस दावे के साथ कि पीरियड ब्लड यदि स्किन पर लगाया जाए तो स्किन हेल्दी रहती है और चेहरे पर चमक आती है. लेकिन, क्या वाकई ऐसा होता है?

Abhay Sharma | Dec 08, 2025, 01:13 PM IST

1.मेंस्ट्रुअल मास्किंग: हेल्दी स्किन के लिए पीरियड ब्लड का इस्तेमाल

मेंस्ट्रुअल मास्किंग: हेल्दी स्किन के लिए पीरियड ब्लड का इस्तेमाल
1

इस नए ट्रेंड में महिलाओं के चेहरे पर उनके ही पीरियड ब्लड को लगाने की बातें कही जा रही है, जिसे नाम दिया गया है ‘मेंस्ट्रुअल मास्किंग’. ऐसे में मेडिकल प्रोफेशनल्स और त्वचा की देखभाल करने वाले शौकीनों के बीच एक बहस सी छिड़ गई है. बता दें कि विदेशों में कुछ लोगों ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इस दावे को बढ़ावा दिया, अब भारत में भी इस ट्रेंड को फ़ॉलो किया जा रहा है. 

2.क्या किया जा रहा है दावा? 

क्या किया जा रहा है दावा? 
2

इस नए ट्रेंड में यह दावा किया जा रहा है पीरियड के दौरान निकलने वाले ख़ून में रेटिनॉल होता है, जिसे इसे चेहरे पर लगाने से स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है. हालांकि इस तरह के दावे को हेल्थ एक्सपर्ट्स सिरे से खारिज करते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पीरियड ब्लड का इस्तेमाल त्वचा पर करना बिल्कुल भी सही नहीं है. इसकी वजह से स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा सकता है. 

3.क्यों नहीं करना चाहिए इस्तेमाल? 

क्यों नहीं करना चाहिए इस्तेमाल? 
3

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसको लेकर अभी किसी तरह का अध्ययन या शोध नहीं किया गया है, न ही इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि त्वचा पर पीरियड ब्लड लगाने से चमक बढ़ती है या किसी तरह की स्किन से जुड़ी समस्या दूर होती है. कई डॉक्टरों का कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं है और न ही यह कोई स्वच्छ प्रक्रिया है. 

4.स्किन के लिए हो सकता है खतरनाक

स्किन के लिए हो सकता है खतरनाक
4

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पीरियड ब्लड में जर्म्स यानी कीटाणु होने की बहुत अधिक संभावना होती है. इसका इस्तेमाल चेहरे पर करने से त्वचा से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक चेहरे पर कोई घाव, दाने या खुले पोर हों तो पीरियड ब्लड लगाने से जलन, इंफेक्शन या खुजली की समस्या हो सकती है. 

5.क्या है हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय?

क्या है हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय?
5

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीरियड ब्लड शरीर से निकलने वाला डिस्चार्ज है, जिसमें ब्लड, टिश्यू, बैक्टीरिया और माइक्रो-ऑर्गेनिज़्म शामिल होते हैं. इसे चेहरे पर लगाना न तो साफ-सुथरी प्रक्रिया है और न ऐसा करना त्वचा के लिए सुरक्षित है. इसकी वजह से बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन, मुहांसे या एक्ने, स्किन एलर्जी,  इर्रिटेशन और रैशेज़, संवेदनशील स्किन वाले लोगों में डर्मेटाइटिस की समस्या हो सकती है. 

6.इस ट्रेंड से दूर रहने में ही समझदारी है

इस ट्रेंड से दूर रहने में ही समझदारी है
6

बताते चलें कि स्किन एक बेहद ही नाज़ुक और संवेदनशील अंग है और इसकी देखभाल के लिए त्वचा पर वही चीजें लगाएं, जिनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता मेडिकल साइंस साबित करती हो. किसी भी स्थिति में पीरियड ब्लड जैसे अनहाइजीनिक और अवैज्ञानिक ट्रेंड्स से दूरी रहने में ही समझदारी है.  

