Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 

3 . कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या

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वात प्रकृति वाले लोग जल्दी थक जाते हैं और मानसिक रूप से भी जल्दी व्याकुल हो जाते हैं. इसलिए दिन में छोटी नींद लेना फायदेमंद है. ज्यादा मेहनत वाले या थकान वाले व्यायाम से बचें. हल्की सैर, योग और धीमे व्यायाम अच्छे रहते हैं. आयुर्वेद में तेल से मालिश करने की भी सलाह दी गई है. यह शरीर को गर्म रखता है, ऊर्जा देता है और मांसपेशियों की थकान कम करता है.