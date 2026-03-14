Vata Dosha: दुबले-पतले, फुर्तीले लेकिन जल्दी थक जाते हैं आप? 'वात प्रकृति' के हैं ये संकेत, आयुर्वेद से जानें संतुलन का तरीका 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 14, 2026, 02:47 PM IST
1.सही खान-पान है जरूरी
वात प्रकृति वालों के लिए सबसे पहला कदम है सही खान-पान. वात प्रकृति वाले लोग ठंडी, भारी और सूखी चीजों से बचें. आलू, कच्ची सब्जियां, ठंडी सलाद या बहुत तैलीय और मसालेदार चीजें उनके लिए ठीक नहीं. इसके बजाय गर्म, हल्का भारी और पौष्टिक भोजन अपनाएं। चावल, गेहूं, मूंग और उड़द जैसी दालें बहुत फायदेमंद हैं.
2.इन फल और सब्जियों को डाइट में करें शामिल
सब्जियों में गाजर, लौकी, कद्दू, शतावरी, टिंडा और भिंडी खाने से वात संतुलित रहता है. फल में केले, पपीता, तरबूज, अनार और बेल खाने से भी फायदा होता है. इसके साथ घी, मक्खन और दूध को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. खान-पान के अलावा दिनचर्या और आदतें भी महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में आपको अपनी जीवनशैली पर भी ध्यान देना चाहिए.
3.कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या
वात प्रकृति वाले लोग जल्दी थक जाते हैं और मानसिक रूप से भी जल्दी व्याकुल हो जाते हैं. इसलिए दिन में छोटी नींद लेना फायदेमंद है. ज्यादा मेहनत वाले या थकान वाले व्यायाम से बचें. हल्की सैर, योग और धीमे व्यायाम अच्छे रहते हैं. आयुर्वेद में तेल से मालिश करने की भी सलाह दी गई है. यह शरीर को गर्म रखता है, ऊर्जा देता है और मांसपेशियों की थकान कम करता है.
4.मानसिक शांति है जरूरी
मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है. वात प्रकृति वाले लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, जल्दी सोचते हैं और उनका मन इधर-उधर भटकता है. इसलिए तनाव, चिंता या अनावश्यक बातचीत से बचें, ध्यान, प्राणायाम और गहरी नींद अपनाना मदद करता है. सपनों में दौड़ना, उड़ना या गिरना भी वात प्रकृति का संकेत है, इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है.
5.स्वस्थ शरीर, मन रहेगा शांत और स्थिर
वात प्रकृति वाले लोग तेज, फुर्तीले और ऊर्जावान होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान देना चाहिए. अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे, तो न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि मन भी शांत और स्थिर रहेगा. इनपुट (आईएएनएस)
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.