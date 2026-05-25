Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | May 25, 2026, 01:27 PM IST
1.इसलिए शुभ होता पूर्वमुखी घर
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूर्वमुखी घर को शुभ माना जाता है. क्योंकि पूर्व दिशा ग्रहों के राजा सूर्य की दिशा है, इसलिए इसे ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का मुख्य केंद्र माना गया है. सुबह के समय, सूर्य की किरणें सीधे घर में प्रवेश करती हैं, जो न केवल घर के वातावरण को तरोताजा करती हैं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के मन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं. हालांकि, केवल पूर्वमुखी घर होने से ही वह पूरी तरह से शुभ नहीं हो जाता. इसकी सफलता घर की आंतरिक बनावट पर भी निर्भर करती है.
(Credit Image AI)
2.क्यों खास मानी जाती है पूर्व दिशा?
वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा सूर्य से जुड़ी होती है. इसमें सूर्य की पहली किरणों के साथ ही ऊर्जा, आत्मविश्वास आता है. कहा जाता है कि जिस घर में सुबह की धूप सही तरीके से आती है, वहां रहने वाले लोग मानसिक रूप से ज्यादा एक्टिव और सकारात्मक रहते हैं. आज हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मॉर्निंग सनलाइट को शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद मानते हैं. यही वजह है कि वास्तु में पूर्व दिशा को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है.
(Credit Image AI)
3.पूर्वमुखी घर में ज्यादातर लोग करते हैं ये गलतियां
कई लोग घर का मुख्य दरवाजा तो पूर्व दिशा में बनवा लेते हैं, लेकिन उसी हिस्से में भारी सामान, स्टोर रूम या कूड़ा रखने लगते हैं. वास्तु के अनुसार इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी प्रभावित होती है. वहीं उत्तर-पूर्व कोने में टॉयलेट या रसोई बना दी जाती है. कहा जाता है कि इससे घर में तनाव, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है. कई लोग फ्लैट डिजाइन के कारण इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु विशेषज्ञ इसे गंभीर दोष मानते हैं.
(Credit Image AI)
4.गलत दिशा में बना बेडरूम भी बढ़ा सकता है चिड़चिड़ापन
वास्तु के अनुसार शयनकक्ष की दिशा भी घर के माहौल को प्रभावित करती है. अगर बेडरूम पूर्व दिशा में बना हो और वहां लगातार तेज रोशनी या अव्यवस्था रहे, तो इससे नींद और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि घर का दक्षिण-पश्चिम हिस्सा मास्टर बेडरूम के लिए ज्यादा स्थिर माना जाता है. वहीं बच्चों का स्टडी रूम पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होने से फोकस और एकाग्रता बेहतर मानी जाती है. यही कारण है कि कई परिवार अब घर बनवाते समय सिर्फ इंटीरियर नहीं, बल्कि वास्तु प्लानिंग पर भी ध्यान देने लगे हैं.
(Credit Image AI)
5.छोटी-छोटी चीजें भी बदल सकती हैं घर की ऊर्जा
वास्तु में सिर्फ कमरों की दिशा ही नहीं, बल्कि खुलापन और साफ-सफाई भी अहम मानी जाती है. अगर घर की पूर्व दिशा बंद, अंधेरी या भारी चीजों से भरी हो, तो इससे सकारात्मक माहौल कम हो सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पूर्व दिशा में हल्के रंग, हरे पौधे और प्राकृतिक रोशनी रखना अच्छा माना जाता है. उगते सूरज की तस्वीर या खुली खिड़की भी घर में ताजगी का एहसास बढ़ा सकती है. खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ वास्तु ही नहीं, बल्कि मानसिक सुकून के नजरिए से भी फायदेमंद माने जाते हैं.
(Credit Image AI)
6.सिर्फ दिशा नहीं, संतुलन भी है जरूरी
वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी घर को शुभ बनाने के लिए केवल दिशा देखना काफी नहीं होता. घर में साफ-सफाई, सकारात्मक माहौल और संतुलित जीवनशैली भी उतनी ही जरूरी है. कई बार लोग हर परेशानी का कारण वास्तु दोष को मान लेते हैं, जबकि असली समस्या तनाव, अव्यवस्थित दिनचर्या और पारिवारिक तालमेल की कमी भी हो सकती है. इसीलिए पूर्वमुखी घर को शुभ मानने के साथ-साथ उसकी सही प्लानिंग और सकारात्मक उपयोग भी बेहद जरूरी माना जाता है.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.