FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Opinion: सपा शासन में दलितों के दमन की सियाह लकीर

Opinion: सपा शासन में दलितों के दमन की सियाह लकीर

लंदन में सोनम कपूर का 270 करोड़ का महल और 51 करोड़ के 5 फ्लैट, जानिए क्यों पड़ोसियों आपत्ति जताई 

लंदन में सोनम कपूर का 270 करोड़ का महल और 51 करोड़ के 5 फ्लैट, जानिए क्यों पड़ोसियों आपत्ति जताई

गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखी चिट्ठी, बताया कैसे करें समय का सही इस्तेमाल

गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखी चिट्ठी, बताया कैसे करें समय का सही इस्तेमाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station

Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस

PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

जब भी आप घर लेते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि घर का मुख किस दिशा में हैं. इसकी वजह वास्तु शास्त्र में कुछ दिशाओं को बेहद शुभ तो कुछ दिशाओं की तरफ घर का मुख यानी मुख्य द्वार होना अशुभ माना जाता है. इनमें शुभ की बात करें तो पूर्वमुखी को सबसे शुभ घर माना गया हैं, आइए जानते हैं क्यों...

Nitin Sharma | May 25, 2026, 01:27 PM IST

1.इसलिए शुभ होता पूर्वमुखी घर

इसलिए शुभ होता पूर्वमुखी घर
1

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूर्वमुखी घर को शुभ माना जाता है. क्योंकि पूर्व दिशा ग्रहों के राजा सूर्य की दिशा है, इसलिए इसे ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का मुख्य केंद्र माना गया है. सुबह के समय, सूर्य की किरणें सीधे घर में प्रवेश करती हैं, जो न केवल घर के वातावरण को तरोताजा करती हैं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के मन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं. हालांकि, केवल पूर्वमुखी घर होने से ही वह पूरी तरह से शुभ नहीं हो जाता. इसकी सफलता घर की आंतरिक बनावट पर भी निर्भर करती है.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.क्यों खास मानी जाती है पूर्व दिशा?

क्यों खास मानी जाती है पूर्व दिशा?
2

वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा सूर्य से जुड़ी होती है. इसमें सूर्य की पहली किरणों के साथ ही ऊर्जा, आत्मविश्वास आता है. कहा जाता है कि जिस घर में सुबह की धूप सही तरीके से आती है, वहां रहने वाले लोग मानसिक रूप से ज्यादा एक्टिव और सकारात्मक रहते हैं. आज हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मॉर्निंग सनलाइट को शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद मानते हैं. यही वजह है कि वास्तु में पूर्व दिशा को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

(Credit Image AI)

3.पूर्वमुखी घर में ज्यादातर लोग करते हैं ये गलतियां

पूर्वमुखी घर में ज्यादातर लोग करते हैं ये गलतियां
3

कई लोग घर का मुख्य दरवाजा तो पूर्व दिशा में बनवा लेते हैं, लेकिन उसी हिस्से में भारी सामान, स्टोर रूम या कूड़ा रखने लगते हैं. वास्तु के अनुसार इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी प्रभावित होती है. वहीं उत्तर-पूर्व कोने में टॉयलेट या रसोई बना दी जाती है. कहा जाता है कि इससे घर में तनाव, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है. कई लोग फ्लैट डिजाइन के कारण इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु विशेषज्ञ इसे गंभीर दोष मानते हैं.

(Credit Image AI)

4.गलत दिशा में बना बेडरूम भी बढ़ा सकता है चिड़चिड़ापन

गलत दिशा में बना बेडरूम भी बढ़ा सकता है चिड़चिड़ापन
4

वास्तु के अनुसार शयनकक्ष की दिशा भी घर के माहौल को प्रभावित करती है. अगर बेडरूम पूर्व दिशा में बना हो और वहां लगातार तेज रोशनी या अव्यवस्था रहे, तो इससे नींद और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि घर का दक्षिण-पश्चिम हिस्सा मास्टर बेडरूम के लिए ज्यादा स्थिर माना जाता है. वहीं बच्चों का स्टडी रूम पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होने से फोकस और एकाग्रता बेहतर मानी जाती है. यही कारण है कि कई परिवार अब घर बनवाते समय सिर्फ इंटीरियर नहीं, बल्कि वास्तु प्लानिंग पर भी ध्यान देने लगे हैं.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.छोटी-छोटी चीजें भी बदल सकती हैं घर की ऊर्जा

छोटी-छोटी चीजें भी बदल सकती हैं घर की ऊर्जा
5

वास्तु में सिर्फ कमरों की दिशा ही नहीं, बल्कि खुलापन और साफ-सफाई भी अहम मानी जाती है. अगर घर की पूर्व दिशा बंद, अंधेरी या भारी चीजों से भरी हो, तो इससे सकारात्मक माहौल कम हो सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पूर्व दिशा में हल्के रंग, हरे पौधे और प्राकृतिक रोशनी रखना अच्छा माना जाता है. उगते सूरज की तस्वीर या खुली खिड़की भी घर में ताजगी का एहसास बढ़ा सकती है. खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ वास्तु ही नहीं, बल्कि मानसिक सुकून के नजरिए से भी फायदेमंद माने जाते हैं.

(Credit Image AI)

6.सिर्फ दिशा नहीं, संतुलन भी है जरूरी

सिर्फ दिशा नहीं, संतुलन भी है जरूरी
6

वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी घर को शुभ बनाने के लिए केवल दिशा देखना काफी नहीं होता. घर में साफ-सफाई, सकारात्मक माहौल और संतुलित जीवनशैली भी उतनी ही जरूरी है. कई बार लोग हर परेशानी का कारण वास्तु दोष को मान लेते हैं, जबकि असली समस्या तनाव, अव्यवस्थित दिनचर्या और पारिवारिक तालमेल की कमी भी हो सकती है. इसीलिए पूर्वमुखी घर को शुभ मानने के साथ-साथ उसकी सही प्लानिंग और सकारात्मक उपयोग भी बेहद जरूरी माना जाता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी  सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station
Delhi Metro का सबसे बड़ा स्टेशन कौन-सा है? जानें कितनी दूरी पर है बस अड्डा और Railway Station
Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष
पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष
PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस
PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस
भारत की एकमात्र जगह जहां होता है समुद्रों का 'त्रिवेणी संगम', यहां मिलते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर
भारत की एकमात्र जगह जहां होता है समुद्रों का 'त्रिवेणी संगम', यहां मिलते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर
भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन... ब्रिटिश दौर में गुलजार था, अब पुरानी यादों का है गवाह
भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन... ब्रिटिश दौर में गुलजार था, अब पुरानी यादों का है गवाह
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह
किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह
भारत में किस मंदिर में सबसे अधिक गोल्ड है? यहां रोज इतना सोना होता है दान कि सुनकर हैरान रह जाएंगे
भारत में किस मंदिर में सबसे अधिक गोल्ड है? यहां रोज इतना सोना होता है दान कि सुनकर हैरान रह जाएंगे
Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल
Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल
MORE
Advertisement