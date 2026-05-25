Vastu Tips East Facing House: पूर्वमुखी घर क्यों माना जाता है सबसे शुभ? वास्तु के ये नियम नजरअंदाज करते ही लग सकता है वास्तुदोष

6 . सिर्फ दिशा नहीं, संतुलन भी है जरूरी

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वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी घर को शुभ बनाने के लिए केवल दिशा देखना काफी नहीं होता. घर में साफ-सफाई, सकारात्मक माहौल और संतुलित जीवनशैली भी उतनी ही जरूरी है. कई बार लोग हर परेशानी का कारण वास्तु दोष को मान लेते हैं, जबकि असली समस्या तनाव, अव्यवस्थित दिनचर्या और पारिवारिक तालमेल की कमी भी हो सकती है. इसीलिए पूर्वमुखी घर को शुभ मानने के साथ-साथ उसकी सही प्लानिंग और सकारात्मक उपयोग भी बेहद जरूरी माना जाता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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