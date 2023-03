Papaya Facial: चेहरे पर चाहिए इंस्टेंट ग्लो तो पपीते से करें फेशियल, मुहांसे-झुर्रियों और दाग धब्बों से मिलेगा छुटकारा

Natural Facial At Home: अगर आपको मुहांसे-झुर्रियों और दाग धब्बे से निजात पाना है, तो पपाया फेशियल जरूर ट्राई करें. जानिए सही तरीका

डीएनए हिंदी: ज्यादातर महिलाएं फेशियल (Facial At Home) के लिए महीने में दो से तीन बार पार्लर का चक्कर लगाती हैं. पार्लर में फेशियल के लिए केमिकल युक्त प्रोडक्ट (Beauty Products Side Effects) का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, आज हम आपको फेशियल के एक ऐसे नेचुरल तरीके (Natural Facial At Home) के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नेचुरल तरीके से आप घर बैठे ही इंस्टेंट ग्लो (Facial For Instant Glow) पा सकते हैं और चेहरे पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है. दअरसल, आज हम आपको पपीते से फेशियल (Papaya Facial) करने का तरीका बता रहे हैं. पपीता एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है.

इसमें मौजूद पपैन तत्व दाग धब्बे को मिटाने के लिए फायदेमंद (Papaya Benefits) माना जाता है और इससे त्वचा को पोषण मिलता है. इसके अलावा पपीता से फेशियल करने पर मुहांसे, झुर्रियां, दाग धब्बे से छुटकारा मिलेगा और आपकी ड्राई और डल स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनेगी (Natural Papaya Facial At Home).