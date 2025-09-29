Uric Acid: हड्डियों में भरे यूरिक एसिड को निकाल देगी ये एक हरी सब्जी, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 29, 2025, 03:11 PM IST
1.यूरिक एसिड के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करती है ये सब्जी
यूरिक एसिड की समस्या आजकल आम हो गई है. अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो आपको नियमित रूप से इस सब्जी का सेवन करना चाहिए. यह यूरिक एसिड के साथ-साथ खराब कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म कर सकती है.
2.क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड
आजकल लोग यूरिक एसिड और हृदय संबंधी बीमारियों के शिकार तेज़ी से हो रहे हैं. इसकी मुख्य वजहें हैं सही खानपान न करना, व्यायाम की कमी और खराब जीवनशैली. इन वजहों से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे दिल के लिए ख़तरा बढ़ रहा है.
3.सलाद में खूब खाएं ये सब्जी
दरअसल, जब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो रक्त संचार ठीक से काम नहीं करता, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अपने आहार में प्याज को शामिल करके आप खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ यूरिक एसिड को भी नियंत्रित कर सकते हैं.
4.गंदा प्यूरीन और गंदा फैट निकलने लगेगा
प्याज में खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के गुण होते हैं. प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन और सल्फर यौगिक खराब कोलेस्ट्रॉल और गंदे प्यूरीन को कम करने में मदद करते हैं.
5.प्याज यूरिक एसिड को नियंत्रित करता है
प्याज बढ़े हुए यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है. इसमें मौजूद कम पेक्टिन और एंटी-इंफ्लेमेटरी यौगिक शरीर में यूरिक एसिड के उत्पादन को कम करते हैं.
6.क्या है प्याज में ऐसा की कम होती हैं बीमारियां
चूहों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि प्याज सीरम यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकता है और ज़ैंथिन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम को बाधित कर सकता है, जो यूरिक एसिड उत्पादन में शामिल होता है.
7.डायबिटीज में भी प्याज है फायदेमंद
प्याज पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और वजन घटाने में मदद करता है. यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी सहायक है. इसलिए, यह मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है.
8.खाने में प्याज कैसे खाएं
आप प्याज को अपने खाने में किसी भी तरह से खा सकते हैं. आप इसे सलाद में कच्चा खा सकते हैं या फिर सब्ज़ियों में डालकर भी खा सकते हैं. अगर आपको कच्चा प्याज पसंद नहीं है, तो आप स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू और नमक डालकर भी खा सकते हैं. आप अपने आहार में प्याज का रस भी शामिल कर सकते हैं.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
