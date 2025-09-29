Uric Acid: हड्डियों में भरे यूरिक एसिड को निकाल देगी ये एक हरी सब्जी, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी

8 . खाने में प्याज कैसे खाएं

आप प्याज को अपने खाने में किसी भी तरह से खा सकते हैं. आप इसे सलाद में कच्चा खा सकते हैं या फिर सब्ज़ियों में डालकर भी खा सकते हैं. अगर आपको कच्चा प्याज पसंद नहीं है, तो आप स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू और नमक डालकर भी खा सकते हैं. आप अपने आहार में प्याज का रस भी शामिल कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

