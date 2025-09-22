Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?

Diwali Chhath Special Train 2025: अब दिवाली और छठ पर हर कोई जाएगा अपने घर, इन रूटों पर सरपट दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें
Abhay Sharma | Sep 22, 2025, 04:31 PM IST
1.शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड के ज़्यादा होने पर शरीर के जोड़ों में भयंकर दर्द होने लगता है. दरअसल, यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है, जिससे गठिया जैसी बिमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए यूरिक एसिड लेवल को काबू रखना बेहद जरूरी है.
2.कब हो जाता है यूरिक एसिड खतरनाक?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड का स्तर कम और ज्यादा होता है, महिलाओं में यूरिक एसिड का नॉर्मल स्तर 2.4 से 6.0 mg/dL होता है और पुरुषों में 3.4 से 7.0 mg/dL. यूरिक एसिड का स्तर जब 9.5 mg/dL तक पहुंच जाए तो ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है.
3.इन बीमारियों का करना पड़ सकता है सामना
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होने से किडनी फेलियर, किडनी स्टोन और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी गंभीर बीमारियां का सामना करना पड़ सकता है. यूरिक एसिड बढ़ने से हार्ट पर भी प्रेशर बढ़ता है, कई मामलों में हार्ट डिजीज का जोखिम भी बढ़ जाता है.
4.गठिया की बीमारी
शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से गठिया की बीमारी हो सकती है और इसकी वजह से शरीर के जोड़ों में दर्द, चलने-फिरने में परेशानी होती है. यूरिक एसिड बढ़ने से हाथ पैरों में बहुत ज़्याद दर्द की समस्या हो सकती है. इसके अलावा इंसान को ज्यादा थकान और कमजोरी होती है. पैर के अंगूठे में लक्षण सबसे ज्यादा दिखते हैं.
5.यूरिक एसिड कैसे होगा कंट्रोल?
यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे लोगों को सबसे पहले डाइट पर ख़ास ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा इस स्थिति में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए. साथ ही वजन को कंट्रोल करने से भी फायदा हो सकता है. हाई यूरिक एसिड की समस्या में दाल का ज्यादा सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है.
6.हाई यूरिक एसिड के लक्षण?
ऐसी स्थिति में जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या होना, जोड़ों में अकड़न, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब आने में कठिनाई होने के साथ यूरिन का रंग गहरा होना या झागदार दिखना भी बढ़े हुए यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है.
