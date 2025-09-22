FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Diwali Chhath Special Train 2025: अब दिवाली और छठ पर हर कोई जाएगा अपने घर, इन रूटों पर सरपट दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

सैलरी से बड़ा था देशसेवा का जुनून, जानें बीटेक की पढ़ाई के बाद आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाली शिवानी झा की कहानी

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने खेली 74 रनों की मैच जिताऊ पारी, फिर वीरेंद्र सहवाग ने क्यों नहीं हुए खुश

जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की याचिका खारिज, जारी रहेगा केस

30 साल की उम्र में लिया था वनडे क्रिकेट से संन्यास, दो साल बाद रिटायरमेंट से यू-टर्न लेकिर सभी को किया हैरान

इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल

ChatGPT ने लगवा दी महिला की लॉटरी! क्या AI जिता सकता है 1.32 करोड़ रुपये, ये खबर खोल देगी आंखें

Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?

बाथरूम जाना था, कॉकपिट खोलने लगा यात्री, हाईजैक की आशंका से एअर इंडिया की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में मचा हड़कंप

टीवी की बालिका वधू जल्द रचाने वाली है शादी, डेट भी हो गई कन्फर्म, जानिए कौन बनेगा अविका गौर का दूल्हा?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Diwali Chhath Special Train 2025: अब दिवाली और छठ पर हर कोई जाएगा अपने घर, इन रूटों पर सरपट दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

Diwali Chhath Special Train 2025: अब दिवाली और छठ पर हर कोई जाएगा अपने घर, इन रूटों पर सरपट दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने खेली 74 रनों की मैच जिताऊ पारी, फिर वीरेंद्र सहवाग ने क्यों नहीं हुए खुश

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने खेली 74 रनों की मैच जिताऊ पारी, फिर वीरेंद्र सहवाग ने क्यों नहीं हुए खुश

सैलरी से बड़ा था देशसेवा का जुनून, जानें बीटेक की पढ़ाई के बाद आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाली शिवानी झा की कहानी

सैलरी से बड़ा था देशसेवा का जुनून, जानें बीटेक की पढ़ाई के बाद आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाली शिवानी झा की कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल

इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल

Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?

Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?

कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस

कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?

Normal Uric Acid Level: क्या आप जानते हैं कि यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल कौन सा होता है? अगर नहीं, तो आइए आपको बताते हैं कि किस लेवल पर पहुंचकर यूरिक एसिड हो जाता है सबसे खतरनाक...

Abhay Sharma | Sep 22, 2025, 04:31 PM IST

1.शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना

शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना
1

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड के ज़्यादा होने पर शरीर के जोड़ों में भयंकर दर्द होने लगता है. दरअसल, यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है, जिससे गठिया जैसी बिमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए यूरिक एसिड लेवल को काबू रखना बेहद जरूरी है.

Advertisement

2.कब हो जाता है यूरिक एसिड खतरनाक? 

कब हो जाता है यूरिक एसिड खतरनाक? 
2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड का स्तर कम और ज्यादा होता है, महिलाओं में यूरिक एसिड का नॉर्मल स्तर 2.4 से 6.0 mg/dL होता है और पुरुषों में 3.4 से 7.0 mg/dL. यूरिक एसिड का स्तर जब 9.5 mg/dL तक पहुंच जाए तो ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है. 

3.इन बीमारियों का करना पड़ सकता है सामना

इन बीमारियों का करना पड़ सकता है सामना
3

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होने से किडनी फेलियर, किडनी स्टोन और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी गंभीर बीमारियां का सामना करना पड़ सकता है. यूरिक एसिड बढ़ने से हार्ट पर भी प्रेशर बढ़ता है, कई मामलों में हार्ट डिजीज का जोखिम भी बढ़ जाता है. 

4.गठिया की बीमारी

गठिया की बीमारी
4

शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से गठिया की बीमारी हो सकती है और इसकी वजह से शरीर के जोड़ों में दर्द, चलने-फिरने में परेशानी होती है. यूरिक एसिड बढ़ने से हाथ पैरों में बहुत ज़्याद दर्द की समस्या हो सकती है. इसके अलावा इंसान को ज्यादा थकान और कमजोरी होती है. पैर के अंगूठे में लक्षण सबसे ज्यादा दिखते हैं. 

TRENDING NOW

5.यूरिक एसिड कैसे होगा कंट्रोल?

यूरिक एसिड कैसे होगा कंट्रोल?
5

यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे लोगों को सबसे पहले डाइट पर ख़ास ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा इस स्थिति में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए. साथ ही वजन को कंट्रोल करने से भी फायदा हो सकता है. हाई यूरिक एसिड की समस्या में दाल का ज्यादा सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है. 
 

6.हाई यूरिक एसिड के लक्षण? 

हाई यूरिक एसिड के लक्षण? 
6

ऐसी स्थिति में जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या होना, जोड़ों में अकड़न, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब आने में कठिनाई होने के साथ यूरिन का रंग गहरा होना या झागदार दिखना भी बढ़े हुए यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है.   

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
Nostradamus's Predictions for India: सच हुई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी और डोनाल्ड ट्रंप फिर बने राष्ट्रपति, जानें भारत को लेकर क्या की हैं भविष्यवाणियां?
सच हुई नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी और डोनाल्ड ट्रंप फिर बने राष्ट्रपति, जानें भारत को लेकर क्या की हैं भविष्यवाणियां?
SSC CHSL Tier 2 2024 एग्जाम की शहर सूचना जारी, ssc.gov.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
SSC CHSL Tier 2 2024 एग्जाम की शहर सूचना जारी, इस लिंक से करें चेक
Asthma: अस्थमा मरीज की सांसों पर संकट बन सकता है बढ़ता प्रदूषण, जानें कैसे करें बचाव
अस्थमा मरीज की सांसों पर संकट बन सकता है बढ़ता प्रदूषण, जानें कैसे करें बचाव
US: उपराष्ट्रपति बनने जा रहे JD Vance ने जमकर की भारतीय खाने की तारीफ, Lab Meat को बताया गारबेज
US: उपराष्ट्रपति बनने जा रहे JD Vance ने जमकर की भारतीय खाने की तारीफ, Lab Meat को बताया गारबेज
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल
इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल
Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?
Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?
कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस
कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस
कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos
कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos
हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी
हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE