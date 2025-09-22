Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?

6 . हाई यूरिक एसिड के लक्षण?

6

ऐसी स्थिति में जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या होना, जोड़ों में अकड़न, पेशाब करते समय दर्द, पेशाब आने में कठिनाई होने के साथ यूरिन का रंग गहरा होना या झागदार दिखना भी बढ़े हुए यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.