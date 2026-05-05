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UPSC कोच से एक्ट्रेस तक ने मोह-माया त्याग पकड़ा प्रेमानंद महाराज का दामन, जानिए क्यों हाई पैकेज त्याग अध्यात्म चुन रहे युवा?

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UPSC कोच से एक्ट्रेस तक ने मोह-माया त्याग पकड़ा प्रेमानंद महाराज का दामन, जानिए क्यों हाई पैकेज त्याग अध्यात्म चुन रहे युवा?

UPSC कोच डॉ. तनु जैन से लेकर अभिनेत्री अन्ना जयसिंह ने कई लोगों ने अपना करियर छोड़कर प्रेमानंद महाराज की शरण ले ली है. आखिर युवा अच्छी-खासी सैलरी वाली नौकरियां छोड़कर आध्यात्म को क्यों अपना रहे हैं? इससे जुड़ी एक रिसर्च भी सामने आ चुकी है.

ऋतु सिंह | May 05, 2026, 09:18 AM IST

1.अभिनेत्री अन्ना जयसिंघानी और डॉ. तनु जैन ने पकड़ी अध्यात्म की राह

अभिनेत्री अन्ना जयसिंघानी और डॉ. तनु जैन ने पकड़ी अध्यात्म की राह
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आज के दौर में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है-उच्च शिक्षित और सफल लोग अचानक भक्ति और आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ रहे हैं. प्रेमानंद महाराज जैसे संतों के प्रभाव में आकर कई युवा अपने करियर को पीछे छोड़ रहे हैं. अभिनेत्री अन्ना जयसिंघानी और डॉ. तनु जैन जैसे उदाहरण इस बदलाव को और स्पष्ट करते हैं.
 

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2.सफलता के बाद भी क्यों आ रहा खालीपन?

सफलता के बाद भी क्यों आ रहा खालीपन?
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IIT, UPSC, मेडिकल जैसे कठिन रास्तों को पार करने के बाद भी कई लोगों को जीवन में “purpose” की कमी महसूस होती है. पैसा, पद और प्रतिष्ठा मिलने के बावजूद मन अशांत रहता है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है.
 

3.करियर प्रेशर और Mental Burnout

करियर प्रेशर और Mental Burnout
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कॉर्पोरेट लाइफ और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव युवाओं को मानसिक रूप से थका देता है. ऐसे में लोग ध्यान, योग और संतों की शरण में शांति खोजने लगते हैं.
 

4.संतों का बढ़ता डिजिटल प्रभाव

संतों का बढ़ता डिजिटल प्रभाव
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YouTube और सोशल मीडिया ने आध्यात्म को आसान बना दिया है. प्रेमानंद महाराज जैसे संत युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं, जिनके प्रवचन लाखों लोग सुनते हैं.
 

TRENDING NOW

5. Meaningful Life की तलाश

 Meaningful Life की तलाश
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नई पीढ़ी अब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि “meaning” और “inner satisfaction” चाहती है. भक्ति और सेवा का जीवन उन्हें ज्यादा संतोष देता है.
 

6.क्या कहती है रिसर्च?

क्या कहती है रिसर्च?
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प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, उच्च शिक्षित लोग भी अब आध्यात्मिक पूर्ति की तलाश में हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रूपों में पाया गया कि आध्यात्मिकता और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं. भारत में भी IIT और IIM बैकग्राउंड के युवाओं में “मिनिमलिस्ट और आध्यात्मिक जीवनशैली” का ट्रेंड बढ़ रहा है.
 

7. क्या यह ट्रेंड आगे और बढ़ेगा?

क्या यह ट्रेंड आगे और बढ़ेगा?
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कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स “करियर ब्रेक” लेकर आश्रमों में समय बिता रहे हैं. सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर की बाढ़ आ रही है. युवा “वर्क-लाइफ बैलेंस” से आगे बढ़कर “सोल-लाइफ बैलेंस” की बात कर रहे हैं.
 

8. समाज के लिए क्या संकेत?

 समाज के लिए क्या संकेत?
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यह बदलाव बताता है कि सफलता की परिभाषा बदल रही है. मानसिक शांति अब प्राथमिकता बन रही है. भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक संतुलन जरूरी माना जा रहा है
 

9.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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आज का पढ़ा-लिखा युवा केवल करियर नहीं, बल्कि “शांति, संतोष और अर्थपूर्ण जीवन” की तलाश में है. यही कारण है कि भक्ति मार्ग की ओर उसका झुकाव एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक परिवर्तन बनता जा रहा है.

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