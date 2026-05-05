UPSC कोच से एक्ट्रेस तक ने मोह-माया त्याग पकड़ा प्रेमानंद महाराज का दामन, जानिए क्यों हाई पैकेज त्याग अध्यात्म चुन रहे युवा?

1 . अभिनेत्री अन्ना जयसिंघानी और डॉ. तनु जैन ने पकड़ी अध्यात्म की राह

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आज के दौर में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है-उच्च शिक्षित और सफल लोग अचानक भक्ति और आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ रहे हैं. प्रेमानंद महाराज जैसे संतों के प्रभाव में आकर कई युवा अपने करियर को पीछे छोड़ रहे हैं. अभिनेत्री अन्ना जयसिंघानी और डॉ. तनु जैन जैसे उदाहरण इस बदलाव को और स्पष्ट करते हैं.

