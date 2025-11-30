FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में 8 IAS अधिकारियों का तबादला | तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में 2 बसों में टक्कर, घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती | भारत ने द. अफ्रीका को 350 रनों का लक्ष्य दिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Subhash Chandra Birthday: हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Virat Kohli Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 

Baby Boy Names On Mahabharat Characters:  अक्सर कहा जाता है कि बच्चे का जो भी नाम रखा जाता है, उसका प्रभाव बच्चे के स्वभाव और भविष्य पर भी पड़ता है. इसलिए हर माता-पिता की कोशिश होती है कि वह अपने बच्चे का ऐसा नाम रखें, जो शुभ हो और यूनिक भी हो. यहां देखें ऐसे ही कुछ यूनिक नामों की लिस्ट..

Abhay Sharma | Nov 30, 2025, 06:08 PM IST

1.महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड बच्चो के नाम 

महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड बच्चो के नाम 
1

आज हम आपको महाभारत काल के कुछ ऐसे ही शक्तिशाली योद्धाओं से इंस्पायर्ड बच्चों के नाम बताने जा रहे हैं, जो आपके बेटे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं. बच्चों का ये नाम उनमें योद्धा जैसे गुण दे सकते हैं... 

Advertisement

2.अभिमन्‍यु 

अभिमन्‍यु 
2

महाभारत में अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्‍यु था, अभिमन्‍यु ने महाभारत के युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी. अभिमन्‍यु नाम का मतलब होता है आत्‍मसम्‍मान और उत्‍कट. आप अपने बेटे का नाम  इस वीर के नाम पर रख सकते हैं.

3.एकलव्‍य 

एकलव्‍य 
3

वीर धनुर्धर और ज्ञानी एकलव्‍य की कहानी सभी ने अपने बचपन में सुनी ही है,  गुरु द्रोण के महान छात्रों में एकलव्‍य का नाम आता ही है.  आप भी अपने पुत्र को एकलव्‍य नाम दे सकते हैं, ताकि बेटे में वीरता के गुण पैदा हों. 

4.कर्ण

कर्ण
4

कर्ण पांडवों में सबसे ज्‍येष्‍ठ भी कहे जाते हैं. कर्ण सूर्य देव के मंत्र प्रसाद थे और उन्‍होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था. कर्ण नाम का मतलब होता है कान और ये प्‍यारा-सा नाम आप अपने बेटे को दे सकते हैं. 

TRENDING NOW

5.समवर्ण

समवर्ण
5

बेटे का नाम अगर 'स' अक्षर से निकला है तो आप उसके लिए समवर्ण नाम को चुन सकते हैं. समवर्ण राजा प्रजापित के पुत्र थे और यह नाम सच में बहुत प्‍यारा और यूनिक लगता है. 

6.बेटे के लिए चुन सकते हैं ये भी नाम

बेटे के लिए चुन सकते हैं ये भी नाम
6

इसके अलावा आप महाभारत काल से जुड़े इन फेमस पात्रों के नाम पर अपने बेटे के लिए नाम चुन सकते हैं, जैसे- अगस्‍त्‍य, ​अधिरथ, ​बलराम, ​उग्रसेन, ​विराज, देवव्रत, यौधेय, अर्जुन, नकुल, सहदेव. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Virat Kohli Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम  
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम
MORE
Advertisement
धर्म
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement