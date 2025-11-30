Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 30, 2025, 06:08 PM IST
1.महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड बच्चो के नाम
आज हम आपको महाभारत काल के कुछ ऐसे ही शक्तिशाली योद्धाओं से इंस्पायर्ड बच्चों के नाम बताने जा रहे हैं, जो आपके बेटे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं. बच्चों का ये नाम उनमें योद्धा जैसे गुण दे सकते हैं...
2.अभिमन्यु
महाभारत में अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु था, अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी. अभिमन्यु नाम का मतलब होता है आत्मसम्मान और उत्कट. आप अपने बेटे का नाम इस वीर के नाम पर रख सकते हैं.
3.एकलव्य
वीर धनुर्धर और ज्ञानी एकलव्य की कहानी सभी ने अपने बचपन में सुनी ही है, गुरु द्रोण के महान छात्रों में एकलव्य का नाम आता ही है. आप भी अपने पुत्र को एकलव्य नाम दे सकते हैं, ताकि बेटे में वीरता के गुण पैदा हों.
4.कर्ण
कर्ण पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भी कहे जाते हैं. कर्ण सूर्य देव के मंत्र प्रसाद थे और उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था. कर्ण नाम का मतलब होता है कान और ये प्यारा-सा नाम आप अपने बेटे को दे सकते हैं.
5.समवर्ण
बेटे का नाम अगर 'स' अक्षर से निकला है तो आप उसके लिए समवर्ण नाम को चुन सकते हैं. समवर्ण राजा प्रजापित के पुत्र थे और यह नाम सच में बहुत प्यारा और यूनिक लगता है.
6.बेटे के लिए चुन सकते हैं ये भी नाम
इसके अलावा आप महाभारत काल से जुड़े इन फेमस पात्रों के नाम पर अपने बेटे के लिए नाम चुन सकते हैं, जैसे- अगस्त्य, अधिरथ, बलराम, उग्रसेन, विराज, देवव्रत, यौधेय, अर्जुन, नकुल, सहदेव.
