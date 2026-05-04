51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट 

3 . सादा और घर का खाना

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विजय अपने दिन की शुरुआत आसान चीज़ों से करते हैं, जैसे इडली, अंडे, फल, पीनट बटर और नारियल पानी और ये सब उन्हें पूरे दिन के लिए अच्छी ऊर्जा देते हैं. इसके अलावा वे दोपहर में वे संतुलित खाना लेते हैं, जिसमें चावल, सब्जियां और प्रोटीन (जैसे चिकन या मछली) शामिल होता है. इसके अलावा रात का खाना हल्का रखते हैं, जैसे सलाद या सूप. वे ट्रेंड्स के पीछे नहीं बिल्कुल नहीं भागते हैं, बल्कि सादा और घर का खाना खाते हैं.