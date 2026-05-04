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51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट 

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51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट 

Thalapathy Vijay Fitness Secret: थलापति विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारे और अब राजनीति के मैदान में मुख्यमंत्री पद की ओर कदम बढ़ा रहे थलपति विजय 51 की उम्र में भी बेहद फिट, एनर्जेटिक और मजबूत नजर आते हैं. उवका फिटनेस किसी महंगे ट्रेंड या जटिल प्लान पर नहीं टिका है. आइए जानें उनके फिटनेस का राज..

Abhay Sharma | May 04, 2026, 09:08 PM IST

1.Thalapathy Vijay का फिटनेस सीक्रेट 

Thalapathy Vijay का फिटनेस सीक्रेट 
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थलापति विजय की फिटनेस किसी महंगे ट्रेंड या जटिल प्लान पर नहीं, बल्कि आसान और नियमित आदतों, संतुलित खाने, सिंपल वर्कआउट और हेल्थ पर टिका हुआ है. उनका वर्कआउट बहुत आसान और संतुलित है. वह बॉडीबिल्डर की तरह भारी ट्रेनिंग नहीं करते. उनका दिन हल्के कार्डियो से शुरू होता है और 10 से 40 मिनट तक चलना या दौड़ना इसमें शामिल है. इससे दिल मजबूत रहता है और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है. 

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2.हल्के वजन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 

हल्के वजन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 
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इसके बाद वे हल्के वजन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं. थलापति विजय का फोकस शरीर को फिट और टोन रखने पर होता है, न कि बहुत ज्यादा बॉडी बनाने पर. इस वजह से उनका वर्कआउट शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं डालता और आम लोग भी इसे आसानी से अपना सकते हैं. यह उनके व्यस्त फिल्म और अब राजनीतिक काम के बीच भी फिट बैठता है.  

3.सादा और घर का खाना

सादा और घर का खाना
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विजय अपने दिन की शुरुआत आसान चीज़ों से करते हैं, जैसे इडली, अंडे, फल, पीनट बटर और नारियल पानी और ये सब उन्हें पूरे दिन के लिए अच्छी ऊर्जा देते हैं. इसके अलावा वे दोपहर में वे संतुलित खाना लेते हैं, जिसमें चावल, सब्जियां और प्रोटीन (जैसे चिकन या मछली) शामिल होता है. इसके अलावा रात का खाना हल्का रखते हैं, जैसे सलाद या सूप. वे ट्रेंड्स के पीछे नहीं बिल्कुल नहीं भागते हैं, बल्कि सादा और घर का खाना खाते हैं. 

4.फेवरेट हैं ये चीजें

फेवरेट हैं ये चीजें
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Thalapathy Vijay को साउथ इंडियन पारंपरिक खाना पसंद है, लेकिन वे इसे सीमित मात्रा में ही खाते हैं. जंक फूड वे बहुत कम लेते हैं और पानी व हेल्दी ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं. नारियल पानी और ताजे फल उनकी डाइट का हिस्सा हैं. उनके खाने में सब्जियां और प्रोटीन हमेशा शामिल होते हैं, जिससे शरीर को सही पोषण मिलता है. यह तरीका दिखाता है कि आप अपने पारंपरिक खाने का मज़ा लेते हुए भी हेल्दी और फिट रह सकते हैं.

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5. सिर्फ जिम तक नहीं सीमित विजय का फिटनेस 

सिर्फ जिम तक नहीं सीमित विजय का फिटनेस 
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विजय जब ट्रैवल कर रहे होते हैं या लंबे समय तक शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, तब भी वे एक्टिव रहने पर ध्यान देते हैं. उनका सबसे बड़ा फिटनेस का सीक्रेट है डिसिप्लिन वे ज्यादा चलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना और दिनभर में छोटी-छोटी एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे उनका शरीर एक्टिव रहता है. इससे एक जरूरी सीख मिलती है, छोटी-छोटी अच्छी आदतें मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं. 

6.Thalapathy Vijay की फिटनेस का असली राज है उनका माइंडसेट

Thalapathy Vijay की फिटनेस का असली राज है उनका माइंडसेट
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Thalapathy Vijay बहुत ज्यादा कठिन वर्कआउट या फैशन वाली डाइट को फॉलो नहीं करते हैं. इसके बजाय वे नियमितता, लगातार मेहनत और संतुलन पर ध्यान देते हैं. वर्कआउट और खाने का तरीका आसान और लंबे समय तक अपनाने लायक है. इसी वजह से वे मजबूत बने रहते हैं और हर दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं. 

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