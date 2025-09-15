White Hair Solution: 15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा

2 . नारियल तेल और नींबू का रस

2

नींबू के रस में विटामिन और खनिज होते हैं, जो हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, साथ ही समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं. इसके लिए नारियल तेल और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं, इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं. शैम्पू से धोने से पहले इसे लगभग 30 मिनट तक लगा रहने दें.