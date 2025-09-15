White Hair Solution: 15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा

Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
BMW Accident मामले में आरोपी गगनप्रीत ने दी सफाई, नवजोत को दूर अस्पताल ले जाने की बताई ये वजह
Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो
Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम
CBSE ने तय कीं 10-12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास शर्तें, पूरा किया तभी मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 15, 2025, 05:42 PM IST
1.करी पत्ता
करी पत्ते का उपयोग करने के लिए कुछ पत्तों को नारियल के तेल में तब तक गर्म करें जब तक वे काले न हो जाएं और फिर इस तेल को छान लें और नियमित रूप से अपने स्कैल्प पर इसकी मालिश करें. इससे आपको बाल जल्द ही काले हो जाएंगे.
2.नारियल तेल और नींबू का रस
नींबू के रस में विटामिन और खनिज होते हैं, जो हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, साथ ही समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं. इसके लिए नारियल तेल और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं, इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं. शैम्पू से धोने से पहले इसे लगभग 30 मिनट तक लगा रहने दें.
3.आंवला
आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है जो बालों की पिगमेंटेशन को बढ़ावा देता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है. इसके लिए आंवले का सेवन करें, आप आंवले का सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं, ताजे फल, जूस या पाउडर के रूप में इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.
4.काली चाय
काली चाय में टैनिन होता है जो बालों को काला और मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके लिए एक मजबूत कप काली चाय बनाएं और इसे ठंडा होने दें और फिर बालों और स्कैल्प पर लगाएं और पानी से धोने से पहले लगभग एक घंटे के लिए छोड़ दें. इस उपाय को हफ्ते में एक या दो बार दोहराएं.
5.प्याज का रस
इसके लिए प्याज का रस निकालें और इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं, धीरे-धीरे जड़ों में मालिश करें. इसके अलावा अपने बालों को हल्के शैम्पू से धोने से पहले इसे 30 मिनट तक लगा रहने दें.