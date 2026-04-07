White Hair Solution: 45 मिनट में सफेद बाल होंगे डार्क ब्राउन, मेहंदी में मिलाएं ये 4 चीजें और तैयार करें परमानेंट नेचुरल हेयर डाई   

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 07, 2026, 10:38 AM IST
1.घर पर नेचुरली बालों को कर सकते हैं परमानेंट डाई
अगर आपके बाल सफेद हैं और उनमें डार्क ब्राउन रंग भरना चाहती हैं तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं की कैमिकल बेस हेयर कलर या डाई पर ही निर्भर होना हो. घर पर भी आप नेचुरली बालों को हमेशा के लिए यानी पर्मानेंटली डार्क ब्राउन कलर दे सकती हैं. इसके लिए आपको बेस कलर के रूप में केवल मेहंदी चाहिए होगी और कलरेंट के रूप में आपको कुछ आयुर्वेदिक पत्तियों और जड़ों का पाउडर की जरूरत होगी. इन चीजों से आप घर पर डाई बना सकती हैं और ये कैमिकल बेस हेयर कलर से कहीं ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और फायदेमंद भी. Photo Credit: AI
2. घर पर कैसे बनाएं नेचुरल हेयर डाई? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस)
होममेड डॉर्क हेयर ब्राउन डाई बनाने के लिए आपको इन सामग्रियों की जरूरत होगी-मेहंदी पाउडर – 2 चम्मच, इंडिगो पाउडर – 2 चम्मच, जटामासी पाउडर – 1 चम्मच, भृंगराज पाउडर – 1 चम्मच, गुड़हल (हिबिस्कस) के फूल का पाउडर – 1 चम्मच, चुकंदर का रस – 4–5 चम्मच, चाय का पानी (गाढ़ा) – जरूरत अनुसार. आप चाहें तो अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकती हैं सेम प्रपोर्शन में.
3. बनाने की विधि भी जान लें
सबसे पहले मेहंदी को चाय के पानी में मिलाकर 6–8 घंटे भिगो दें. उसके बाद इसमें बाकी सभी पाउडर और चुकंदर का रस मिलाएं. लेकिन ये ध्यान रहे इस पेस्ट में आप इंडिगों को मिक्स सबसे लास्ट में करें जब ये डाई बालों में लगाने जाएं. इंडिगों को एक अलग बाउल में चुटकी भर नमक के साथ पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. लगाते समय बोलों में इसे मेहंदी के पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर दें.
4.पेस्ट न ज्यादा पतला हो, न ज्यादा गाढ़ा
बालों पर लगाने का सही तरीका जानने से पहले ये भ जान लें कि ये पेस्ट न ज्यादा पतला हो, न ज्यादा गाढ़ा- दोनों ही स्थितियों में ये बालों पर रंग नहीं देगा. अब इस डाई को लगाने से पहले बालों में शैंपू जरूरी है. बाल को ऑयल फ्री रखें. इसके बाद ब्रश या हाथ से जड़ों से लेकर टिप्स तक लगाएं और 45 मिनट से 1 घंटे तक छोड़ दें.
5.धोने और बाद की देखभाल
सादे पानी से बाल धोएं (कोशिश करें की 36 घंटे तक बालों में शैंपू न लगाएं). इसके बाद माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं या कलर प्रोटेक्शन शैंपू यूज करें. बाद में हल्का तेल या सीरम लगाएं. इससे कलर ज्यादा समय तक टिकता है.
6.ये सिर्फ कलर नहीं, ट्रीटमेंट भी है
यह नेचुरल डाई सिर्फ बालों का रंग बदलने के लिए नहीं है, बल्कि जटामासी और भृंगराज बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं. गुड़हल बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है. यानी यह हेयर कलर + हेयर केयर दोनों का काम करता है.
7.ये बाद समझ लें
हर महीने पार्लर खर्च बचेगा और केमिकल से होने वाले साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. अगर आप सफेद बालों को छिपाने के साथ-साथ उन्हें हेल्दी भी बनाना चाहते हैं, तो यह नेचुरल हेयर डाई एक अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि, हर बाल और स्कैल्प अलग होता है-इसलिए पहले पैच टेस्ट जरूर करें.
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