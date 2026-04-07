White Hair Solution: 45 मिनट में सफेद बाल होंगे डार्क ब्राउन, मेहंदी में मिलाएं ये 4 चीजें और तैयार करें परमानेंट नेचुरल हेयर डाई   

1 . घर पर नेचुरली बालों को कर सकते हैं परमानेंट डाई

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अगर आपके बाल सफेद हैं और उनमें डार्क ब्राउन रंग भरना चाहती हैं तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं की कैमिकल बेस हेयर कलर या डाई पर ही निर्भर होना हो. घर पर भी आप नेचुरली बालों को हमेशा के लिए यानी पर्मानेंटली डार्क ब्राउन कलर दे सकती हैं. इसके लिए आपको बेस कलर के रूप में केवल मेहंदी चाहिए होगी और कलरेंट के रूप में आपको कुछ आयुर्वेदिक पत्तियों और जड़ों का पाउडर की जरूरत होगी. इन चीजों से आप घर पर डाई बना सकती हैं और ये कैमिकल बेस हेयर कलर से कहीं ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और फायदेमंद भी. Photo Credit: AI