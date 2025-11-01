FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

धमकी को लेकर सांसद रवि किशन का पोस्ट, कहा-मैं धमकियों से न डरूंगा, न झुकूंगा, मेरे सम्मान और आस्था पर प्रहार किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक

किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला

किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह के लिए अगर आप अपने आंगन को रंगों और फूलों से सजाना चाहती हैं, तो यहां से आसान और सुंदर रंगोली डिजाइन देख सकती हैं. यह देवउठनी एकादशी के पर्व की पवित्रता और भी ज्यादा दोगुना कर देगा.

Pragya Bharti | Nov 01, 2025, 07:30 AM IST

1.Tulsi Vivah Rangoli Designs

Tulsi Vivah Rangoli Designs
1

देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और हर तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इस विशेष अवसर को और भी ज्यादा मनमोहक बनाने के लिए आंगन व पूजा स्थल को रंगोली से सजाने की परंपरा है. अगर आप भी तुलसी विवाह के लिए खूबसूरत रंगोली डिजाइन सर्च कर रही हैं, तो यहां से आइडिया ले सकती हैं. 

Advertisement

2.Tulsi Vivah Easy and Beautiful Rangoli Designs

Tulsi Vivah Easy and Beautiful Rangoli Designs
2

यदि आपके पास समय कम है, तो आप सरल और त्वरित डिजाइन चुन सकते हैं. यह सरल होने के साथ-साथ पारंपरिक भी दिखता है. इसमें रंगों से ईख की आकृति बनाकर रंगोली को खूबसूरत टच दे सकते हैं. 

3.Tulsi Vivah Flower Rangoli Designs

Tulsi Vivah Flower Rangoli Designs
3

यदि आपके पास रंगोली के रंग नहीं हैं, तो ताजे फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करें. यह रंगोली बेहद सुंदर और प्राकृतिक लगती है. फूलों की अलग-अलग पंखुड़ियों के रंग का उपयोग करते हुए लेयर बनाएं. आप तुलसी और शालीग्राम के प्रतीकों को भी फूलों से दर्शा सकते हैं.

4.Tulsi Vivah Theme Rangoli Designs

Tulsi Vivah Theme Rangoli Designs
4

तुलसी के पौधे या तुलसी चौरे के ठीक आसपास गोल रंगोली बनाना सबसे शुभ माना जाता है. इसमें सबसे पहले एक बड़ा घेरा बनाकर उसे अंदर और बाहर की तरफ फूलों की पत्तियों के आकार से सजाएं. फिर विवाह में सजी दुल्हन वाली थीम पर एक रंगोली बना दें. यह बेहद यूनिक दिखेगा. 
 

TRENDING NOW

5.Tulsi Vivah Rangoli Designs for Devuthani Ekadashi

Tulsi Vivah Rangoli Designs for Devuthani Ekadashi
5

अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप इस तरह के सिंपल रंगोली बना सकते हैं. ये डिजाइन आपके घर की खूबसूरती बढ़ा देगा. साथ ही, इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा. 

6.Tulsi Vivah Unique Rangoli Designs

Tulsi Vivah Unique Rangoli Designs
6

तुलसी के पौधे वाली रंगोली डिजाइन बनाकर भी आप तुलसी माता को खुश कर सकते हैं. ये डिजाइन देखने में भले ही सिंपल लग रहा है, लेकिन बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगेगा. 

7.Tulsi Vivah Swastik Rangoli Designs

Tulsi Vivah Swastik Rangoli Designs
7

इस दिन को और अधिक मंगलमय बनाने के लिए रंगोली में धार्मिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप स्वास्तिक चिह्न का प्रयोग कर सकते हैं. ये प्रतीक भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं और घर में सुख-समृद्धि लाते हैं.

8.Tulsi Vivah Beautiful Rangoli Designs

Tulsi Vivah Beautiful Rangoli Designs
8

तुलसी विवाह शाम को होता है, इसलिए दीयों वाली रंगोली बनाना बहुत आकर्षक लगता है. रंगोली का एक बड़ा डिजाइन बनाएं, जिसमें बाहर की तरफ छोटे-छोटे खाने या स्थान छोड़े हों.शाम होने पर इन जगहों पर तेल के दीये जलाएं. जलते हुए दीये रंगोली की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं और पूरे आंगन में एक दिव्य चमक भर देते हैं.

9.Tulsi Vivah Simple Rangoli Designs

Tulsi Vivah Simple Rangoli Designs
9

आप तुलसी विवाह के मौके पर इस तरह की सिंपल रंगोली भी बना सकती हैं. ये देखने में काफी सुंदर लगते हैं और कम जगह में भी बन जाएंगे. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह
क्या महंगे हो सकते स्मार्टफोन्स? बस एक क्लिक में जान लीजिए वजह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE