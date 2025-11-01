Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

1 . Tulsi Vivah Rangoli Designs

देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और हर तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इस विशेष अवसर को और भी ज्यादा मनमोहक बनाने के लिए आंगन व पूजा स्थल को रंगोली से सजाने की परंपरा है. अगर आप भी तुलसी विवाह के लिए खूबसूरत रंगोली डिजाइन सर्च कर रही हैं, तो यहां से आइडिया ले सकती हैं.