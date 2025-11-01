Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 01, 2025, 07:30 AM IST
1.Tulsi Vivah Rangoli Designs
देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और हर तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इस विशेष अवसर को और भी ज्यादा मनमोहक बनाने के लिए आंगन व पूजा स्थल को रंगोली से सजाने की परंपरा है. अगर आप भी तुलसी विवाह के लिए खूबसूरत रंगोली डिजाइन सर्च कर रही हैं, तो यहां से आइडिया ले सकती हैं.
2.Tulsi Vivah Easy and Beautiful Rangoli Designs
यदि आपके पास समय कम है, तो आप सरल और त्वरित डिजाइन चुन सकते हैं. यह सरल होने के साथ-साथ पारंपरिक भी दिखता है. इसमें रंगों से ईख की आकृति बनाकर रंगोली को खूबसूरत टच दे सकते हैं.
3.Tulsi Vivah Flower Rangoli Designs
यदि आपके पास रंगोली के रंग नहीं हैं, तो ताजे फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करें. यह रंगोली बेहद सुंदर और प्राकृतिक लगती है. फूलों की अलग-अलग पंखुड़ियों के रंग का उपयोग करते हुए लेयर बनाएं. आप तुलसी और शालीग्राम के प्रतीकों को भी फूलों से दर्शा सकते हैं.
4.Tulsi Vivah Theme Rangoli Designs
तुलसी के पौधे या तुलसी चौरे के ठीक आसपास गोल रंगोली बनाना सबसे शुभ माना जाता है. इसमें सबसे पहले एक बड़ा घेरा बनाकर उसे अंदर और बाहर की तरफ फूलों की पत्तियों के आकार से सजाएं. फिर विवाह में सजी दुल्हन वाली थीम पर एक रंगोली बना दें. यह बेहद यूनिक दिखेगा.
5.Tulsi Vivah Rangoli Designs for Devuthani Ekadashi
अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप इस तरह के सिंपल रंगोली बना सकते हैं. ये डिजाइन आपके घर की खूबसूरती बढ़ा देगा. साथ ही, इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा.
6.Tulsi Vivah Unique Rangoli Designs
तुलसी के पौधे वाली रंगोली डिजाइन बनाकर भी आप तुलसी माता को खुश कर सकते हैं. ये डिजाइन देखने में भले ही सिंपल लग रहा है, लेकिन बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगेगा.
7.Tulsi Vivah Swastik Rangoli Designs
इस दिन को और अधिक मंगलमय बनाने के लिए रंगोली में धार्मिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप स्वास्तिक चिह्न का प्रयोग कर सकते हैं. ये प्रतीक भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं और घर में सुख-समृद्धि लाते हैं.
8.Tulsi Vivah Beautiful Rangoli Designs
तुलसी विवाह शाम को होता है, इसलिए दीयों वाली रंगोली बनाना बहुत आकर्षक लगता है. रंगोली का एक बड़ा डिजाइन बनाएं, जिसमें बाहर की तरफ छोटे-छोटे खाने या स्थान छोड़े हों.शाम होने पर इन जगहों पर तेल के दीये जलाएं. जलते हुए दीये रंगोली की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं और पूरे आंगन में एक दिव्य चमक भर देते हैं.
9.Tulsi Vivah Simple Rangoli Designs
आप तुलसी विवाह के मौके पर इस तरह की सिंपल रंगोली भी बना सकती हैं. ये देखने में काफी सुंदर लगते हैं और कम जगह में भी बन जाएंगे.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.