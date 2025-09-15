FacebookTwitterYoutubeInstagram
Honest Village in India: न दुकानों और घरों पर ताला, न ही चोरी का डर... 'ईमानदारी की मिसाल' पेश करता है भारत का यह गांव

इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर भीषड़ सड़क हादसा, एक दर्जन से अधिक लोगों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत

Surya Grahan: क्या सभी 12 राशियों पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव? जानें किन उपायों से कम होगा असर

5,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज 17 हजार करोड़ की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा

क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

Chanakya Niti से जानें शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने का गुप्त राज, ये सीख लिया तो कभी नहीं होगी अनबन

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Chanakya Niti से जानें शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने का गुप्त राज, ये सीख लिया तो कभी नहीं होगी अनबन

Chanakya Niti on Husband Wife Relationship: शादीशुदा जिंदगी में अक्सर छोटी-छोटी गलतफहमियां रिश्तों में कड़वाहट घोल देती हैं, इस सफर में प्यार, भरोसा और अपनापन बनाए रखना आसान नहीं होता है. आचार्य चाणक्य ने शादीशुदा जीवन की सफलता के कुछ सूत्र बताए हैं, जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए..

Abhay Sharma | Sep 15, 2025, 07:40 PM IST

1.आपसी सम्मान

आपसी सम्मान
1

चाणक्य नीति के अनुसार, शादीशुदा जिंदगी में पति-पत्नी के बीच सम्मान (Respect) सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां कपल एक-दूसरे की इज्ज़त करते हैं तो रिश्ते में दरार नहीं आती है और इससे संवाद बेहतर होता है. इस स्थिति में कभी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में नहीं बदलती हैं. 

2.गुस्से पर काबू 

गुस्से पर काबू 
2

किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्रोध. चाणक्य के अनुसार अगर शादीशुदा जिंदगी में पति-पत्नी गुस्से पर काबू रखकर शांतिपूर्वक बातचीत करें, तो समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी. क्योंकि संयम ही रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है. 

3.भरोसा और ईमानदारी 

भरोसा और ईमानदारी 
3

हर मजबूत रिश्ते की जड़ होती है भरोसा और सच्चाई, पति-पत्नी अगर एक-दूसरे के प्रति ईमानदार हैं तो कोई भी परिस्थिति उनका रिश्ता नहीं तोड़ सकती है. चाणक्य नीति के अनुसार Trust ही Married Life का सबसे बड़ा Pillar है. 

4.समय और संवाद 

समय और संवाद 
4

शादीशुदा जोड़े जितना समय साथ बिताते हैं और दिल से बातचीत करते हैं, उतना ही उनका रिश्ता गहरा और मजबूत होता जाता है.  चाणक्य नीति के अनुसार समय की कमी अक्सर दूरी पैदा करती है, इसलिए Quality Time बिताना बेहद जरूरी है.

TRENDING NOW

5.त्याग और सहयोग

त्याग और सहयोग
5

चाणक्य नीति के अनुसार, त्याग और सहयोग (Sacrifice & Support) एक खुशहाल शादी का असली राज है, पति-पत्नी अगर एक-दूसरे के लिए छोटे-छोटे त्याग करते हैं, हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं, तो वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बीतता है.

