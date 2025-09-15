Chanakya Niti से जानें शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने का गुप्त राज, ये सीख लिया तो कभी नहीं होगी अनबन

Honest Village in India: न दुकानों और घरों पर ताला, न ही चोरी का डर... 'ईमानदारी की मिसाल' है भारत का यह गांव
इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर भीषड़ सड़क हादसा, एक दर्जन से अधिक लोगों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत
Surya Grahan Upday: क्या सभी 12 राशियों पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव? जानें किन उपायों से कम होगा असर
5,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज 17 हजार करोड़ की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा
नेपाल की नई सरकार का Gen-Z पक्ष में पहला कदम, प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वालों को मिलेगा शहीद का दर्जा
वनतारा में कोई कानून नहीं तोड़ा गया: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
दिल्ली में 300 रुपये की नौकरी करते थे 'पगार बढ़ा दो' गाने वाले दिलीप, फराह खान बोलीं- मत पूछो अब कितना कमाता है...
Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
BMW Accident मामले में आरोपी गगनप्रीत ने दी सफाई, नवजोत को दूर अस्पताल ले जाने की बताई ये वजह
Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 15, 2025, 07:40 PM IST
1.आपसी सम्मान
चाणक्य नीति के अनुसार, शादीशुदा जिंदगी में पति-पत्नी के बीच सम्मान (Respect) सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां कपल एक-दूसरे की इज्ज़त करते हैं तो रिश्ते में दरार नहीं आती है और इससे संवाद बेहतर होता है. इस स्थिति में कभी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में नहीं बदलती हैं.
2.गुस्से पर काबू
किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्रोध. चाणक्य के अनुसार अगर शादीशुदा जिंदगी में पति-पत्नी गुस्से पर काबू रखकर शांतिपूर्वक बातचीत करें, तो समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी. क्योंकि संयम ही रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है.
3.भरोसा और ईमानदारी
हर मजबूत रिश्ते की जड़ होती है भरोसा और सच्चाई, पति-पत्नी अगर एक-दूसरे के प्रति ईमानदार हैं तो कोई भी परिस्थिति उनका रिश्ता नहीं तोड़ सकती है. चाणक्य नीति के अनुसार Trust ही Married Life का सबसे बड़ा Pillar है.
4.समय और संवाद
शादीशुदा जोड़े जितना समय साथ बिताते हैं और दिल से बातचीत करते हैं, उतना ही उनका रिश्ता गहरा और मजबूत होता जाता है. चाणक्य नीति के अनुसार समय की कमी अक्सर दूरी पैदा करती है, इसलिए Quality Time बिताना बेहद जरूरी है.
5.त्याग और सहयोग
चाणक्य नीति के अनुसार, त्याग और सहयोग (Sacrifice & Support) एक खुशहाल शादी का असली राज है, पति-पत्नी अगर एक-दूसरे के लिए छोटे-छोटे त्याग करते हैं, हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं, तो वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बीतता है.