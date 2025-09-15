Chanakya Niti से जानें शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने का गुप्त राज, ये सीख लिया तो कभी नहीं होगी अनबन

1 . आपसी सम्मान

1

चाणक्य नीति के अनुसार, शादीशुदा जिंदगी में पति-पत्नी के बीच सम्मान (Respect) सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां कपल एक-दूसरे की इज्ज़त करते हैं तो रिश्ते में दरार नहीं आती है और इससे संवाद बेहतर होता है. इस स्थिति में कभी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में नहीं बदलती हैं.