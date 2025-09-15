FacebookTwitterYoutubeInstagram
सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

ज्यादा तनाव भी पीठ-कमर, पैर और गर्दन में देता है दर्द, जानें क्या है फाइब्रोमायल्जिया जो शरीर को इमोशनली भी करता है डैमेज 

कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

Surya Grahan: चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्यग्रहण की बारी, भारत समेत दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और राजनैतिक उथल-पुथल का अंदेशा 

Waqf Law पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः वक्फ़ के लिए 5 साल की अनिवार्यता पर रोक, कलेक्टर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला

SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई ने क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड किया जारी, sbi.co.in से यूं करें डाउनलोड

सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

Traditional Kashmiri Homes: राष्ट्रीय भूकंप सूचना केंद्र की मानें तो हर साल दुनिया भर में 20 हजार से ज्यादा भूकंप आते हैं. भूकंप का झटका मजबूत से मजबूत इमारतों को ढहा देता है. लेकिन आज हम आपको Kashmir की एक ऐसी वास्तुकला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे बने घर भूकंप के झटके झेल लेते हैं. 

Abhay Sharma | Sep 15, 2025, 01:03 PM IST

1.सैकड़ों साल पुरानी इमारतें

सैकड़ों साल पुरानी इमारतें
1

Kashmir में सैकड़ों साल पहले बनाई गई इमारतें आज भी खड़ी हैं और भूकंप का असर उन पर लगभग न के बराबर होता है. बता दें कि यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि कश्मीर की पारंपरिक वास्तुकला (Earthquake Resistant Architecture) का कमाल है. आइए जानते हैं क्या है ये वास्तुकला और कैसे इससे बने घर झेल जाते हैं भूकंप के झटके..
  

2.ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला

ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला
2

ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला एक ऐसी तकनीक है, जिसमें मिट्टी और लकड़ी जैसी स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जो कि पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होता है. ताक वास्तुकला न सिर्फ सौंदर्य पूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल होती है, बल्कि यह कश्मीरी संस्कृति की अमूल्य धरोहर मानी जाती है. 

3.कैसे काम करती है ये तकनीक?  

कैसे काम करती है ये तकनीक?  
3

इसमें दीवारों के लिए लकड़ी के बीम और स्तंभों का उपयोग किया जाता है और यह मिट्टी या ईंटों से भरी हुई होती है. क्योंकि इस तकनीक में संरचना लचीली होती है, इसलिए दीवारें लचीली बनाती हैं. इसी वजह से ये भूकंप आने पर झटकों को सह लेते हैं. इसमें दीवारों को छोटे-छोटे खंडों में बांट दिया जाता है और उन्हें लकड़ी के फ्रेमवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है.  

4.देवदार की लकड़ी 

देवदार की लकड़ी 
4

इन घरों को बनाने के लिए देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, यह लकड़ी न सिर्फ मजबूत होती है, बल्कि इसमें समय के साथ सिकुड़ने या फटने की संभावना भी बहुत कम रहती है. इसलिए घर की दीवारें, बीम और छत तक को बनाने में देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था. इसके बाद बाहर से दीवारों पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था. 
 

5.धज्जी दीवारी और कीटर क्रिबेज

धज्जी दीवारी और कीटर क्रिबेज
5

ताक के अलावा कश्मीरी घरों को बनाने के लिए 2 और तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, इसमें पहला है धज्जी दीवारी और दूसरा है कीटर क्रिबेज. धज्जी दीवारी में लकड़ी और ईंटों को जाली की तरह पिरोया जाता था, जिससे दीवारें हल्की और मजबूत रहती थीं. इसके अलावा बड़ी इमारतों को टिकाऊ बनाने के लिए कीटर क्रिबेज तकनीक अपनाई जाती थी, सभी शैलियों में एक चीज कॉमन थी और वो है लकड़ी का समझदारी से इस्तेमाल करना.  
 

6.भूकंप में नहीं डगमगाए ये घर 

भूकंप में नहीं डगमगाए ये घर 
6

साल 2005 में कश्मीर में आए बड़े भूकंप की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई, आधुनिक स्टील-कंक्रीट से बनी कई इमारतें ढह गईं. लेकिन,   ताक और धज्जी दीवारी से बने घर लगभग सुरक्षित रहे. यह बताता है कि सदियों पुरानी यह तकनीक आज भी कितनी प्रासंगिक है.  ये इमारतें भूकंप आने पर झूलती तो हैं, पर गिरती नहीं. यही इस पारंपरिक वास्तुकला की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है.   

