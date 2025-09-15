सदियों पुरानी Engineering! क्या है Kashmir की 'ताक-धज्जी दीवारी वास्तुकला', जिससे बने घरों पर नहीं पड़ता भूकंप का असर?

5 . धज्जी दीवारी और कीटर क्रिबेज

5

ताक के अलावा कश्मीरी घरों को बनाने के लिए 2 और तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, इसमें पहला है धज्जी दीवारी और दूसरा है कीटर क्रिबेज. धज्जी दीवारी में लकड़ी और ईंटों को जाली की तरह पिरोया जाता था, जिससे दीवारें हल्की और मजबूत रहती थीं. इसके अलावा बड़ी इमारतों को टिकाऊ बनाने के लिए कीटर क्रिबेज तकनीक अपनाई जाती थी, सभी शैलियों में एक चीज कॉमन थी और वो है लकड़ी का समझदारी से इस्तेमाल करना.

