Toxic Personality: ये 5 आदतें होती हैं टॉक्सिक लोगों की पहचान, इनसे बना लें दूरी, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे आप

6 . झूठ बोलने की आदत

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ऐसे लोग खुशियों भरी राह में ऐसे लोग रोड़ा साबित हो सकते हैं, जो हमेशा झूठ बोलते हों. ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ बोलकर किसी भी हद तक जा सकते हैं. यह आदत आपको बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. इसलिए ऐसे लोगों से खुद को जल्द से जल्द दूर कर लेने में ही भलाई है. (AI Image)

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