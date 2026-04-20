Toxic Personality: ये 5 आदतें होती हैं टॉक्सिक लोगों की पहचान, इनसे बना लें दूरी, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे आप

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 20, 2026, 05:18 PM IST
1.आपके जीवन में तो नहीं है टॉक्सिक इंसान
टॉक्सिक इंसान की पहचान कैसे की जाए यानी इस बारे ये कैसे जान सकते हैं कि हम किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रह रहे हैं. आज ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे टॉक्सिक इंसान की पहचान हो सकती है. आइए जानें इन आदतों के बारे में... (AI Image)
2.चालाक बनना
टॉक्सिक लोग हर कीमत पर अपना काम निकलाना चाहते हैं, चाहे इससे किसी को भारी नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े. ऐसे लोगों के आसपास होने से हमेशा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है और ये कभी किसी के दोस्त का भला चाहने वाले नहीं होते हैं.(AI Image)
3.सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते
टॉक्सिक लोग अपनी आदतों के कारण परेशानी में पड़ते रहते हैं और सबसे बड़ी बात इस तरह की स्थिति में वे पैनिक होकर सभी के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं. इसके अलावा परेशानी में पड़ने पर वे विक्टिम कार्ड प्ले कर किसी अन्य को अपनी गलती के लिए फंसाने से भी पीछे नहीं हटते हैं. (AI Image)
4.हर हाल में आगे रहने की सोचना
टॉक्सिक लोगों के लिए सही गलत कोई मायने नहीं रखता है. ऐसे लोग हर हाल में हर चीज में सबसे आगे रहना चाहते हैं. इसके अलावा ऐसे लोग किसी और की तारीफ सहन नहीं कर पाते हैं और बॉस व सीनियर से साथ काम करने वालों की झूठी शिकायत तक करते हैं. (AI Image)
5.ड्रामा करने की आदत
टॉक्सिक लोग अपने आप को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के रूप में देखना चाहते हैं. इतना ही नहीं कई बार लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ड्रामा तक करते हैं और जान कर बहस और लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देते हैं. ये अपने आप को वल्नरेबल बनाकर पेश करते हैं ताकि सभी की सहानुभूति बटोर सकें. (AI Image)
6.झूठ बोलने की आदत
ऐसे लोग खुशियों भरी राह में ऐसे लोग रोड़ा साबित हो सकते हैं, जो हमेशा झूठ बोलते हों. ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ बोलकर किसी भी हद तक जा सकते हैं. यह आदत आपको बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. इसलिए ऐसे लोगों से खुद को जल्द से जल्द दूर कर लेने में ही भलाई है. (AI Image)
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