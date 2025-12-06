दुनिया के टॉप 10 देश जहां महिलाएं फील करती हैं खुद बेहद सुरक्षित, जानें भारत इस लिस्ट में कहां करता है स्टैंड 

लाइफस्टाइल
Dec 06, 2025
1.महिलाओं की सुरक्षा की कसौटी क्या है?
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज भी कई शंकाएं रहती हैं. लोग अकेले बाहर जाने से डरते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में महिलाओं के लिए कुछ सबसे सुरक्षित देश भी हैं? जहां महिलाएं न केवल शारीरिक रूप से सुरक्षित होती हैं बल्कि मेंटली भी सेफ फील करती हैं. ये जानने से पहले की विश्व में कौन से देश ऐसे हैं जहां महिलाएं खुद को सेफ फील करती हैं, ये जान लें कि महिलाओं के लिए सुरक्षा का क्या अर्थ है?
2.महिलाओं के लिए सुरक्षा का क्या अर्थ है?
जब कोई महिला बाहर जाती है तो बिना किसी डर के चल पाना, रात में अकेले यात्रा करना, समूह में भी सुरक्षित महसूस करना. ये सभी सच्ची सुरक्षा के सूचक हैं. दुनिया में बहुत कम देश इन मानकों पर खरे उतरते हैं. ऐसे देश भी हैं जहाँ कानून सिर्फ़ किताबों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका पालन भी होता है. महिला शांति और सुरक्षा (डब्ल्यूपीएस) सूचकांक 2025 इस बात को पुख्ता तौर पर दर्शाता है. तो चलिए जानें महिला सुरक्षा के मामले में टॉप पर कौन से देश हैं.
3.डेनमार्क पहले स्थान पर
डेनमार्क का पहला स्थान इसलिए है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ़ पुलिसिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी नीतियों के हर स्तर पर परिलक्षित होती है. महिलाओं के पास ज़्यादा अवसर हैं. उत्पीड़न के ख़िलाफ़ कड़े कदम उठाए गए हैं. एक ऐसा समाज जहाँ लैंगिक भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है. शिक्षा, राजनीति और कंपनी के फ़ैसलों में महिलाएँ स्वाभाविक रूप से अग्रणी भूमिका निभाती हैं. लिंग आधारित अपराध बहुत कम होते हैं.
4.आइसलैंड दूसरे स्थान पर
दूसरे स्थान पर, आइसलैंड महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है. यहाँ महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने के अच्छे अवसर हैं. कार्यबल में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है. घरेलू हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध कड़े कानून हैं. इन उपायों के कारण, आइसलैंड एक 'सुरक्षित क्षेत्र' बन गया है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान होता है.
5.नॉर्वे और स्वीडन
तीसरे स्थान पर नॉर्वे और स्वीडन हैं. ये ऐसे देश हैं जो व्यवहार में लैंगिक समानता का प्रदर्शन करते हैं. राजनीति, न्यायपालिका और प्रशासन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. यहाँ न्यायिक प्रक्रिया तेज़ और निष्पक्ष है. अपराधों के लिए तुरंत सज़ा मिलती है. वहाँ महिलाओं की सुरक्षा कोई राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि समाज में निहित एक मूल्य है.
6.पाँचवें स्थान पर फिनलैंड है
पांचवें स्थान पर स्थित फ़िनलैंड अपनी सुरक्षा के साथ-साथ महिलाओं की उन्नति के लिए भी जाना जाता है. संसद और मंत्रिमंडल में महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व है. यहाँ उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं. रात में अकेले यात्रा करना सुरक्षित है. यहाँ महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान दोनों प्राप्त हैं.
7.7 से 10 की लिस्ट में ये देश हैं शामिल
महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सात से 10 की लिस्ट में स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड शामिल हैं. हालांकि भारत भी 10वें नंबर पर स्टैंड करता है लेकिन न्यूजीलैंड कुछ मामलों में भारत से ज्यादा सेफ माना जाता है.
8.भारत में महिलाओं सुरक्षा की स्थिति क्या है?
भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति मिश्रित है.कई शहरों में सुरक्षा बेहतर हुई है. जागरूकता और रिपोर्टिंग बढ़ी है लेकिन स्ट्रीट हरासमेंट, घरेलू हिंसा और साइबर क्राइम अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं. महिला सुरक्षा का वास्तविक स्तर तब बेहतर माना जाता है जब महिलाएं बिना डर के बाहर निकल सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुरक्षित हो, कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल हो. कानून मजबूत हों और न्याय तेज़ मिले. भारत इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन अभी भी कई देशों की तुलना में सुधार की काफी गुंजाइश है.
