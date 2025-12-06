दुनिया के टॉप 10 देश जहां महिलाएं फील करती हैं खुद बेहद सुरक्षित, जानें भारत इस लिस्ट में कहां करता है स्टैंड 

2 . महिलाओं के लिए सुरक्षा का क्या अर्थ है?

2

जब कोई महिला बाहर जाती है तो बिना किसी डर के चल पाना, रात में अकेले यात्रा करना, समूह में भी सुरक्षित महसूस करना. ये सभी सच्ची सुरक्षा के सूचक हैं. दुनिया में बहुत कम देश इन मानकों पर खरे उतरते हैं. ऐसे देश भी हैं जहाँ कानून सिर्फ़ किताबों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका पालन भी होता है. महिला शांति और सुरक्षा (डब्ल्यूपीएस) सूचकांक 2025 इस बात को पुख्ता तौर पर दर्शाता है. तो चलिए जानें महिला सुरक्षा के मामले में टॉप पर कौन से देश हैं.

