Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 14, 2025, 08:16 AM IST
1.Toothpaste Hacks in Hindi
Toothpaste Hacks In Hindi: हममें से ज्यादातर लोग टूथपेस्ट का उपयोग केवल अपने दांतों को साफ करने और चमकाने तक ही सीमित समझते हैं. लेकिन रोजाना इस्तेमाल होने वाला यह उत्पाद वास्तव में एक मल्टीटास्कर है और इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो आपके घर और दैनिक जीवन के कई मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं. यहां टूथपेस्ट के 7 ऐसे कमाल के हैक्स दिए गए हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे..
2.Silver Jwellery Cleaning Hacks
समय के साथ सिल्वर की ज्वेलरी हवा के संपर्क में आने से काली पड़ जाती है और अपनी चमक खो देती है. ज्वेलरी पर थोड़ा-सा सफ़ेद टूथपेस्ट लगाएं और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. फिर एक नरम ब्रश से हल्के हाथ से रगड़कर धो लें. टूथपेस्ट में मौजूद अपघर्षक कण बिना नुकसान पहुंचाए टार्निश को हटा देते हैं और चमक वापस आ जाती है.
3.Improve Smartphone Screen
टूथपेस्ट हल्के खरोंचों को बफ करने का काम करता है. एक नरम कपड़े पर टूथपेस्ट की थोड़ी-सी मात्रा लें और हल्के खरोंच पर गोलाकार गति में धीरे से रगड़ें. तुरंत बाद एक साफ कपड़े से पोंछ लें. ज़्यादा रगड़ने से बचें. यह सिर्फ हल्के, सतह के खरोंचों के लिए है.
4.Shoes Cleaning hacks
सफेद जूतों के रबर वाले किनारे पर लगे जिद्दी दागों को हटाने के लिए यह तरीका सबसे बेस्ट है. एक पुराने टूथब्रश पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं और जूतों के रबर सोल पर हल्के से रगड़ें. फिर गीले कपड़े से पोंछ लें. दाग और गंदगी आसानी से साफ हो जाती है और जूते नए जैसे चमकने लगते हैं.
5.White Cloth Cleaning with Toothpaste
कपड़ों पर लगे स्याही या लिपस्टिक के दागों के लिए टूथपेस्ट एक प्री-ट्रीटमेंट का काम करता है. दाग वाली जगह पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं, कुछ देर रगड़ें और फिर धोने से पहले कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें. टूथपेस्ट दाग को ढीला करने में मदद करता है, जिससे वह धोने पर आसानी से निकल जाता है.
6.Wall Cleaning Tips
अगर बच्चों ने गलती से दीवारों पर क्रेयॉन या पेंसिल के निशान बना दिए हैं, तो टूथपेस्ट तुरंत काम आता है. निशान वाली जगह पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं और एक गीले कपड़े या स्पंज से धीरे-धीरे पोंछें. निशान बिना रंग खराब किए मिट जाते हैं.
7.Steel Tap Cleaning
बाथरूम या किचन में नल पर लगे पानी के दाग और गंदगी को हटाने के लिए. थोड़ा टूथपेस्ट लगाकर रगड़ें और पानी से धो लें. क्रोम फिटिंग्स पर पड़ी धुंधलाहट दूर हो जाती है और वे चमकदार दिखने लगती हैं.
8.Toothpaste Uses as a Facepack
अचानक निकल आए मुंहासों को रातों-रात सुखाने के लिए टूथपेस्ट एक आसान घरेलू उपाय है. सोने से पहले मुंहासे पर थोड़ा-सा सफेद टूथपेस्ट लगाएं. सुबह उठकर ठंडे पानी से धो लें. टूथपेस्ट में मौजूद बेकिंग सोडा और अल्कोहल मुंहासे को सुखाने और सूजन कम करने में मदद करते हैं.