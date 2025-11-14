FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Counting Update: एनडीए को 160 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

Toothpaste Hacks In Hindi: टूथपेस्ट केवल दांतों को चमकाने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह सिल्वर ज्वेलरी चमकाने, चेहरे पर लगाने, जूतों के दाग हटाने तक कई कामों को आसान बनाता है. इस लेख में हम आपको रोजमर्रा के कामों को आसान करने वाले टूथपेस्ट हैक्स बताएंगे.

Pragya Bharti | Nov 14, 2025, 08:16 AM IST

1.Toothpaste Hacks in Hindi

Toothpaste Hacks in Hindi
1

Toothpaste Hacks In Hindi: हममें से ज्यादातर लोग टूथपेस्ट का उपयोग केवल अपने दांतों को साफ करने और चमकाने तक ही सीमित समझते हैं. लेकिन रोजाना इस्तेमाल होने वाला यह उत्पाद वास्तव में एक मल्टीटास्कर है और इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो आपके घर और दैनिक जीवन के कई मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं. यहां टूथपेस्ट के 7 ऐसे कमाल के हैक्स दिए गए हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे..

Advertisement

2.Silver Jwellery Cleaning Hacks

Silver Jwellery Cleaning Hacks
2

समय के साथ सिल्वर की ज्वेलरी हवा के संपर्क में आने से काली पड़ जाती है और अपनी चमक खो देती है. ज्वेलरी पर थोड़ा-सा सफ़ेद टूथपेस्ट लगाएं और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. फिर एक नरम ब्रश से हल्के हाथ से रगड़कर धो लें. टूथपेस्ट में मौजूद अपघर्षक कण बिना नुकसान पहुंचाए टार्निश को हटा देते हैं और चमक वापस आ जाती है.

3.Improve Smartphone Screen

Improve Smartphone Screen
3

टूथपेस्ट हल्के खरोंचों को बफ करने का काम करता है. एक नरम कपड़े पर टूथपेस्ट की थोड़ी-सी मात्रा लें और हल्के खरोंच पर गोलाकार गति में धीरे से रगड़ें. तुरंत बाद एक साफ कपड़े से पोंछ लें. ज़्यादा रगड़ने से बचें. यह सिर्फ हल्के, सतह के खरोंचों के लिए है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

4.Shoes Cleaning hacks

Shoes Cleaning hacks
4

सफेद जूतों के रबर वाले किनारे पर लगे जिद्दी दागों को हटाने के लिए यह तरीका सबसे बेस्ट है. एक पुराने टूथब्रश पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं और जूतों के रबर सोल पर हल्के से रगड़ें. फिर गीले कपड़े से पोंछ लें. दाग और गंदगी आसानी से साफ हो जाती है और जूते नए जैसे चमकने लगते हैं.

TRENDING NOW

5.White Cloth Cleaning with Toothpaste

White Cloth Cleaning with Toothpaste
5

कपड़ों पर लगे स्याही या लिपस्टिक के दागों के लिए टूथपेस्ट एक प्री-ट्रीटमेंट का काम करता है. दाग वाली जगह पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं, कुछ देर रगड़ें और फिर धोने से पहले कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें. टूथपेस्ट दाग को ढीला करने में मदद करता है, जिससे वह धोने पर आसानी से निकल जाता है.

6.Wall Cleaning Tips

Wall Cleaning Tips
6

अगर बच्चों ने गलती से दीवारों पर क्रेयॉन या पेंसिल के निशान बना दिए हैं, तो टूथपेस्ट तुरंत काम आता है. निशान वाली जगह पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं और एक गीले कपड़े या स्पंज से धीरे-धीरे पोंछें. निशान बिना रंग खराब किए मिट जाते हैं.

7.Steel Tap Cleaning

Steel Tap Cleaning
7

बाथरूम या किचन में नल पर लगे पानी के दाग और गंदगी को हटाने के लिए. थोड़ा टूथपेस्ट लगाकर रगड़ें और पानी से धो लें. क्रोम फिटिंग्स पर पड़ी धुंधलाहट दूर हो जाती है और वे चमकदार दिखने लगती हैं.

8.Toothpaste Uses as a Facepack

Toothpaste Uses as a Facepack
8

अचानक निकल आए मुंहासों को रातों-रात सुखाने के लिए टूथपेस्ट एक आसान घरेलू उपाय है. सोने से पहले मुंहासे पर थोड़ा-सा सफेद टूथपेस्ट लगाएं. सुबह उठकर ठंडे पानी से धो लें. टूथपेस्ट में मौजूद बेकिंग सोडा और अल्कोहल मुंहासे को सुखाने और सूजन कम करने में मदद करते हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Delhi Car Blast:दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
Delhi blasts: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Vidhan Sabha Chunav 2025: 35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 5 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 3 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE