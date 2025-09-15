ज्यादा तनाव भी पीठ-कमर, पैर और गर्दन में देता है दर्द, जानें क्या है फाइब्रोमायल्जिया जो शरीर को इमोशनली भी करता है डैमेज 

7 . फाइब्रोमायल्जिया क्या कभी ठीक हो सकता है?

7

फाइब्रोमायल्जिया (Fibromyalgia) पूरी तरह से ठीक नहीं होता है और आमतौर पर यह जीवन भर रहने वाली स्थिति है, लेकिन इसके लक्षणों से राहत पाने के लिए कई दवाएं हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव कर हेल्दी लाइफ जी जा सकती है. हालांकि आप कुछ समय के लिए लक्षणों से मुक्त रह सकते हैं, लेकिन फिर से लक्षण आ सकते हैं. डॉक्टर दवा, व्यायाम, तनाव प्रबंधन, फिजियोथेरेपी, और परामर्श के संयोजन से लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं ताकि आप एक सामान्य जीवन जी सकें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.