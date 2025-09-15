FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

ज्यादा तनाव भी पीठ-कमर, पैर और गर्दन में देता है दर्द, जानें क्या है फाइब्रोमायल्जिया जो शरीर को इमोशनली भी करता है डैमेज 

अगर आपको लगता है कि कमर-पीठ, पैर या गर्दन में दर्द केवल हड्डियों या नसों के कारण होता है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है. क्योंकि तनाव की वजह से भी शरीर में दर्द रह सकता है और ये फाइब्रोमायल्जिया नाम की बीमारी की वजह भी बनता है.

Sep 15, 2025

1.क्या होता है फाइब्रोमायल्जिया?

क्या होता है फाइब्रोमायल्जिया?
1

फाइब्रोमायल्जिया एक दीर्घकालिक, लंबे समय तक रहने वाला दर्द जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है.जिसकी वजह से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) अतिसंवेदनशील हो जाता है, जिससे दर्द की अनुभूति बढ़ जाती है. फाइब्रोमायल्जिया के मरीजों को अक्सर  पीठ-कमर, पैर और गर्दन में दर्द रहता है साथ ही थकान, नींद न आना, याददाश्त और एकाग्रता में समस्या, तथा अवसाद या सिरदर्द जैसे अन्य लक्षण महसूस होते हैं. 
 

2.फाइब्रोमायल्जिया का कारण और ट्रिगर

फाइब्रोमायल्जिया का कारण और ट्रिगर
2

फाइब्रोमायल्जिया का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है लेकिन शारीरिक चोट (जैसे, कार दुर्घटना), संक्रमण (जैसे, एपस्टीन-बार वायरस), सर्जरी, या महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव की वजह से होता है. कई बार वंशानुगत जीन कुछ व्यक्तियों को फाइब्रोमायल्जिया विकसित करने के लिए अधिक संवेदनशील बना सकते हैं. 
 

3.इमोशनल स्ट्रेस बीमारी का बनाता है गंभीर 

इमोशनल स्ट्रेस बीमारी का बनाता है गंभीर 
3

गंभीर भावनात्मक तनाव भी फाइब्रोमायल्जिया के लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है क्योंकि तनाव से शरीर की हाइपोथैलेमिक-पिट्यूटरी-एड्रेनल (HPA) अक्ष में परिवर्तन हो सकता है, जो फाइब्रोमायल्जिया के लक्षण पैदा कर सकता है.फाइब्रोमायल्जिया के लक्षण और इस स्थिति के साथ जीना खुद तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.  
 

4.फाइब्रोमायल्जिया के कुछ अन्य लक्षण

फाइब्रोमायल्जिया के कुछ अन्य लक्षण
4

फाइब्रोमायल्जिया के कुछ अन्य लक्षण जो तनाव के कारण बढ़ सकते हैं, उनमें शामिल हैं: नींद की समस्या, थकान, सिरदर्द, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी दिक्कतें भी होती हैं.
 

5.अकेलापन बढ़ाता है दर्द

अकेलापन बढ़ाता है दर्द
5

कई बार ये दर्द लोगो के बीच रहकर कम महसूस होता है क्योंकि दिमाग का ध्यान तनाव या दर्द से हट जाता है. लेकिन जैसे ही इंसान अकेला होता हो उसका दर्द बढ़ने लगाता है. क्योंकि तनाव हावी होता है और फोकस शरीर के दर्द पर चला जाता है.

6.फाइब्रोमायल्जिया को कैसे ठीक करें?

फाइब्रोमायल्जिया को कैसे ठीक करें?
6

कोई इलाज नहीं: फाइब्रोमायल्जिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है. कुछ दवाएं एसओएस यानी इमरजेंसी में दर्द में दी जाती हैं लेकिन ये तभी तक दर्द ठीक रखती हैं जब तक इनका असर होता है. इसलिए इस बीमारी को खत्म करने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक थेरेपी भी लेनी चाहिए. साथ ही मेडिटेशन का सहारा लें ताकि तनाव न हो. हॉट-कोल्ड मसाज भी राहत देती है.

7.फाइब्रोमायल्जिया क्या कभी ठीक हो सकता है?

फाइब्रोमायल्जिया क्या कभी ठीक हो सकता है?
7

फाइब्रोमायल्जिया (Fibromyalgia) पूरी तरह से ठीक नहीं होता है और आमतौर पर यह जीवन भर रहने वाली स्थिति है, लेकिन इसके लक्षणों से राहत पाने के लिए कई दवाएं हैं और लाइफस्टाइल में बदलाव कर हेल्दी लाइफ जी जा सकती है. हालांकि आप कुछ समय के लिए लक्षणों से मुक्त रह सकते हैं, लेकिन फिर से लक्षण आ सकते हैं. डॉक्टर दवा, व्यायाम, तनाव प्रबंधन, फिजियोथेरेपी, और परामर्श के संयोजन से लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं ताकि आप एक सामान्य जीवन जी सकें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 

