Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 

6 . गीली और फीकी जीभ

ऐसा ज़ुकाम या कमजोरी के कारण होता है. वहीं मानसिक तनाव भी जीभ को प्रभावित करता है. मानसिक तनाव या ज़्यादा सोचने का असर जीभ पर भी दिखता है और कई बार जीभ पर ज़्यादा चिकनाई होने का संकेत यह होता है कि आप या तो परेशान हैं या बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

