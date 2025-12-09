Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 

गोवा क्लब अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर, गोवा पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस को चिट्ठी लिखी | राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार- राहुल ने चुनाव आयोग को धमकी दी, ये उनकी अज्ञानता का परिचय और वोटर्स का अपमान है | अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में वंदे मातरम् पर विपक्षी नेताओं के बयानों का जिक्र, शाह ने 9 घटनाओं का जिक्र किया | घुसपैठियों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 09, 2025, 05:19 PM IST
1.जीभ से कैसे पता चलती है बीमारी?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीभ एक ऐसा अंग है जिसके रंग, नमी और सतह को देखकर शरीर के अंदर की स्थिति का पता लगाया जा सकता है. आमतौर पर जीभ गुलाबी और हल्की गर्म होती है. ऐसे में अगर इसका रंग या बनावट बदल जाए, तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है.
2.बुखार, खराब पाचन से लेकर कैंसर तक का राज
जीभ पर दिखने वाला बदलाव पाचन तंत्र की समस्या, मानसिक तनाव से लेकर कैंसर तक का राज खोलता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीभ अगर बहुत सूखी हो, बहुत गीली हो, सफेद परत जमी हो या फिर उसका रंग असामान्य हो तो इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
3.जीभ पर सफेद परत दिखना
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जीभ पर सफेद परत फंगल इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. यह समस्या आमतौर पर बच्चों, बुजुर्गों, फेफड़ों के मरीजों या डायबिटीज के मरीजों में देखी जाती है. इसके अलावा कई मामलों में एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है.
4.जीभ का रंग नीला, बैंगनी, काला या भूरा दिखना
नीली या बैंगनी जीभ दिल या फेफड़ों की बीमारी का संकेत हो सकती हैं. इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी या विटामिन B2 की कमी भी इसका कारण भी ऐसा हो सकता है. वहीं जीभ अगर काली या भूरी दिख रही है तो यह स्मोकिंग, मुंह की गंदगी, मुंह सूखने या दवाओं के असर का संकेत हो सकता है.
5.लाल जीभ
शरीर में गर्मी या बुखार की वजह से जीभ का रंग लाल हो सकता है. इसके अलावा फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी भी इसका कारण बन सकती है. वहीं बच्चों में यह स्कार्लेट फीवर या कावासाकी बीमारी का लक्षण माना जाता है.
6.गीली और फीकी जीभ
ऐसा ज़ुकाम या कमजोरी के कारण होता है. वहीं मानसिक तनाव भी जीभ को प्रभावित करता है. मानसिक तनाव या ज़्यादा सोचने का असर जीभ पर भी दिखता है और कई बार जीभ पर ज़्यादा चिकनाई होने का संकेत यह होता है कि आप या तो परेशान हैं या बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.