जिम में न आए हार्ट अटैक इसलिए कराएं पहले ये 5 फिजिकल टेस्ट, 30+लोगों के लिए है ये जांच जरूरी

लाइफस्टाइल
Aug 11, 2025
1.जिम के प्रति बढ़ा है क्रेज
लगभग हर कोई अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए जिम जाता है. कई लोग वज़न कम करने और ताकत बढ़ाने के लिए काम के दौरान भी व्यायाम करना नहीं भूलते. हालाँकि, इस जिम करते समय कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अनजाने में ही हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.
2.जिम से पहले शारीरिक जांच जरूरी
कई लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा वज़न उठाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है. कई लोग तो बिना किसी वजह के वर्कआउट करते हैं. कई लोगों को ये वर्कआउट करते हुए दिल का दौरा भी पड़ जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, जिम में एक्सरसाइज़ करने वालों को शारीरिक जांच करवाने की सलाह दी गई है.
3.30+ लोगों की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है
अगर हम भारी वजन ठीक से नहीं उठाते हैं, तो हमारा रक्तचाप बढ़ सकता है. भारी वजन के साथ व्यायाम करने पर रक्तचाप बढ़ना सामान्य है. हालांकि, अगर किसी को दिल की समस्या है, तो उन्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत है. 30+ लोगों की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है. हाल ही में एक मामला ऐसा भी आया था जिसमें एक युवक को ट्रेडमिल पर चलते समय दिल का दौरा पड़ा. अस्पताल ले जाने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका.
4.शरीर में कोई लक्षण न होने पर भी नियमित जांच जरूरी
पोस्टमार्टम से पता चला कि युवक को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी थी. इस बीमारी के कारण हृदय की मांसपेशियां असामान्य रूप से मोटी हो जाती हैं. यह बीमारी शरीर में चुपचाप बढ़ती है. इसलिए, जल्द डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. शरीर में कोई लक्षण न होने पर भी नियमित जांच जरूरी है.
5.5 शारीरिक परीक्षण जरूरी
अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और आपके परिवार में दिल की समस्याओं का इतिहास रहा है, तो आपको पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. यहां 5 शारीरिक परीक्षण दिए गए हैं जो जिम जाने वालों को ज़रूर करवाने चाहिए.
6.ईसीजी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम)
यह परीक्षण एक बहुत ही सामान्य लेकिन बेहद प्रभावी शारीरिक परीक्षण है. यह परीक्षण अतालता के साथ-साथ दिल के दौरे के लक्षणों का भी पता लगाता है. यह दर्द रहित परीक्षण है, और जिम जाने वाले लोगों को इसे ज़रूर करवाना चाहिए.
7.2डी इको (इकोकार्डियोग्राफी)
यह एक अल्ट्रासाउंड परीक्षण है जो हृदय के आकार और कार्य का आकलन कर सकता है. इस परीक्षण से एचसीएम, वाल्व संबंधी विकार और विभिन्न हृदय संबंधी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है.
8.टीएमटी (ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट)
एक ऐसा परीक्षण है जो शारीरिक तनाव के ज़रिए किया जाता है. इस परीक्षण के दौरान, आपको ट्रेडमिल पर चलने के लिए कहा जाएगा और साथ ही हृदय की कार्यक्षमता भी मापी जाएगी. इस परीक्षण से हृदय की धमनियों और रक्त प्रवाह की स्थिति को समझा जा सकता है.
9.ट्रोपोनिन और एनटी-प्रोबीएनपी
रक्त परीक्षण हैं जिनसे हृदय संबंधी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है. यह रोग शरीर में चुपचाप बढ़ सकता है, भले ही इसके शुरुआती लक्षण न दिखें.
10.एचएस-सीआरपी और ईएसआर (एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट)
ये ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हृदय की सूजन का पता लगाया जा सकता है. इन परीक्षणों में उच्च स्तर हृदय रोग के उच्च जोखिम का संकेत देते हैं.
11.लिपिड प्रोफाइल और HbA1c
लिपिड प्रोफाइल परीक्षण कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को मापते हैं. ये दोनों रोग हृदय को नुकसान पहुँचाते हैं. इसलिए, यदि समय रहते पता चल जाए, तो आहार और दवा के माध्यम से इस रोग को ठीक किया जा सकता है.
12.ध्यान दें ये बात
ये टेस्ट करवाना बेहद ज़रूरी है. अगर आप जिम नहीं जाते, तो ये टेस्ट करवा सकते हैं. इसे न छोड़ें और समय रहते अपने शरीर का ध्यान रखें. अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, तो ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है.
