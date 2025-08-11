जिम में न आए हार्ट अटैक इसलिए कराएं पहले ये 5 फिजिकल टेस्ट, 30+लोगों के लिए है ये जांच जरूरी

3 . 30+ लोगों की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है

अगर हम भारी वजन ठीक से नहीं उठाते हैं, तो हमारा रक्तचाप बढ़ सकता है. भारी वजन के साथ व्यायाम करने पर रक्तचाप बढ़ना सामान्य है. हालांकि, अगर किसी को दिल की समस्या है, तो उन्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत है. 30+ लोगों की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है. हाल ही में एक मामला ऐसा भी आया था जिसमें एक युवक को ट्रेडमिल पर चलते समय दिल का दौरा पड़ा. अस्पताल ले जाने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका.