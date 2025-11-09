पानी गर्म करने वाले रॉड पर जम गई है सफेद परत, इस आसान तरीके से चुटकियों में करें साफ

फरीदाबाद से आगे बढ़ी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा, अनिरुद्धाचार्य भी हुए शामिल, पदयात्रा में उमड़ी भारी भीड़ | पूर्णिया में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- यूपी के लोग यहां वोट देने आ रहे हैं | महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा!150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Nov 09, 2025, 03:38 PM IST
1.कैसे जमती ये परत
यह परत पानी में मौजूद मिनरल्स के कारण बनती है. हालांकि इस सफेद परत को हटाना बहुत मुश्किल काम होता है. पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं. जब रॉड पानी गर्म करती है, तो ये मिनरल्स रॉड पर जम जाते हैं और एक सफेद परत बना लेते हैं.
2.नुकसान
इनका नुकसान ये होता है कि ये जब रॉड पर सफेद परत जम जाती है तो यह गर्माहट को पानी तक पहुंचने से रोकती है और पानी देर में गर्म होता है इस वजह से बिजली की भी ज्यादा खपत होती है.
3.कैरोसिन ऑयल
इसे हटाने के लिए रॉड के ठंडे होने पर सफेद परत पर कैरोसिन ऑयल अच्छी तरह से लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. उसके बाद एक सूखे या हल्के गीले कपड़े की मदद से हल्के हाथों से घिसकर साफ करें.
4.हाइड्रोजन पेरोक्साइड
कैरोसिन तेल परत को मुलायम कर देता है, जिससे वह आसानी से निकल जाती है. 2 लीटर पानी में 5-6 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर एक घोल तैयार करें. इस घोल में रॉड को कुछ देर के लिए डुबोकर रखें. यह घोल सफेद पपड़ी को हटाने में मदद करता है.
5.नींबू और नमक की साहयता
रॉड को साफ करने के लिए आप नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं इसमें चूना एड करके आप इसे ज्यादा असरदार बना सकते हैं. ऐसे में चूना और नमक का पेस्ट बनाएं. ये पेस्ट रॉड पर लगाने के 4 मिनट बाद नींबू से रब करें. इससे रॉड तुरंत नए जैसी चमक जाएंगी.