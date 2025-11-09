FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

पानी गर्म करने वाले रॉड पर जम गई है सफेद परत, इस आसान तरीके से चुटकियों में करें साफ

सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है. इस मौसम में ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. ऐसे में वे पानी गर्म करने के लिए गैस गीजर या इमर्शन रोड का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ज्यादा समय तक यूज करने से इमर्शन रोड पर सफेद परत जम जाती है आइए जानते है इसे कैसे साफ कर सकते है. 

सुमित तिवारी | Nov 09, 2025, 03:38 PM IST

1.कैसे जमती ये परत

कैसे जमती ये परत
1

यह परत पानी में मौजूद मिनरल्स के कारण बनती है. हालांकि इस सफेद परत को हटाना बहुत मुश्किल काम होता है. पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं. जब रॉड पानी गर्म करती है, तो ये मिनरल्स रॉड पर जम जाते हैं और एक सफेद परत बना लेते हैं.

2.नुकसान

नुकसान
2

इनका नुकसान ये होता है कि ये जब रॉड पर सफेद परत जम जाती है तो यह गर्माहट को पानी तक पहुंचने से रोकती है और पानी देर में गर्म होता है इस वजह से बिजली की भी ज्यादा खपत होती है. 

3.कैरोसिन ऑयल

कैरोसिन ऑयल
3

इसे हटाने के लिए रॉड के ठंडे होने पर सफेद परत पर कैरोसिन ऑयल अच्छी तरह से लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. उसके बाद एक सूखे या हल्के गीले कपड़े की मदद से हल्के हाथों से घिसकर साफ करें.
 

4.हाइड्रोजन पेरोक्साइड

हाइड्रोजन पेरोक्साइड
4

कैरोसिन तेल परत को मुलायम कर देता है, जिससे वह आसानी से निकल जाती है. 2 लीटर पानी में 5-6 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर एक घोल तैयार करें. इस घोल में रॉड को कुछ देर के लिए डुबोकर रखें. यह घोल सफेद पपड़ी को हटाने में मदद करता है.

TRENDING NOW

5.नींबू और नमक की साहयता

नींबू और नमक की साहयता
5

रॉड को साफ करने के लिए आप नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं इसमें चूना एड करके आप इसे ज्यादा असरदार बना सकते हैं. ऐसे में चूना और नमक का पेस्ट बनाएं. ये पेस्ट रॉड पर लगाने के 4 मिनट बाद नींबू से रब करें. इससे रॉड तुरंत नए जैसी चमक जाएंगी.

