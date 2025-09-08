ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

1 . स्टील वूल का करें इस्तेमाल

1

बर्तन साफ करने वाला स्टील वूल का इस्तेमल आप कैंची की धार तेज करने में कर सकते हैं. कंटेंट क्रिएटर शिप्रा की इस ट्रिक से आप पुरानी कैंची को भी नई जैसी बना सकते हैं. कैंची की ब्लेड को खोलने के बाद उसपर स्टील वूल रगड़ें. इसके छोटे-छोटे रेशे से कैंची की ब्लेड पर फ्रिक्शन होता है, जिससे कैंची की धार तेज होती है.