ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

लाइफस्टाइल
1.स्टील वूल का करें इस्तेमाल
बर्तन साफ करने वाला स्टील वूल का इस्तेमल आप कैंची की धार तेज करने में कर सकते हैं. कंटेंट क्रिएटर शिप्रा की इस ट्रिक से आप पुरानी कैंची को भी नई जैसी बना सकते हैं. कैंची की ब्लेड को खोलने के बाद उसपर स्टील वूल रगड़ें. इसके छोटे-छोटे रेशे से कैंची की ब्लेड पर फ्रिक्शन होता है, जिससे कैंची की धार तेज होती है.
2.नमक से करें कैंची की धार तेज
कैंची की धार को घर पर ही आसानी से तेज करने के लिए आप नमक वाला हैक अपना सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लें और उसे कैंची के बीच रखकर उसे बंद करें और खोलें. नमक के दाने कैंची की ब्लेड को धारदार बनाने में कारगर होता है.
3.एल्यूमीनियम फॉइल से कैसे करें कैंची की धार तेज
आप फॉइल पेपर का एक टुकड़ा लेकर उसे कई परतों में मोड़ लें. इसके बाद, इसे कैंची की मदद से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें. ऐसा कई बार करने से कैंची की धार तेज हो सकती है.
4.सैंडपेपर की मदद से ऐसे करें कैंची की धार तेज
सैंडपेपर भी कैंची की धार को तेज करने में भी बहुत प्रभावी होता है. एक सैंडपेपर का एक टुकड़ा लें और उसे कैंची से काटें. इसकी खुरदरी सतह से कैंची की ब्लेड पर फ्रिक्शन होती है और वह उसकी धार तेज होती है.
5.ग्लास जार भी आएगा काम
कैंची की धार को तेज करने में आप एक पुराने ग्लास जार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए ग्लास जार को उल्टा पकड़कर कैंची को उसकी गर्दन पर चलाएं. ग्लास की सख्त सतह कैंची की धार को तेज करने में मदद करती है.
6.शार्पनिंग स्टोन से करें कैंची की धार तेज
इसके लिए सबसे पहले, शार्पनिंग स्टोन के नीचे एक टॉवल रखें और उसे पानी से या होनिंग ऑइल से लुब्रिकेट कर लें. इसके बाद, कैंची की ब्लेड्स को अलग-अलग कर दें. फिर, हर एक ब्लेड को अलग से शार्प करें.