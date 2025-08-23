TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...

4 . भारत-चीन संबंधों के बाद दिखा असर

गौरतलब है कि टिकटॉक वेबसाइट ऐसे समय में एक्सेस की जा रही है जब भारत-चीन संबंधों को बहाल करने के लिए बातचीत चल रही है और उसका ही असर दिखने लगा है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों पर टैरिफ लगाए जाने के बाद, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. मोदी को एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया गया था.