सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग
Neem Karoli Baba: इंसान की 4 बुरी आदतें जो नहीं होने देती हैं सफल, बनती हैं कामयाबी के रास्ते का कांटा
TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...
डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया
Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें
Baby Boy Names: बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट
Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान
Shani Amavasya 2025: आज शनि अमावस्या पर जरूर करें शनि चालीसा का पाठ, कम होंगे शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 23, 2025, 07:08 AM IST
1.क्या TikTok भारत में वापस आएगा?
चीनी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म TikTok के भारत में वापसी की चर्चा है. भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, पांच साल बाद, कुछ भारतीय यूज़र्स TikTok वेबसाइट पर फिर से पहुंच पा रहे हैं. इस बात पर बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या यह TikTok की वापसी का संकेत है. शुक्रवार से, कई यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर बताया है कि वेबसाइट काम कर रही है.
2.TikTok ऐप अभी उपलब्ध नहीं है
फ़िलहाल, भारत में सिर्फ़ TikTok वेबसाइट ही उपलब्ध है, जबकि यह ऐप Google Play Store या Apple App Store पर उपलब्ध नहीं है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेबसाइट का होमपेज खुलने पर भी, न्यूज़रूम या करियर पेज पर क्लिक करने पर यह संदेश आता है कि यह सेवा उपलब्ध नहीं है. TikTok की वापसी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.
3.2020 में भारत में TikTok पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
जून 2020 में, भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. इनमें टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र और कैमस्कैनर जैसे ऐप्स शामिल थे. केंद्र ने इन ऐप्स पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि ये "भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल थे."
4.भारत-चीन संबंधों के बाद दिखा असर
गौरतलब है कि टिकटॉक वेबसाइट ऐसे समय में एक्सेस की जा रही है जब भारत-चीन संबंधों को बहाल करने के लिए बातचीत चल रही है और उसका ही असर दिखने लगा है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों पर टैरिफ लगाए जाने के बाद, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. मोदी को एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया गया था.
5.लेकिन इसका ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं हैं
चीनी राजदूत ने यह भी कहा कि वह भारत के साथ एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं. गौरतलब है कि टिकटॉक वेबसाइट इस समय भारत में फिर से शुरू हो गई है हालांकि अब भी इसका ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं हैं
6.अमेरिका में TikTok संकट में
टिकटॉक पर प्रतिबंध न केवल भारत में, बल्कि अमेरिका में भी एक गर्म विषय बन गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर टिकटॉक को अमेरिकी कंपनियां खरीद लेती हैं, तो प्रतिबंध स्थगित किया जा सकता है. इस बीच, टिकटॉक के मालिक बाइटडांस ने घोषणा की है कि वह ब्रिटेन में अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रहा है और अपने संचालन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर केंद्रित कर रहा है.
7. 2020 में भारत में स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया था
बाइटडांस द्वारा 2017 में लॉन्च किए गए टिकटॉक को 2020 में भारत में स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था. हालांकि वेबसाइट अब पांच साल बाद फिर से उपलब्ध है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐप वापस आएगा या नहीं. कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, इस घटनाक्रम ने एक बार फिर भारतीय यूजर्स की रुचि जगा दी है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.