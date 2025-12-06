शिलाजीत का बाप है ये जंगली गोंद, मटर के दाने बराबर खाकर मुगल बढ़ाते थे ताकत और मानसिक सुकून  

6 . मटर के बराबर लेकर ही मिलती थी आद्भुत शक्ति

रॉ रेज़िन (काला/भूरा शुद्ध रेज़िन) दिन में केवल मटर के दाने के बराबर ही लेना होता है. यानी ¼–½ ग्राम लेकर ही आपकी स्टेमिना बढ़ जाती है. सुबह खाली पेट ¼ ग्राम और रात में अगर कमजोरी या सुस्ती महसूस हो तो ¼ ग्राम. 1 ग्राम/दिन से ज़्यादा लेना बहुत हानिकारक होता है क्योंकि रेज़िन मिनरल-डेंस होता है. इसे गुनगुने पानी में पूरी तरह से घुलने का बाद लेना होता या रात को गुनगुने दूध मेंपुरुषों में ऊर्जा/स्टैमिना बढ़ाने का पारंपरिक तरीका है.



