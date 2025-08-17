Twitter
Advertisement
Headlines

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता

Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और साथ ही नजर भी धुंधली तो आपको लिए आयुर्वेद में एक ऐसी दवा है जिसे खाने से मुंह का जायका भी बेहतर होगा और शरीर की कई परेशानियां भी दूर होंगी. इस चीज को ताकत का पावर हाउस कहा जाता है. नींद से लेकर बवासीर तक जैसी बीमारियों में ये फायदेमंद होती है.

ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 11:06 AM IST

1. आयुर्वेद में इसे ताकत का भंडार कहा गया है

आयुर्वेद में इसे ताकत का भंडार कहा गया है
1

हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन एक उम्र के बाद शरीर, खासकर हड्डियां, कमज़ोर होने लगती हैं. ऐसे में अक्सर जोड़ों में दर्द और हड्डियों के चटकने जैसी समस्याएं होती हैं. अक्सर डॉक्टर घुटनों के दर्द के लिए घुटना प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प बताते हैं. ऐसे में अगर आप अपने आहार में रोज एक खास मीठी चीज लेना शुरू करें तो आपकी कई समस्याएं शायद पैदा ही न हों. आयुर्वेद में इस चीज को ताकत का भंडार माना जाता है.
 

Advertisement

2.ये काली चीज दिलाएंगी कई रोगों से मुक्ति

ये काली चीज दिलाएंगी कई रोगों से मुक्ति
2

अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट भीगे हुई काली किशमिश जिसे मुनक्का कहते हैं उसका पानी पीना शुरू कर सकते हैं. ये शरीर ही नहीं शरीर के अंगों को भी मजबूत करता है. हड्डी से लेकर पेट और बाल से लेकर आंख तक के लिए मुनक्का वरदान है.
 

3.भीगे मुनक्का के गुण

भीगे मुनक्का के गुण
3

भीगे मुनक्का में फाइबर, विटामिन (जैसे विटामिन बी और सी), और खनिज (जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, और मैग्नीशियम) की मात्रा अधिक होती है. भीगे हुए मुनक्का में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं.

4.हड्डियां मजबूत होती हैं

हड्डियां मजबूत होती हैं
4

भीगे हुए मुनक्के हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं. ये हड्डियों को टूटने या कमज़ोर होने से बचाते हैं. इसलिए रोज़ सुबह इसका पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं. 
 

TRENDING NOW

5.पेट साफ़ कर बवासीर से मुक्ति दिलाता है

पेट साफ़ कर बवासीर से मुक्ति दिलाता है
5

मुनक्का में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. यह आपके पेट को साफ़ करता है और सुबह मल त्याग को आसान बनाता है. यह कब्ज और बवासीर की समस्या को भी दूर करता है. अगर आपको पेट साफ़ न होने की समस्या है, तो आपको रोज रात और सुबह इसे दूध में भीगाकर खाना चाहिए.
 

6.दृष्टि में सुधार

दृष्टि में सुधार
6

भीगे मुनक्का में पॉलीफेनॉल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये आंखों की रक्षा करते हैं और फ्री रेडिकल्स को आंखों को नुकसान पहुँचाने से रोकते हैं. इससे मोतियाबिंद और कमज़ोर दृष्टि जैसी समस्याएं कम होती हैं.
 

7.अच्छी नींद के लिए फायदेमंद

अच्छी नींद के लिए फायदेमंद
7

मुनक्का में मेलाटोनिन नामक तत्व होता है, जो नींद आने में मदद करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर में तनाव और सूजन को कम करते हैं. इसकी मदद से आप आराम से और गहरी नींद सो सकते हैं.
 

8.ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है
8

मुनक्का में पोटैशियम होता है जो शरीर में सोडियम की मात्रा को संतुलित रखता है. ज़्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन पोटैशियम उसे नियंत्रित रखता है. इसलिए, यह पानी उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है. यह हृदय रोगों के खतरे को भी कम करता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Haryana Assembly Election Result: चुनाव आयोग की दलीलों से नाराज कांग्रेस, पत्र लिखकर दे दी ऐसी धमकी
चुनाव आयोग की दलीलों से नाराज कांग्रेस, पत्र लिखकर दे दी ऐसी धमकी
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
Juice For Health: इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
मोटापा ही नहीं, धमनियों में जमे गंदे Cholesterol को भी कम करती ये चीज, ऐसे करें इस्तेमाल
मोटापा ही नहीं, धमनियों में जमे गंदे Cholesterol को भी कम करती ये चीज, ऐसे करें इस्तेमाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE