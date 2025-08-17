ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म
Aug 17, 2025
1. आयुर्वेद में इसे ताकत का भंडार कहा गया है
हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन एक उम्र के बाद शरीर, खासकर हड्डियां, कमज़ोर होने लगती हैं. ऐसे में अक्सर जोड़ों में दर्द और हड्डियों के चटकने जैसी समस्याएं होती हैं. अक्सर डॉक्टर घुटनों के दर्द के लिए घुटना प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प बताते हैं. ऐसे में अगर आप अपने आहार में रोज एक खास मीठी चीज लेना शुरू करें तो आपकी कई समस्याएं शायद पैदा ही न हों. आयुर्वेद में इस चीज को ताकत का भंडार माना जाता है.
2.ये काली चीज दिलाएंगी कई रोगों से मुक्ति
अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट भीगे हुई काली किशमिश जिसे मुनक्का कहते हैं उसका पानी पीना शुरू कर सकते हैं. ये शरीर ही नहीं शरीर के अंगों को भी मजबूत करता है. हड्डी से लेकर पेट और बाल से लेकर आंख तक के लिए मुनक्का वरदान है.
3.भीगे मुनक्का के गुण
भीगे मुनक्का में फाइबर, विटामिन (जैसे विटामिन बी और सी), और खनिज (जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, और मैग्नीशियम) की मात्रा अधिक होती है. भीगे हुए मुनक्का में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं.
4.हड्डियां मजबूत होती हैं
भीगे हुए मुनक्के हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं. ये हड्डियों को टूटने या कमज़ोर होने से बचाते हैं. इसलिए रोज़ सुबह इसका पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं.
5.पेट साफ़ कर बवासीर से मुक्ति दिलाता है
मुनक्का में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. यह आपके पेट को साफ़ करता है और सुबह मल त्याग को आसान बनाता है. यह कब्ज और बवासीर की समस्या को भी दूर करता है. अगर आपको पेट साफ़ न होने की समस्या है, तो आपको रोज रात और सुबह इसे दूध में भीगाकर खाना चाहिए.
6.दृष्टि में सुधार
भीगे मुनक्का में पॉलीफेनॉल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये आंखों की रक्षा करते हैं और फ्री रेडिकल्स को आंखों को नुकसान पहुँचाने से रोकते हैं. इससे मोतियाबिंद और कमज़ोर दृष्टि जैसी समस्याएं कम होती हैं.
7.अच्छी नींद के लिए फायदेमंद
मुनक्का में मेलाटोनिन नामक तत्व होता है, जो नींद आने में मदद करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर में तनाव और सूजन को कम करते हैं. इसकी मदद से आप आराम से और गहरी नींद सो सकते हैं.
8.ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है
मुनक्का में पोटैशियम होता है जो शरीर में सोडियम की मात्रा को संतुलित रखता है. ज़्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन पोटैशियम उसे नियंत्रित रखता है. इसलिए, यह पानी उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है. यह हृदय रोगों के खतरे को भी कम करता है.
