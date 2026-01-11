Diabetes Remedy: ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा

लाइफस्टाइल
Jan 11, 2026
1.क्यों बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल?
डायबिटीज होने की वजह इंसुलिन का पैनक्रियाज में कम बनना होता है. इंसुलिन संवेदनशीलता के चलते ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता है इससे सेल्स को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है क्योंकि इंसुलिन वो हर्मोन होता है जो ब्लड में मौजूद सेल्स तक पहुंच कर ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है. लेकिन जब इंसुलिन कम निकलाता है ब्लड में या देर ब्लड में जाता है तो आपको खाए खाने से बना ग्लूकोज तुरंत ब्लड में पहुंचकर ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है. लंबे समय तक जब ऐसा रहता है तो डायबिटीज होती है.
2.इंसुलिन का बैलेंस या काम बिगाड़ती हैं ये चीजें
अगर आपको लगता है कि चीनी ज्यादा खाने से शुगर होती है तो ये गलत है. असल में चीनी से शुगर नहीं बढ़ता लेकिन चीनी ज्यादा लेने से लॉन्ग टर्म में इंसुलिन का काम जरूर बढ़ जाता है. अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं की चीनी या अत्यधिक मीठा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन इंसुलिन का बैलेंस बिगाड़ने का काम करते हैं और ये रिस्क तब और बढ़ जाता है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते. यानी जो खाया वो शरीर में जमा होते जाना मोटापा (खासकर पेट की चर्बी) बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल और इन सब से डायबिटीज का खतरा भी होता है. लगातार तनाव, नींद की कमी और हार्मोनल असंतुलन भी इंसुलिन संवेदनशीलता का काम करता है.
3.तो नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं ब्लड शुगर
नेचुरली ब्लड शुगर कम करने या रखने के लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज पर काम करना होगा. आप हाई रफेज और प्रोटीन रिच डाइट लें. साथ ही रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक, साइकलिंग या स्वीमिंग करें. और हर खाने के बाद कम से कम 15 की चहलकदमी जरूर करें. इससे ब्लड में मौजूद शुगर एनर्जी बन जाएगी जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ने नहीं पाएंगा. वही हाई रफेज फूड खाने को पेट में उलझा कर रखेंगे जिससे ब्लड में तुरंत शुगर नहीं घुल पाएगी. साथ ही खाने में ऐसी चीजें जरूर ले जो शुगर को कम करने में मददगार हों. जैसे मोरिंगा-गार्लिक और धनिया की चटनी.
4. किन चीजों से बनेगी ये डायबिटीज कंट्रोलर चटनी
डायबिटीज में शुगर का बढ़ना रोकना है तो आपको कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनी चटपटी माउथ वाटरिंग चटनी बानी होगी. खास बात ये है कि ये चटनी मुंह का जायका भी बढ़ती है और शुगर को भी मैनेज करती है. तो इस चटनी के लिए आपको मोरिंगा यानी सहजन के नरम पत्ते, हरी धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और नींबू चाहिए होगा. अगर हरी धनिया न मिले तो आप धनिया के बीज को भूनकर पीस और मोरिंग की पत्तियां न मिले तो आप सहजन की सूखी पत्तियों को पीस कर पाउडर बना कर रख लें और इसका इस्तेमाल कभी भी करें.
5.कैसे बनाएं शुगर कंट्रोलर चटनी
अब इस चटनी को बनाने के लिए नींबू को छोड़कर सभी सामग्रियों को पीस लें और फिर इसमें नमक और नींबू का रस मिला लें. चाहे तो इसमें हींग-राई और सरसों के तेल का तड़का भी दे सकते हैं. और अगर आपको पुदीना मिले तो उसे भी इस चटनी में मिक्स कर लें. इससे स्वाद भी बढ़ेगा और पोषक तत्व भी.
6.मोरिंगा पत्ते और धनिया कैसे कम करते हैं शुगर
मोरिंगा पत्ते, धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और नींबू से बनी हरी चटनी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है क्योंकि इसके हर घटक में प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर नियंत्रित करने वाले तत्व होते हैं. मोरिंगा पत्तों में क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है, जो आंतों में ग्लूकोज़ के अवशोषण को धीमा करता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाता है. धनिया शरीर में शर्करा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और पाचन सुधारता है.
7.नींबू-लहसुन और हरी मिर्च कैसे शुगर कंट्रोल में है मददगार
लहसुन में मौजूद एलिसिन इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है, जिससे शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता. अदरक सूजन कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिससे ग्लूकोज़ का उपयोग सही तरीके से होता है. हरी मिर्च कैप्साइसिन के कारण ब्लड फ्लो और फैट मेटाबॉलिज्म सुधारती है. नींबू का विटामिन C कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइसेमिक प्रभाव को कम करता है.
8. जान लें जरूर ये बात
इन सभी का संयोजन भोजन के बाद शुगर स्पाइक को रोकने में सहायक होता है और लंबे समय में बेहतर ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्रदान करता है. लेकिन ये दवा का विकल्प नहीं. इसलिए कभी दवा छोड़ने की भूल न करें . ये घरेलू नुस्खे केवल दवा के साथ मददगार होते हैं.
डिस्क्लेमर- यह खबर सामान घरेलू नुस्खे से मिली जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
