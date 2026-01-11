Diabetes Remedy: ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा

2 . इंसुलिन का बैलेंस या काम बिगाड़ती हैं ये चीजें

अगर आपको लगता है कि चीनी ज्यादा खाने से शुगर होती है तो ये गलत है. असल में चीनी से शुगर नहीं बढ़ता लेकिन चीनी ज्यादा लेने से लॉन्ग टर्म में इंसुलिन का काम जरूर बढ़ जाता है. अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं की चीनी या अत्यधिक मीठा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन इंसुलिन का बैलेंस बिगाड़ने का काम करते हैं और ये रिस्क तब और बढ़ जाता है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते. यानी जो खाया वो शरीर में जमा होते जाना मोटापा (खासकर पेट की चर्बी) बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल और इन सब से डायबिटीज का खतरा भी होता है. लगातार तनाव, नींद की कमी और हार्मोनल असंतुलन भी इंसुलिन संवेदनशीलता का काम करता है.

