Homemade kala Tel: व्हाइट हेयर को हमेशा के लिए जड़ से काला कर देगा ये केश काला तेल, घर पर बनाने का तरीका जान लें

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 17, 2026, 02:06 PM IST
1.किसी भी उम्र के लोग इस तेल का कर सकते हैं यूज
अगर आपके बाल किसी भी उम्र में सफेद हो रहे हैं तो आप यहां बताए जा रहे तेल को लगा सकते हैं. ये तेल कई तरह से बालों पर काम करता है. सबसे पहले ये तेल बालों को सफेद होने से रोकता है और उसके बाद ये बालों की सफेदी को खत्म करता है. इतना ही नहीं ये तेल बालों को घना-मजबूत और शाइनी भी बनाता है.
2.केश काला तेल के लिए क्या चीजें चाहिए होंगी
इसके लिए आपको आधा लिटर तिल का तेल चाहिए होगा. और इस तेल से ही आप केश काला तेल तैयार करेंगें. इसके लिए आपको रोजमेरी ऑयल 50 एमएल या रोजमैरी की पत्तियां करीब एक मुठ्ठी चाहिए होंगी. साथ में भृंगराज पाउडर, आंवला न, जटमासी पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, चुकंदर पाउडर, हिना पाउडर और इंडिगो पाउडर चाहिए होगा. सभी पाउडर सामग्री को एक समान मात्रा में लें.
3.केश काला तेल बनाने की विधि
अब सारी सामग्री को आप तिल के तेल में मिक्स कर दें. अगर रोजमैरी तेल ले रहे तो उसे इसमें न मिलाएं. लेकिन अगर इसकी पत्तियां ले रहे तो उसे भी तिल के तेल में मिक्स कर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक सारी सामग्री जल कर काली न हो जाए. जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे मलमल के कपड़े से छानें. तेल के शीशी में भरने के बाद इसमें आप रोजमेरी ऑयल मिक्स करें.
4.बालों में लगाने का तरीका समझ लें
अब पहले बालों को शैंपू से धो लें और फिर इस तेल को गुनगुना कर बालों के जड़ से लेकर अंत तक लगाए. इसके बाद इस तेल की मालिश करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए.
5.तेल लगाकर बालों को शॉवर कैप से कवर करें
बालों में तेल लगाने के बाद आप इसे एक शॉवर कैप से कवर कर लें ताकि गर्मी से बालों पर असर जल्दी हो और तेल का प्रभाव लंबे समय तक बालों पर रहे.
6.बालों को धोने के नियम समझ लें
बालों में केश काला तेल लगाने के बाद कम से कम 2 दिन तक बालों को धोएं नहीं क्योंकि बालों में तेल का रंग ऑक्सेडाइज होता रहेगा.
7.दो दिन बाद करें शैंपू
बालों में तेल लगाने के 2 दिन बाद माइल्ड शैंपू से बाल को धोएं. और बालों पर रंग गहरा आए इसके लिए आप बालों पर पहले हिना और इंडिगो का पेस्ट लगा लिया करें. इसके बाद इस तेल को लगाने से कलर भी लॉक हो जाएगा. याद रखें ये नेचुरल ऑयल है इसलिए शुरुआती दौर में आपको जल्दी-जल्दी ये तेल लगाना होगा. करीब 20 दिन के अंदर ही आपको अपने सफेद बाल लाइट ब्राउन, फिर डार्क और फिर ब्लैक होते नजर आएंगे.
