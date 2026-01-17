Homemade kala Tel: व्हाइट हेयर को हमेशा के लिए जड़ से काला कर देगा ये केश काला तेल, घर पर बनाने का तरीका जान लें

7 . दो दिन बाद करें शैंपू

बालों में तेल लगाने के 2 दिन बाद माइल्ड शैंपू से बाल को धोएं. और बालों पर रंग गहरा आए इसके लिए आप बालों पर पहले हिना और इंडिगो का पेस्ट लगा लिया करें. इसके बाद इस तेल को लगाने से कलर भी लॉक हो जाएगा. याद रखें ये नेचुरल ऑयल है इसलिए शुरुआती दौर में आपको जल्दी-जल्दी ये तेल लगाना होगा. करीब 20 दिन के अंदर ही आपको अपने सफेद बाल लाइट ब्राउन, फिर डार्क और फिर ब्लैक होते नजर आएंगे.

