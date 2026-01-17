FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP एक संस्कार, एक परिवार- PM मोदी, PM बनने से पहले एक कार्यकर्ता हूं- मोदी, BJP में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं- PM मोदी | 'BJP ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा है', नितिन नबीन सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने-PM | नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन के पास युवा ऊर्जा-PM मोदी, BJP में नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं- PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

CSIR NET December Result 2025-26: कब जारी होगा CSIR NET का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

CSIR NET Result 2025-26: कब जारी होगा CSIR NET का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

RRB Group D Update: रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख में बदलाव, जानें कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म

रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख में बदलाव, जानें कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade kala Tel: व्हाइट हेयर को हमेशा के लिए जड़ से काला कर देगा ये केश काला तेल, घर पर बनाने का तरीका जान लें

White hair removal oil: अगर आपके बाल तेजी से सफेद होते जा रहे हैं तो बिना देर किए घर में ये केशकाला तेल बना लें. क्योंकि ये तेल न केवल बालों का सफेद होना रोकेगा बल्कि ये जड़ से बालों को काला भी करेगा. ये तेल आप घर पर आसानी से तैयार कर सालों तक यूज कर सकते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 17, 2026, 02:06 PM IST

1.किसी भी उम्र के लोग इस तेल का कर सकते हैं यूज

किसी भी उम्र के लोग इस तेल का कर सकते हैं यूज
1

अगर आपके बाल किसी भी उम्र में सफेद हो रहे हैं तो आप यहां बताए जा रहे तेल को लगा सकते हैं. ये तेल कई तरह से बालों पर काम करता है. सबसे पहले ये तेल बालों को सफेद होने से रोकता है और उसके बाद ये बालों की सफेदी को खत्म करता है. इतना ही नहीं ये तेल बालों को घना-मजबूत और शाइनी भी बनाता है.

Advertisement

2.केश काला तेल के लिए क्या चीजें चाहिए होंगी

केश काला तेल के लिए क्या चीजें चाहिए होंगी
2

इसके लिए आपको आधा लिटर तिल का तेल चाहिए होगा. और इस तेल से ही आप केश काला तेल तैयार करेंगें. इसके लिए आपको रोजमेरी ऑयल  50 एमएल या रोजमैरी की पत्तियां करीब एक मुठ्ठी चाहिए होंगी. साथ में भृंगराज पाउडर, आंवला न, जटमासी पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, चुकंदर पाउडर, हिना पाउडर और इंडिगो पाउडर चाहिए होगा. सभी पाउडर सामग्री को एक समान मात्रा में लें. 

3.केश काला तेल बनाने की विधि

केश काला तेल बनाने की विधि
3

अब सारी सामग्री को आप तिल के तेल में मिक्स कर दें. अगर रोजमैरी तेल ले रहे तो उसे इसमें न मिलाएं. लेकिन अगर इसकी पत्तियां ले रहे तो उसे भी तिल के तेल में मिक्स कर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक सारी सामग्री जल कर काली न हो जाए. जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे मलमल के कपड़े से छानें. तेल के शीशी में भरने के बाद इसमें आप रोजमेरी ऑयल मिक्स करें. 

4.बालों में लगाने का तरीका समझ लें

बालों में लगाने का तरीका समझ लें
4

अब पहले बालों को शैंपू से धो लें और फिर इस तेल को गुनगुना कर बालों के जड़ से लेकर अंत तक लगाए. इसके बाद इस तेल की मालिश करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए.

TRENDING NOW

5.तेल लगाकर बालों को शॉवर कैप से कवर करें

तेल लगाकर बालों को शॉवर कैप से कवर करें
5

बालों में तेल लगाने के बाद आप इसे एक शॉवर कैप से कवर कर लें ताकि गर्मी से बालों पर असर जल्दी हो और तेल का प्रभाव लंबे समय तक बालों पर रहे.

6.बालों को धोने के नियम समझ लें

बालों को धोने के नियम समझ लें
6

बालों में केश काला तेल लगाने के बाद कम से कम 2 दिन तक बालों को धोएं नहीं क्योंकि बालों में तेल का रंग ऑक्सेडाइज होता रहेगा. 

7.दो दिन बाद करें शैंपू

दो दिन बाद करें शैंपू
7

बालों में तेल लगाने के 2 दिन बाद माइल्ड शैंपू से बाल को धोएं. और बालों पर रंग गहरा आए इसके लिए आप बालों पर पहले हिना और इंडिगो का पेस्ट लगा लिया करें. इसके बाद इस तेल को लगाने से कलर भी लॉक हो जाएगा. याद रखें ये नेचुरल ऑयल है इसलिए शुरुआती दौर में आपको जल्दी-जल्दी ये तेल लगाना होगा. करीब 20 दिन के अंदर ही आपको अपने सफेद बाल लाइट ब्राउन, फिर डार्क और फिर ब्लैक होते नजर आएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
MORE
Advertisement
धर्म
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
Basant Panchami 2026: इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त 
इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त
Today Horoscope 19 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Gupt Navratri 2026: आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 
आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?
MORE
Advertisement