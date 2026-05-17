White Hair Remedy: इस नेचुरल हेयर डाई से 40 मिनट सफेद बाल होंगें परमानेंटली डार्क ब्राउन, जानिए इसे घर पर बनाने का पूरा प्रोसेस

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 17, 2026, 10:56 AM IST
1.नेचुरल हेयर डाई घर में बनाना होता है बेहद आसान
अगर आप सफेद बालों पर कैमिकल हेयर कलर या डाई लगाकर थक गए हैं और हर 5 दिन में बाल फिर से सफेद हो जाते हैं तो, रुकिए. आपके लिए एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई घर में बनाना बताएंगे जो न केवल जड़ से सारे बालों को शुरुआत में डार्क ब्राउन और धीरे-धीरे काला रंग दे देगा, बल्कि ये बालों को मजबूत और घना भी बनाएगा. हिना, इंडिगो और कुछ जड़ी-बूटियों का सही इस्तेमाल आपके बालों को रंग देने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देता है. फर्क यह है कि यहाँ सिर्फ रंग नहीं, बालों की सेहत भी सुधरती है.(फोटो एआई)
2.क्यों काम करता है हिना और इंडिगो का कॉम्बिनेशन
हिना बालों पर प्राकृतिक नारंगी-भूरा बेस बनाता है, जबकि इंडिगो उस पर गहरा काला या डार्क ब्राउन टोन चढ़ाता है. जब इन दोनों को सही क्रम और अनुपात में लगाया जाता है, तो सफेद बालों पर अच्छा कवरेज मिलता है. इसका असर यह है कि रंग दिखने में नेचुरल लगता है और बालों की शाइन भी बढ़ती है. आम यूजर के लिए इसका मतलब है—कम केमिकल, ज्यादा कंट्रोल और बेहतर लुक.(फोटो एआई)
3.घर पर डाई तैयार करने की सामग्री और तरीका
इस मिश्रण के लिए आपको हिना पाउडर, इंडिगो पाउडर, आंवला पाउडर, कॉफी या चाय का काढ़ा, और थोड़ा सा नींबू रस चाहिए. पहले हिना को चाय या कॉफी के काढ़े में मिलाकर 6-8 घंटे के लिए भिगो दें, ताकि रंग अच्छी तरह रिलीज हो सके. अलग से इंडिगो को गुनगुने पानी में मिलाकर ताजा पेस्ट तैयार करें. इसका फायदा यह है कि अगर आप हिना में आंवला मिलाते हैं, तो बालों में कंडिशनिंग बढ़ती है और रंग ज्यादा समय तक टिकता है.(फोटो एआई)
4.लगाने का सही तरीका जो देता है बेहतर कवरेज
सबसे पहले साफ और सूखे बालों पर हिना का पेस्ट जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाएं. इसे 1 से 2 घंटे तक रखें और फिर सादे पानी से धो लें. इसके बाद तुरंत इंडिगो पेस्ट लगाएं और 30 से 40 मिनट तक छोड़ दें. यह दो-स्टेप प्रक्रिया ही असल गेम चेंजर है, क्योंकि यही सफेद बालों को गहरा काला या डार्क ब्राउन शेड देती है. सीधे शब्दों में कहें तो शॉर्टकट की जगह सही तरीका अपनाना यहां ज्यादा असरदार साबित होता है.(फोटो एआई)
5.धोने और बाद की देखभाल का असर
इंडिगो लगाने के बाद बालों को सिर्फ पानी से धोएं, उसी दिन शैंपू न करें. अगले 24 घंटे बाद माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें. इससे रंग अच्छी तरह सेट हो जाता है. अगर आप तुरंत शैंपू कर लेते हैं, तो रंग जल्दी हल्का पड़ सकता है. यानी थोड़ी सी सावधानी रंग को लंबे समय तक टिकाए रखती है.(फोटो एआई)
6.रंग को लंबे समय तक टिकाने के आसान टिप्स
अगर आप चाहते हैं कि यह रंग ज्यादा दिन चले, तो हफ्ते में 2 बार ही शैंपू करें और सल्फेट-फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें. बालों में नियमित रूप से तेल लगाएं, खासकर नारियल या आंवला तेल. धूप और ज्यादा गर्म पानी से बालों को बचाएं, क्योंकि ये रंग को जल्दी फीका कर सकते हैं. सही केयर के साथ यह नेचुरल डाई सिर्फ रंग नहीं, बल्कि बालों की क्वालिटी भी सुधार सकती है. (फोटो एआई)
7.ये बात समझ लें
अगर आप बार-बार केमिकल डाई से परेशान हैं और एक सस्ता, सुरक्षित विकल्प चाहते हैं, तो यह तरीका आपके लिए काम आ सकता है. यह तुरंत आपके सफेद बालों को भूरा रंग देता है फिल बार-बार लगाने से डार्क ब्राउन से ये ब्लैक तक पहुंच जाता है. सही तरीके से इसक यूज करने पर आपको नेचुरल लुक, बेहतर टेक्सचर और संतुलित रंग जरूर देगा.
सबसे बड़ी बात, इसमें कंट्रोल आपके हाथ में है, आप तय करते हैं कि बालों के साथ कैसा व्यवहार करना है.(फोटो एआई)
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