White Hair Remedy: इस नेचुरल हेयर डाई से 40 मिनट सफेद बाल होंगें परमानेंटली डार्क ब्राउन, जानिए इसे घर पर बनाने का पूरा प्रोसेस

1 . नेचुरल हेयर डाई घर में बनाना होता है बेहद आसान

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अगर आप सफेद बालों पर कैमिकल हेयर कलर या डाई लगाकर थक गए हैं और हर 5 दिन में बाल फिर से सफेद हो जाते हैं तो, रुकिए. आपके लिए एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई घर में बनाना बताएंगे जो न केवल जड़ से सारे बालों को शुरुआत में डार्क ब्राउन और धीरे-धीरे काला रंग दे देगा, बल्कि ये बालों को मजबूत और घना भी बनाएगा. हिना, इंडिगो और कुछ जड़ी-बूटियों का सही इस्तेमाल आपके बालों को रंग देने के साथ-साथ उन्हें पोषण भी देता है. फर्क यह है कि यहाँ सिर्फ रंग नहीं, बालों की सेहत भी सुधरती है.(फोटो एआई)

